Kellik derdine deva oluyor! Bu yağı 2 hafta kullanmak yetiyor...

Akdeniz bölgesine özgü olan biberiye, ilaçlarda olduğu kadar gıdalarda ve aromaterapide de kullanılan çok yönlü ve popüler bir bitkidir. Konu saçlar olduğunda ilk akla gelen yağ olmasa da araştırmalar saç derisi üzerinde sahip olabileceği faydaların listesi yapılan araştırmalarla giderek uzuyor.
Biberiye yağının saç üzerinde kullanılmasının, birçok kişide saç dökülmesini önleyebilecceği gibi büyümeyi de teşvik ettiği iddia ediliyor. Sosyal medya da hızla bir trend haline gelen bu akım birçok kişi tarafından deneniyor.
Ancak eski Yunanlılar, Mısırlılar, İbraniler ve Romalılar tarafından kutsal kabul edilen biberiye yağı aslında yüzyıllardır benzer amaçlarla kullanılmıştır.
Bitkiyi kötülükten korunmak, "hafızayı geliştirmek" ve vebalara karşı koruma olarak kullanmanın yanı sıra, halk tıbbı, semptomları iyileştirme, güçlendirme ve hafifletme yeteneği için binlerce yıldır biberiye yağını kullanmış.
BİBERİYE YAĞI SAÇA NASIL İYİ GELİR?
Saç bakım uzmanı Nicole Petty: "Yüksek antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özellikleri nedeniyle biberiye, saçları büyütmek, temizlemek ve yumuşatmak için kullanabileceğiniz harika bir doğal bileşendir." diyor.
Araştırmalar, biberiye esansiyel yağının, hem erkek hem de kadın tipi kellik tedavisinde minoksidil(kellik tedavisinde kullanılan bir bileşen) kadar etkili olduğunu gösteriyor.
Biberiyedeki ursolik asit, saç köklerine daha fazla oksijen ve besin sağlamak için kafa derisindeki dolaşımı güçlendirerek çalışmaktadır.
Saç uzmanı Saul Meskin, bu özelliklerin "saç dökülmesini ve incelmesini önlemeye yardımcı olurken", aynı zamanda "saçınızı ve saç derinizi daha sağlıklı hale getirecek olan saç derisindeki doku ve sinir hasarını onarmaya" yardımcı olduğu da bilindiğini söylüyor. Biberiye yağı doğal bir üründür ve vücudunuza sert kimyasallar koymuyorsunuz ki bu da artı bir faydadır.
"Çoğu saç uzmanı Biberiye yağını denemeyi önermiyor. Çünkü çoğu hindistan cevizi veya argan yağı gibi daha iyi bilinen yağları tercih ediyor, ancak sahip olduğu faydalar nedeniyle biberiye yağı da kesinlikle denemeye değer."
BİBERİYE YAĞININ KULLANIMI
Doğal bir yağ düşüncesi kulağa ideal bir tercih ve zararsız gelse de, tahrişi önlemek için uygulamadan önce almanız gereken birkaç önlem bulunuyor.
Biberiye esansiyel yağını saç derinize sürmeye başlamadan önce, hassas ciltlerde olası rahatsızlık veya tahrişi sınırlamak için önce jojoba, hindistan cevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmesi gerekmektedir.
"Kendi karışımınızı yaratmak istiyorsanız, bir kavanozu biberiye dalları ve seçtiğiniz taşıyıcı yağ ile doldurun. Kafa derisine hafifçe masaj yapmadan önce ise birkaç saat dinlenmeye bırakın. Ekstra koku için bir dal lavanta da ekleyebilirsiniz.
Saç derinize yaklaşık beş damla yağ sürün ve gün boyunca emmesi için bırakın.
Bununla birlikte, yağlı bir saç derisi hissinden hoşlanmıyorsanız, şampuanla durulamadan önce saç derinizi 10 dakika maske halinde bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, yağı yatmadan önce uygulayın ve saç derisi tedavisi olarak gece boyunca bırakın ya da şampuanınıza birkaç damla ekleyin ve normal şekilde kullanın.
NE SIKLIKLA KULLANILIR?
İlk başta haftada bir ila iki kez kullanılması tavsiye edilir ve tahriş oluşmazsa günlük olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanım başına sadece yaklaşık olarak beş damla kullanmanız önerilir.
Yağ, saç telinden ziyade saç folikülünü hedef aldığından, tüm farklı saç tiplerine ve dokularına sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Ek olarak boyalı saçlar için uygundur ve yağın doğal bir üründen oluşması nedeniyle rengindeki kimyasallarla reaksiyona girmeyecektir.
Hassas ciltlerde de kullanılabilir, ancak emin olamıyorsanız, kafa derisine uygulamadan önce alerjik reaksiyonları test etmek için cildinize az miktarda yağ uygulamak ideal bir önlem olabilir.
Petty, biberiye yağını daha sık kullananlar için şu tavsiyede bulunuyor: "Her türlü yağ birikimini gidermek için haftada bir kez yüksek kaliteli arındırıcı şampuan kullandığınızdan emin olun ve sonuçları görmek için tutarlı olarak uygulamaya devam edin."
Ek olarak biberiye yağı saç derisi tedavilerinizle birlikte kullanabileceğiniz biberiye suyuna da tercih edilebilir. Bunu yapmak için Petty şunları söyledi: "Birkaç dal biberiye ile kaynatmak için bir tencereye su koyun ve en az 20 dakika demlenmesine izin verin. Soğuduktan sonra solüsyonu şampuan sonrası durulama olarak kullanabilir veya bir sprey şişesine doldurabilir ve nemli saça kurutmadan önce bir sprey uygulayabilirsiniz.