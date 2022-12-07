Kına ile dudak renklendirmek zararlı mı?

Dudağı kına ile renklendirmek zararlı mı? Tiktok'ta akım olan kınayla dudak renkledirme yöntemi pratik diye yapılıyor fakat çok zararlı. İşte Dermotoloji Uzmanı Doktor Sertaç Sever, dudak renklendirme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Uzm. Dr. Sertaç sever, bilimsel olarak gözükse de kınanın kimyasal bir içeriği bulunduğundan bahsetti. Öyleyse gelin devamına birlikte bir bakalım.
İNCE VE HASSAS DERİYE UYGULANMASI SORUNA YOL AÇABİLİR
Kınanın, ince ve hassas deri alanına uygulanması birçok soruna yol açabilir. Özellikle alerjisi olmayan normal cilt yapısına sahip olan kişilerde bile, kına dövme şeklinde deriye uygulandığında alerjik reaksiyona neden olabileceğini söyledi.
Bu yüzden dudak gibi çok daha hassas ve ince bir bölgeye sürülmesi uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmiyor. Aksi halde alerji yapabilen bir madde olduğu için, dudaklarınıza zarar vererek, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bununla beraber çok nadir görülse de astım hastalarına nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarına yol açabilir.
DUDAK RENKLENDİRMEK İSTİYORSANIZ BU YÖNTEMLERİ DENEYİN!
BAL, BADEM YAĞI VE ŞEKER KARIŞIMI
Eğer dudaklarınızı renklendirmek, canlı bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız bu karışım tam size göre! Bu etkili karışım için yapmanız gereken tek şeyi şeker, bal veya badem yağını karıştırmaktır. Bu karışımı 10 dakika boyunca dudaklarınıza masaj yaparak uygulayın. Sonucunda ise pembe, kiraz gibi dudaklara sahip olacaksınız.
DİŞ FIRÇASIYLA DUDAKLARINIZI FIRÇALAYIN
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra her gece diş fırçanızla dudaklarınızı da fırçalayarak daha pembe dudaklara sahip olabilirisiniz. Fakat fırçanın yumuşak uçlu olmasına dikkat edin aksi halde dudaklarınızı yıpratabilirsiniz.
SALATALIK SUYU
Salatalık suyu, dudaklarınızdaki kararmayı azaltarak, renklenmesini sağlayacaktır. Yapmanız gereken tek şey salatalığı dilimleyip dudaklarınıza masaj yaparak sürmek olacak. Bunu her gün 5 dakika boyunca yaparsanız, pembe dudaklara kavuşabilirsiniz.