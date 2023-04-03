İleri yaşlardaki makyaj tüyosu! 20 yaş gençleştirme formülü: Bu rengi seçerseniz…

İlerleyen yaşlarda beyazlayan saçlar, doğru makyaj tekniği ile birlikte oldukça rahat bir kullanım sunmakla birlikte estetik bir yaşam stilinin de formülünü sunuyor.
63 yaşındaki makyöz Kerry-Lou, beyazlayan saçlarla birlikte daha parlak ve cesur tonların daha iyi bir uyum sağladığını belirtiyor. Parlak kırmızı renklerin yanı sıra toprak tonları gibi nude renklerin beğenilmeyen bir görüntü oluşturabileceğini, o nedenle dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
Kerry Lou, paylaştığı videoda özellikle pembe, menekşe ve şeftali tonlarının oldukça iyi görünebileceğini, özellikle beyaz saçları olan kişilerde çok iyi durduğunu vurguladı.
Kerry-Lou, temel makyajı için cilt tonuna uyması için fondöten ve kapatıcı kullandı, ancak gözleri, yanakları ve dudakları için daha parlak pigmentlerden yararlanılması gerektiğini belirtti.
YANAKLAR
Makyaj sanatçısı, "genç bir ışıltı" için parlak pembe bir allık ve rengi yanaklarına süpürmek için kabarık bir fırça kullandı. Videoda Kerry-Lou, doğal görünen bir kızarma için hafifçe elmacık kemiğinin yüksek noktalarına pudra sürdü.
Cilt tonunuza bağlı olarak parlak gül renkleri veya pembe-şeftali tonları gri saçlara çok uygundur. Sıcak veya sarı alt tonlu daha koyu tenliler kırmızı veya turuncu bazlı bir renk seçmeli ve soğuk alt tonlu olanlar mavi veya pembe bazlı bir allık seçmelidir.
GÖZLER
Güzellik uzmanı, gözlerini aydınlatmak için gümüş tonlu saçları tamamlayan "hoş yumuşak renklere" sahip bir far paleti kullandı. Açık mor bir gölgeyle başlayarak, kabarık bir fırça kullanarak göz kapağını renklendirdi. Kerry-Lou, biraz daha koyu olan mürdüm rengi bir tonda, aynı fırçayla göz kapağının kıvrımını bir kemer şeklinde harmanlayarak belirginleştirdi.
Birçok kişi gözlere ekstra belirginlik katmak için siyah eyeliner'ı tercih ederken, makyaj uzmanı bunun yerine orta tonlu renk kullanılmasını tavsiye etti. Mor tonlar, gri ve gümüş tonlardaki beyazlayan saçlarla iyi gider çünkü gri, mor rengin bir alt tonu olduğundan, iki tonlu bir renk paleti görünümü sunabilirler.
KAŞ
Beyaz ve gri kaşlar genellikle saçtaki melanin miktarının azalmasından kaynaklanan yaşlanma belirtisi olarak görülür. Kahverengi, sarı, kırmızı ve siyah kaş ürünlerine ulaşmak kolayken, bu renkteki kaşlara uygun bir ton bulmak daha zordur. Ancak güzellik uzmanına göre, koyu tonları uygulayabilirsiniz.
Videoda, kaş tüylerini nazikçe taramak için açık kahverengi tonda renkli bir kaş jeli kullandı. Kerry-Lou, renklendirilmiş bir jel kullanmanın ideal olduğunu çünkü aynı anda şekillendirme sağladığını ve renklendirdiğini söyledi.
DUDAKLAR
Rujunuzun rengi tüm teninizi değiştirebilir, ancak yanlış rengi seçmek aynı zamanda sağlıksız yaşlanma görünümü de ortaya çıkarıyor. Kerry, saçın açıklığına zıtlık oluşturmak için koyu tonlar kullanmak yerine, daha pembe bir tonla vurgulamayı seçti.