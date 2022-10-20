Hollywood gülüşüne sahip olmak için iki ürün yetiyor! 2 dakika boyunca dişlerinize uyguladığınızda…

ÇOK FAZLA DİŞ İPİ KULLANMAK Diş ipi kullanımı, ağız hijyeni rutininizin önemli bir parçası ve diş etleriniz için hayati öneme sahip olsa da, aslında iyi bir şeyi abartabilirsiniz. Zararlı bakterilerin gelişmesi 4 ila 12 saat sürdüğü için günde bir defadan fazla diş ipi kullanmaya gerek yoktur. Doğru şekilde diş ipi kullanmak diş eti hastalığını önleyebilirken, yanlış şekilde diş ipi kullanmak tam tersi şekilde işe yarayabilir ve hatta diş eti hasarına yol açabilir.

ESKİ DİŞ FIRÇASINI ATMAYI İHMAL ETMEK En sevdiğiniz eski diş fırçanızı takmak kolay olsa da, onu çok uzun süre kullanmak çürüklere ve diş etlerinize zarar verebilir. Kıllar arasında her zaman bazı yiyecek parçacıkları kalır ve aynı diş fırçasını kullanmaya devam ederseniz, kendinizi tekrar tekrar aynı bakterilere maruz bırakırsınız. Aynı zamanda diş fırçanızı nemli bir banyoda tutarsanız küflenmeye başlayabilir. Bu nedenle kıllarda siyah noktalar fark ederseniz, diş fırçanızı hemen değiştirmek isteyebilirsiniz.