Koyu lekeleri silip süpürüyor! Tek uygulamada cildinizi pürüzsüzleştiren doğal tarif

Antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan domates, aynı zamanda koyu lekeleri gideriyor ve cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlıyor. Üstelik aynı zamanda cildi sıkılaştırabilecek bir kapasiteye sahip olan bu meyve, gözenekleri de küçültmeye sağlıyor. Doğal parlaklığında ve sıkı bir cilt için ihtiyacınız olan her şeyi sunan bu besini iki farklı yöntemle deneyebilirsiniz.

Domatesler, cilt tonunu aydınlatabilme kapasitesinin yanı sıra koyu lekeleri cildinizden yok etmek için oldukça etkilidir. İşte domatesler sayesinde eşit bir cilt tonuna sahip olabilmenin iki yolu…