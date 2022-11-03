Kimyasaldaki bu tehlikeye dikkat! Kirpik lifting yaptırırken gözlerinizden olmayın

Kirpik lifting, yarı kalıcı kimyasal işlemler uygulanarak kirpiklerin daha canlı bir görünüme sahip olmasını ve rimel ihtiyacı ortadan kaldırarak yukarı doğru kıvrılmasını sağlıyor. Bu sayede gözleriniz daha parlak ve büyük görünebilir. Herhangi bir kimyasal işlemde olduğu gibi, kirpik liftingin de yan etkileri bulunabilir. Bu nedenle birkaç noktaya dikkat etmek önem taşıyor.
KİRPİK LİFTİNG TAM OLARAK NEDİR?
Aile Hekimi Dr. LaTasha Perkins, kirpik lifing uygulamasının saça uygulanan perma işlemine benzediğiniz belirtti. Bu sayede kirpiklerinize, daha kıvrık bir görünüm kazandırmak için aynı kimyasallar kullanıldığı söylüyor.
Kirpik lifting yaptırdığınızda, bir teknisyen, işlem sırasında cildinize dokunması gereken tek şey olan toksik olmayan bir yapıştırıcı kullanarak göz kapağına bir silikon kalıp veya kalkan uygular. Teknisyen daha sonra kirpikleri, kıvrım oluşturmak için yukarı ve dışa doğru kıvrılan kalıbın üzerine koyar.
Daha sonra kirpiklere perma solüsyonu eklenir ve yaklaşık 15 dakika bekletilir. Bu daha sonra silinir ve toplamda yaklaşık 45 dakika süren işlemi tamamlamak için bir ayar solüsyonu ile değiştirilir. Tamamlandığında, bu yarı kalıcı prosedür genellikle kirpikleriniz dökülene ve yerlerine yenileri çıkana kadar sürer.
Perkins, kalıcılık genellikle yaklaşık dört ila altı hafta sürer açıklamasında bulundu, ancak bu zaman çerçevesi kişiden kişiye farklılık gösterir.
KİRPİK LİFTİNGİN SAKINCALARI NELER?
Uzman Dermatolog Dr. Marisa Garshick, kirpik liftingin genel olarak güvenli kabul edildiğini, bazı kişilerin, özellikle hassas cilde sahip kişilerin, cilt hassasiyeti, alerjisi ortaya çıkabileceğini belirtti. Özellikle yapıştırıcıya karşı alerjik bir reaksiyonun tetiklenebileceğini söyleyen Garshick, bu durumun, göz çevresindeki ciltte yanma, batma veya kızarıklıkla sonuçlanabileceğini dile getirdi.
Bu nedenle, cildinizin belirli maddelere tepki verdiğini biliyorsanız, randevuya gitmeden önce tekrar düşünmek isteyebilirsiniz.
PERMA SOLÜSYONUNDAKİ KİMYASALLAR CİLDİNİZİ TAHRİŞ EDEBİLİR
Perkins, "Kıl köklerinde kimyasal kullanmanın bazı riskleri var" dedi. Kirpik lifting işleminde kullanılan kimyasallar değişiklik gösterir, ancak kozmetik şirketlerine göre bu solüsyonlar, kanserojen olduğundan şüphelenilen tioglikolik asit veya poliakrilamid içerebilir.
Perkins, bazı kişilerin kimyasallara alerjik reaksiyon gösterebileceğini veya genel tahriş
yaşayabileceğini söyledi. Perma solüsyonu doğrudan cilde uygulanmasa da, potansiyel olarak foliküllere damlayabilir veya çok sabit olmayan bir el ile bir teknisyen tarafından uygulanabilir.
Perkins, "Kimyasallar çok uzun süre bırakılırsa saçlar da etkilenebilir" dedi. Ancak deneyimli bir kirpik lifting uzmanına giderseniz, onları bırakmak için ideal süreyi bilmeleri gerekir. Yakınınızdaki kirpik lifting için en iyi salonu bulmak için araştırmanızı önceden yapmayı unutmamanız önem taşıyor.