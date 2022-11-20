Kozmetik kimyageri anlattı: Asla cildinize bunu yapmayın! Ciddi zararlar verebilir…

Kozmetik kimyageri Ron Robinson, uzun süre kozmetik ürünlerle çalıştıktan sonra cildinin sağlığı için asla yapmayacağı üç şeyi açıkladı.
KARIŞIM YAPMAK
Robinson, "Karışım, aktif bileşenlerin bir sonrakinin üzerine yerleştirilmesidir" diyor. Akıllı bir cilt bakımı söz konusu olduğunda, daha fazla ürün uygulamak her zaman daha iyi demek değildir. Aslında, cilde aktif üzerine aktif ürünler uygulamak uzun vadede yarardan çok zarar verebilir. Aynı anda birden fazla katman (glikolik asit, laktik asit, C vitamini, retinoidler, vb.) uygulanması tahrişe neden olmakla kalmaz, aynı zamanda hepsini etkisiz hale getirebilir. Robinson, " asit ve retinoidler gibi çok fazla aktif bileşeni üst üste uygulamak cildinizin nem bariyerine zarar verebilir bu da cildinizi iltihaplanmaya, kuruluğa ve hızlı yaşlanmaya daha yatkın hale getirebilir" diyor.
Cildinize eski parlaklığını kazandırmak için biraz yardıma ihtiyacınız varsa, cilt bariyerinize asitler ve peelinglerle zarar vermek yerine adım adım basit bir işlem içeren bir cilt rutini tercih edebilirsiniz.
CİLDİN İHTİYAÇLARINI GÖRMEZDEN GELMEK
Bununla birlikte, Robinson basit bir rutinin yeterli olduğunu söylüyor. C vitamini ve laktik asit (C vitaminini sabahları ve asidi akşamları kullanın) gibi sevilen, denenmiş ve gerçek içerikleri tercih etmenizi öneriyor. Ancak daha etkili sonuçlar almak istiyorsanız ek olarak N-Asetilglukozamin'i öneriyor. "Cildi daha taze ve parlak bir hale getirerek cildin kendi eksfoliasyon etkisini iyileştirmek için çalışan doğal bir cilt eksfoliantıdır."
Bu peeling özelliklerine ek olarak, araştırmalar, bu maddenin topikal olarak uygulanmasının hiperpigmentasyonun solmasına yardımcı olabileceğini ve ayrıca cilt sıkılığını ve elastikiyetini artırabileceğini göstermiştir. Robinson bu nedenle, aynı anda ölü deriyi uzaklaştırmak ve ince çizgileri yumuşatmak için kullanılabileceğini söylüyor.
TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ KULLANMAK
Cilt bakımınızı ne zaman atacağınızı bilmek zor olabilir, özellikle de severek kullanılan ya da zor bulunan bir ürününüz varsa. Ama Robinson bu konuda ciddi şekilde uyarıyor. Bozuk ürünler kullanmak istenmeyen ciddi sonuçlara neden olabilir. Her ürünün bir raf ömrü olsa da (genellikle bir sayının ardından ay sayısı anlamına gelen "M" harfi gelir), açılan ürünlerin bir yıl içerisinde kullanılması gerekir.
"Özellikle de bir kavanozda paketlenmişse (kavanozlar açık bırakılırsa veya yıkanmamış parmaklar batırılırsa kolayca kirlenebilir) ve/veya göz çevresinde kullanılması amaçlanıyorsa bir yıldan daha eski bir ürünü asla kullanmam." diye açıklıyor. Çünkü göz çevresi yüzünüzdeki en hassas bölgelerden biri olduğunu da ekliyor.
Ürününüzün teknik olarak bir yıldan daha uzun bir son kullanma tarihi olsa bile, bozulduğuna dair işaretler olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bazı ürünler, onları nasıl sakladığınıza bağlı olarak (örneğin, kapağı hafifçe açık bırakırsanız veya şişeyi sıcak, güneşli bir alana koyarsanız), yukarıda bahsedilen atılması gereken tarihten daha erken bozulabilir.