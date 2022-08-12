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Koyu lekeleri silip süpürüyor! Tek uygulamada cildinizi pürüzsüzleştiren doğal tarif

Cilt bakım ürünleri, kimyasal olmasının yanı sıra doğal formüllerle de günlük rutinin bir parçası olabilir. Özellikle cildinizde doğal bir leke giderici, koyu lekeleri yok etme isteğiniz varsa, mutfağınızdaki birkaç malzemeyle bunu başarabilirsiniz. İşte o en iyi iki kür tarifi…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 12:50
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Koyu lekeleri silip süpürüyor! Tek uygulamada cildinizi pürüzsüzleştiren doğal tarif

Antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan domates, aynı zamanda koyu lekeleri gideriyor ve cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlıyor. Üstelik aynı zamanda cildi sıkılaştırabilecek bir kapasiteye sahip olan bu meyve, gözenekleri de küçültmeye sağlıyor. Doğal parlaklığında ve sıkı bir cilt için ihtiyacınız olan her şeyi sunan bu besini iki farklı yöntemle deneyebilirsiniz.

Domatesler, cilt tonunu aydınlatabilme kapasitesinin yanı sıra koyu lekeleri cildinizden yok etmek için oldukça etkilidir. İşte domatesler sayesinde eşit bir cilt tonuna sahip olabilmenin iki yolu…

DOMATES-LİMON MASKESİ

  • Domates suyu
  • Limon suyu
  • Süt

Uygulama:

  • Domateslerin suyunu bir kaseye süzün.
  • Eşit ölçülerle limon suyu ve sütü ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Yüzünüzü yıkadıktan sonra karışımı uygun şekilde temizlenmiş cildi, yüze ve boyna uygulayın.
  • Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra iyice soğuk suyla durulayın.

DOMATES-BAL MASKESİ

  • Domates suyu
  • Bal

Uygulama:

  • 2 tane domates suyunu süzdükten sonra içerisine 2 yemek kaşığı balı ekleyin.
  • Temizlenmiş bir cilde bu karışımı uygulayın ve 15-20 dakika kadar bekletin.
  • Su ile durulayın.

Tüm bu işlemleri uygulamadan önce mutlaka herhangi bir reaksiyon riskine karşı, bir cilt uzmanına danışmanız gerekiyor.

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