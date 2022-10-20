Hollywood gülüşüne sahip olmak için iki ürün yetiyor! 2 dakika boyunca dişlerinize uyguladığınızda…

Güzel bir gülüş, inci gibi dişler herkesin hayalidir. Bu yüzden diş sağlığını korumak çok önemlidir. Bununla beraber diş fırçalarını düzenli olarak temizlemek ve sık sık değiştirmekte hijyen açısından önemlidir. Gelin birlikte bir bakalım.
FIRÇALADIKTAN SONRA AĞZINIZI ÇALKALAYIN
Dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra ağzınızı çalkalamaya alışmış olsanız da, bunu yapmak aslında fırçalamayı daha az etkili hale getirebilir. Su, diş macunundaki konsantre florürü seyrelttiğinden, tüm faydalarından yararlanmanızı engelleyebilir. Diş minesini korumak için, florürlü gargara yapın.
DİLİNİZİ FIRÇALAMAYI İHMAL ETMEYİN
Dişlerinizi ne kadar iyi fırçalarsanız fırçalayın ağız kokusunu fark ettiyseniz, dilinizi de fırçalamaya başlamak isteyebilirsiniz. Tat alma tomurcuklarınız bakterilere çoğalmak için mükemmel bir ortam sunar ve eğer dilinizi atlarsanız, sonunda nefesinizin kokmasına neden olabilir.
ÇOK FAZLA DİŞ İPİ KULLANMAK
Diş ipi kullanımı, ağız hijyeni rutininizin önemli bir parçası ve diş etleriniz için hayati öneme sahip olsa da, aslında iyi bir şeyi abartabilirsiniz. Zararlı bakterilerin gelişmesi 4 ila 12 saat sürdüğü için günde bir defadan fazla diş ipi kullanmaya gerek yoktur. Doğru şekilde diş ipi kullanmak diş eti hastalığını önleyebilirken, yanlış şekilde diş ipi kullanmak tam tersi şekilde işe yarayabilir ve hatta diş eti hasarına yol açabilir.
ESKİ DİŞ FIRÇASINI ATMAYI İHMAL ETMEK
En sevdiğiniz eski diş fırçanızı takmak kolay olsa da, onu çok uzun süre kullanmak çürüklere ve diş etlerinize zarar verebilir. Kıllar arasında her zaman bazı yiyecek parçacıkları kalır ve aynı diş fırçasını kullanmaya devam ederseniz, kendinizi tekrar tekrar aynı bakterilere maruz bırakırsınız. Aynı zamanda diş fırçanızı nemli bir banyoda tutarsanız küflenmeye başlayabilir. Bu nedenle kıllarda siyah noktalar fark ederseniz, diş fırçanızı hemen değiştirmek isteyebilirsiniz.
KARBONAT VE LİMON
Diş beyazlatmak için çeşitli yöntemler deniyoruz. Fakat bunun en doğal çözümünü biliyor musunuz? Karbonat ve limon diş beyazlatmada oldukça etkili bir yöntem oluyor. Bu iki ürünü macun haline getirdiğinizde, diş fırçası kullanarak ya da parmağınız ile dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Özellikle 2 dakika uygulamaya özen gösterin.