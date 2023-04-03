İleri yaşlardaki makyaj tüyosu! 20 yaş gençleştirme formülü: Bu rengi seçerseniz…

63 yaşındaki makyöz Kerry-Lou, beyazlayan saçlarla birlikte daha parlak ve cesur tonların daha iyi bir uyum sağladığını belirtiyor. Parlak kırmızı renklerin yanı sıra toprak tonları gibi nude renklerin beğenilmeyen bir görüntü oluşturabileceğini, o nedenle dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

İlerleyen yaşlarda beyazlayan saçlar, doğru makyaj tekniği ile birlikte oldukça rahat bir kullanım sunmakla birlikte estetik bir yaşam stilinin de formülünü sunuyor.

Kerry-Lou, temel makyajı için cilt tonuna uyması için fondöten ve kapatıcı kullandı, ancak gözleri, yanakları ve dudakları için daha parlak pigmentlerden yararlanılması gerektiğini belirtti.

Kerry Lou, paylaştığı videoda özellikle pembe, menekşe ve şeftali tonlarının oldukça iyi görünebileceğini, özellikle beyaz saçları olan kişilerde çok iyi durduğunu vurguladı.

YANAKLAR

Makyaj sanatçısı, "genç bir ışıltı" için parlak pembe bir allık ve rengi yanaklarına süpürmek için kabarık bir fırça kullandı. Videoda Kerry-Lou, doğal görünen bir kızarma için hafifçe elmacık kemiğinin yüksek noktalarına pudra sürdü.

Cilt tonunuza bağlı olarak parlak gül renkleri veya pembe-şeftali tonları gri saçlara çok uygundur. Sıcak veya sarı alt tonlu daha koyu tenliler kırmızı veya turuncu bazlı bir renk seçmeli ve soğuk alt tonlu olanlar mavi veya pembe bazlı bir allık seçmelidir.