Kirpikleri gürleştiren reçete! Bu yağ sayesinde Türkan Şoray kirpiklerine sahip olacaksınız…

Kirpikleri uzatmak için birçok ürün kullanırız. Rimel ise hacim vermek en sık başvurduğumuz yöntemlerden biridir. Fakat rimel sürmek, kripiklerinizi uzatmakla kalmıyor, kirpiklerinize fazlasıyla da zarar veriyor. Hatta rimel sonucunda dökülmeler de meydana gelebiliyor. Peki doğal yöntemlerle kirpiklerinize takma kirpik etkisi vermek ister misiniz?
UYARI: Bu yöntemleri uygulamadan önce, herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora danışın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
İçerisindeki vitaminler sayesinde, kirpiklerinizin sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olacak yağlardan biri de hindistan cevizi yağı. Bu mucizevi yağı kirpiklerinizin diplerine bir pamuk yardımı ile uygulayın. Fakat kirpiklerinize sürmeden önce hindistan cevizi yağını, zeytinyağı ile yumuşatın. Sonrasında uygulayabilirsiniz.
HİNT YAĞI
Hint yağı, E vitamini ve omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir yağdır. Bu yağ sayesinde kripikleriniz gürleşebilir ve anlamlı bakışlara sahip olabilirsiniz. Uyumadan önce kirpiklerinize ve kaşlarınıza bir pamuk yardımıyla uygulayın.
VAZELİN
Kuru ve çatlayan bölgeyi nemlendirmek için kullanılan en etkili ürünlerden biri de vazelindir. Vazelin, sadece dudak ve elleri nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kirpiklerde de büyük bir etki bırakabilir. Aynı zamanda bu ürün, kirpiklerinizin sağlıklı bir şekilde uzamasına da yardımcı olabilir. Bir pamuk yardımıyla kirpik diplerinize vazelini sürün. Her akşam yatmadan önce, yüz temizliğinizi yaptıktan sonra uygulayabilirsiniz.
JOJOBA YAĞI
Jojoba yağı E vitamini açısından oldukça zengin bir yağdır. Zengin içeriği sayesinde kirpikleri kuvvetlendirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda sadece kirpikleri değil, saç sağlığı için de oldukça faydalıdır. Akşam yatmadan önce bir pamuk ve rimel fırçası yardımıyla kirpiklerinize uygulayabilirsiniz.
BADEM YAĞI
E vitamini kirpiklerin uzamasına yardımcı olan maddelerden biridir. Badem yağı ise E vitamini açısından oldukça zengindir. Bu yağı kullanarak kripiklerinizin sağlıklı uzamasını ve gürleşmesine yardımcı olabilirsiniz. Uygulaması ise oldukça basit! Temiz bir rimel fırçasını badem yağının içerisine batırın. Ardından kirpiklerinize sürün. Bu işlemi akşam yatmadan önce uygulayın.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı K ve E vitamini açısından oldukça zengindir. Zeytinyağı saç ve kirpikler üzerinde de sağlıklı etkiler gösterebilir. Kirpiklerinizi güçlendirerek, uzamasına yardımcı olabilir. Bir pamuk yardımıyla kirpik diplerinize güzelce uygulayın. Ardından masaj yaparak yağı yedirin. Bu işlemi de akşam uyumadan önce yapabilirsiniz.