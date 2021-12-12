Kirpiklerde lifting etkisi yaratıyor! İşte kirpik güçlendiren 5 süper yağ

Doğa, kirpiklerinizi ve kaşlarınızı en iyi halinde kullanabilmeniz için vitaminler, mineraller, yağ asitleri ve antioksidanlar içeren bitkilerden elde edilen harika yağlar sunuyor. Daha uzun, daha kalın ve daha güçlü kirpikler mi istiyorsunuz? Favori yağlarımızdan beşini ve bunların kirpiklerinize ve kaşlarınıza olan faydalarını keşfetmek için işte birkaç tanesi

Hint Yağı





Hint yağı, kirpikleri ve kaşları uzatmak için kullanılan harika bir bileşendir. Kirpik büyümesini teşvik etmeye ve her bir teli besleyip güçlendirmeye yardımcı olan yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Hint bitkisinin tohumundan elde edilen yağ, ciltteki kan dolaşımını artırır ve köklerini uyararak saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Hint yağı, kirpik ve kaş serumundaki hayati bir bileşendir!

Badem Yağı

Badem yağı, vitamin açısından zengin yumuşak bir yağdır. Badem fındık yağı, her kirpiği nemlendirerek daha güçlü hale getiren besleyici E Vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Badem yağının yaklaşık 6-8 hafta boyunca kullanılmasıyla kirpiklerinizde ve kaşlarınızda gözle görülür bir fark görmeyi bekleyebilirsiniz.

Argan Yağı





Argan Yağı, 'sıvı altın!' olarak da bilinen Fas'tan gelen lüks bir yağdır. Bu çok sevilen yağ, cilde ve saça birçok faydası ile bilinir. Argan yağı, kirpiklerinizi uzatmak ve güçlendirmek için mucizeler yaratacak yüksek miktarda E vitamini, antioksidanlar ve yağ asitleri içerdiğinden kirpik rutininizin olmazsa olmazıdır.

Lavanta Yağı

Lavanta çiçeğinden elde edilen yağ, çok yönlü ve güçlü bir bileşendir. Lavanta, stresi yatıştırmak için belgelenmiş bir etkiye sahip olan linalool içerdiğinden serumunuza ekleyebileceğiniz en önemli yağlardan biri. Hoş aroması, zihin ve beden üzerinde sakinleştirici, yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Serumu kirpiklerinize uygularken, hafif koku sizi sakin ve rahat hissettirecek ve sizi mükemmel bir uyku moduna sokacaktır.

Vitaminler





Kaş ve kirpik serumunuzun 12 vitaminle dolu olması gerekir. Bunlar arasında A, E, C, D, K, B1, B2, Provitamin B5, B6 B12, folik asit ve niasin bulunur. Bu vitaminler her kaş ve kirpik teline derinlemesine nüfuz ederek içeriden besleyerek daha güçlü, daha sağlıklı kirpiklere yol açar.