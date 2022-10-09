Kellik derdine deva oluyor! Bu yağı 2 hafta kullanmak yetiyor...

Akdeniz bölgesine özgü olan biberiye, ilaçlarda olduğu kadar gıdalarda ve aromaterapide de kullanılan çok yönlü ve popüler bir bitkidir. Konu saçlar olduğunda ilk akla gelen yağ olmasa da araştırmalar saç derisi üzerinde sahip olabileceği faydaların listesi yapılan araştırmalarla giderek uzuyor.

Biberiye yağının saç üzerinde kullanılmasının, birçok kişide saç dökülmesini önleyebilecceği gibi büyümeyi de teşvik ettiği iddia ediliyor. Sosyal medya da hızla bir trend haline gelen bu akım birçok kişi tarafından deneniyor.

Ancak eski Yunanlılar, Mısırlılar, İbraniler ve Romalılar tarafından kutsal kabul edilen biberiye yağı aslında yüzyıllardır benzer amaçlarla kullanılmıştır.