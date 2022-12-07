Kına ile dudak renklendirmek zararlı mı?

Kına ile dudak renklendirmek son zamanlarda popüler olan akımlardan biri oluyor. Peki bu renklendirme işlemi ne kadar doğru? Dermotoloji Uzmanı Doktor Sertaç Sever, dudak renklendirme ile ilgili önemli detaylar verdi. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:05 PAYLAŞ ABONE OL

Dudağı kına ile renklendirmek zararlı mı? Tiktok'ta akım olan kınayla dudak renkledirme yöntemi pratik diye yapılıyor fakat çok zararlı. İşte Dermotoloji Uzmanı Doktor Sertaç Sever, dudak renklendirme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Uzm. Dr. Sertaç sever, bilimsel olarak gözükse de kınanın kimyasal bir içeriği bulunduğundan bahsetti. Öyleyse gelin devamına birlikte bir bakalım.

İNCE VE HASSAS DERİYE UYGULANMASI SORUNA YOL AÇABİLİR Kınanın, ince ve hassas deri alanına uygulanması birçok soruna yol açabilir. Özellikle alerjisi olmayan normal cilt yapısına sahip olan kişilerde bile, kına dövme şeklinde deriye uygulandığında alerjik reaksiyona neden olabileceğini söyledi.