Kozmetik ürünlerin bozulduğu nasıl anlaşılır?

GÖZ KALEMİ

Açık renkli göz kalemleri sizi daha dinç gösterirken koyu renktekiler ise gözlerinizi belirgin hale getirmek için idealdir. Ancak göz kalemleri de diğer tüm makyaj ürünleri gibi zaman içerisinde bozulabilir. Bozulan göz kaleminin ucu kurur ve sürmekte zorluk yaşarsınız. Hatta bazı durumlarda ne kadar uğraşsanız da artık rengini vermediğine şahit olabilirsiniz. Bu noktada yapılması gereken ise o ürünü kullanmayı bırakmaktır. Gözle teması bu kadar yakın olan bir kozmetik ürünü olarak rimel ve göz kalemlerinin bozulduğu andan itibaren kullanımına son verilmesi sağlığınızı korumak için oldukça önemlidir.