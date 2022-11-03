Kimyasaldaki bu tehlikeye dikkat! Kirpik lifting yaptırırken gözlerinizden olmayın

Kirpik lifting, yarı kalıcı kimyasal işlemler uygulanarak kirpiklerin daha canlı bir görünüme sahip olmasını ve rimel ihtiyacı ortadan kaldırarak yukarı doğru kıvrılmasını sağlıyor. Bu sayede gözleriniz daha parlak ve büyük görünebilir. Herhangi bir kimyasal işlemde olduğu gibi, kirpik liftingin de yan etkileri bulunabilir. Bu nedenle birkaç noktaya dikkat etmek önem taşıyor.