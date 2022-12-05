Kırışıklıkları silgi gibi siliyor! Bu maskeyi haftada 3 defa uygulayın farkı görün...

Cildinize kısa sürede daha sağlıklı ve daha genç görünmesi için ihtiyaç duyduğu beslenmeyi sağlamak için şımartabileceğiniz bazı etkili yaşlanma karşıtı yüz maskeleri bulunuyor. Kolayca bulabileceğiniz ve şu anda mutfağınızda da bulunabilecek malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Gelin bu maskelerin neler olduğuna bakalım.
YUMURTA AKI, BAL, ÇAY AĞACI YAĞI YÜZ MASKESİ
Bir karıştırma kabında yumurta akını sarısından ayırın ve ona bir çay kaşığı bal ile dört ila beş damla çay ağacı yağı ekleyin.Bu karışımı iyice temizlenmiş bir yüze uygulayın, 20 dakika bekletin ve ardından suyla yıkayın.
Yaşlanma karşıtı yüz maskesinin etkili olmasının nedeni, yumurta aklarının cildinizi sıkılaştırmaya, gözeneklerin görünümünü azaltmaya ve cildinizin daha sıkı görünmesine yardımcı olan doğal büzücü özelliklere sahip olmasıdır. Bal, anında nemlendirme etkisi sağlamaya yardımcı olur. Çay ağacı yağı ise sivilceleri uzak tutmak için doğal bir antiseptik görevi görür.
AYRAN, YULAF EZMESİ, ZEYTİNYAĞI YÜZ MASKESİ
Yarım bardak taze ayran ile iki yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştırın ve karışımı yaklaşık bir dakika ısıtın. Karışım biraz ılıdıktan sonra iki çay kaşığı zeytinyağı ekleyin ve tamamen soğumaya bırakın. Bu karışımı yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 10-20 dakika bekletin. Soğuk suyla yıkayın ve en sevdiğiniz nemlendiriciyi uygulayın.
Yararları: Ayran, kuru ve hasar görmüş cildi beslerken, yulaf ezmesi ölü cilt hücrelerinin atılmasına yardımcı olur ve yaşlanma karşıtı bir etki sağlar. Son olarak, zeytinyağı ise, nemi artırmanın ve tamamen bakımlı görünmesini sağlamanın mükemmel bir yoludur.
ELMA, BAL, SÜT TOZU YÜZ MASKESİ
Bu yaşlanma karşıtı yüz maskesini yapmak için birkaç dilim elma alıp yumuşayana kadar suda kaynatmanız gerekir. Sonra pürüzsüz bir macun haline getirin. Bir çay kaşığı bal ve süt tozunu ekleyin ve hepsini birlikte karıştırın. Bu maskeyi tüm yüzünüze ve boyun bölgenize uygulayın ve yaklaşık 20-30 dakika bekletin. Su ile durulayın ve bir nemlendirici ile devam edin.
Elma, cildinize çok ihtiyaç duyduğu temel vitamin ve mineralleri sağlayan zengin bir cilt dostu besin kaynağıdır. Cildinizin pürüzsüz ve genç kalmasına yardımcı olur. Süt tozu ve bal eklediğinizde, cildinizin genç ve parlak görünmesini istiyorsanız, nemlendirici ile son bir dokunuş yaparak, cildinizin sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.