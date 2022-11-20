Kozmetik kimyageri anlattı: Asla cildinize bunu yapmayın! Ciddi zararlar verebilir…

CİLDİN İHTİYAÇLARINI GÖRMEZDEN GELMEK Bununla birlikte, Robinson basit bir rutinin yeterli olduğunu söylüyor. C vitamini ve laktik asit (C vitaminini sabahları ve asidi akşamları kullanın) gibi sevilen, denenmiş ve gerçek içerikleri tercih etmenizi öneriyor. Ancak daha etkili sonuçlar almak istiyorsanız ek olarak N-Asetilglukozamin'i öneriyor. "Cildi daha taze ve parlak bir hale getirerek cildin kendi eksfoliasyon etkisini iyileştirmek için çalışan doğal bir cilt eksfoliantıdır."

Bu peeling özelliklerine ek olarak, araştırmalar, bu maddenin topikal olarak uygulanmasının hiperpigmentasyonun solmasına yardımcı olabileceğini ve ayrıca cilt sıkılığını ve elastikiyetini artırabileceğini göstermiştir. Robinson bu nedenle, aynı anda ölü deriyi uzaklaştırmak ve ince çizgileri yumuşatmak için kullanılabileceğini söylüyor.