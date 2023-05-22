Kirpik lifting işlemini tarihe karıştıracak! Ok gibi kirpiklerin sırrı bu doğal yağda...

Argan Yağı Argan Yağı, 'sıvı altın!' olarak da bilinen Fas'tan gelen lüks bir yağdır. Bu çok sevilen yağ, cilde ve saça birçok faydası ile bilinir. Argan yağı, kirpiklerinizi uzatmak ve güçlendirmek için mucizeler yaratacak yüksek miktarda E vitamini, antioksidanlar ve yağ asitleri içerdiğinden kirpik rutininizin olmazsa olmazıdır.

Lavanta Yağı Lavanta çiçeğinden elde edilen yağ, çok yönlü ve güçlü bir bileşendir. Lavanta, stresi yatıştırmak için belgelenmiş bir etkiye sahip olan linalool içerdiğinden serumunuza ekleyebileceğiniz en önemli yağlardan biri. Hoş aroması, zihin ve beden üzerinde sakinleştirici, yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Serumu kirpiklerinize uygularken, hafif koku sizi sakin ve rahat hissettirecek ve sizi mükemmel bir uyku moduna sokacaktır.