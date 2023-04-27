Kirpikleri gürleştiren reçete! Bu yağ sayesinde Türkan Şoray kirpiklerine sahip olacaksınız…

Kirpikleri uzatmak için birçok ürün kullanırız. Rimel ise hacim vermek en sık başvurduğumuz yöntemlerden biridir. Fakat rimel sürmek, kripiklerinizi uzatmakla kalmıyor, kirpiklerinize fazlasıyla da zarar veriyor. Hatta rimel sonucunda dökülmeler de meydana gelebiliyor. Peki doğal yöntemlerle kirpiklerinize takma kirpik etkisi vermek ister misiniz?

UYARI: Bu yöntemleri uygulamadan önce, herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora danışın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

İçerisindeki vitaminler sayesinde, kirpiklerinizin sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olacak yağlardan biri de hindistan cevizi yağı. Bu mucizevi yağı kirpiklerinizin diplerine bir pamuk yardımı ile uygulayın. Fakat kirpiklerinize sürmeden önce hindistan cevizi yağını, zeytinyağı ile yumuşatın. Sonrasında uygulayabilirsiniz.