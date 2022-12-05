Kırışıklıkları silgi gibi siliyor! Bu maskeyi haftada 3 defa uygulayın farkı görün...

Cildinize kısa sürede daha sağlıklı ve daha genç görünmesi için ihtiyaç duyduğu beslenmeyi sağlamak için şımartabileceğiniz bazı etkili yaşlanma karşıtı yüz maskeleri bulunuyor. Kolayca bulabileceğiniz ve şu anda mutfağınızda da bulunabilecek malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Gelin bu maskelerin neler olduğuna bakalım.

YUMURTA AKI, BAL, ÇAY AĞACI YAĞI YÜZ MASKESİ

Bir karıştırma kabında yumurta akını sarısından ayırın ve ona bir çay kaşığı bal ile dört ila beş damla çay ağacı yağı ekleyin.Bu karışımı iyice temizlenmiş bir yüze uygulayın, 20 dakika bekletin ve ardından suyla yıkayın.

Yaşlanma karşıtı yüz maskesinin etkili olmasının nedeni, yumurta aklarının cildinizi sıkılaştırmaya, gözeneklerin görünümünü azaltmaya ve cildinizin daha sıkı görünmesine yardımcı olan doğal büzücü özelliklere sahip olmasıdır. Bal, anında nemlendirme etkisi sağlamaya yardımcı olur. Çay ağacı yağı ise sivilceleri uzak tutmak için doğal bir antiseptik görevi görür.