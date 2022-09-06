Kozmetik ürünlerin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Severek kullandığımız kozmetik ürünleri, bitmemiş olsa dahi bozulduğunda kullanmaktan vazgeçmemiz öneriliyor. Eğer siz de kozmetik ürünlerinizde bu değişiklikleri görüyorsanız sağlığınızı korumak adına kullanmayı bırakmanız tavsiye ediliyor…
KREMLER
Gece, gündüz veya göz altı kremleri… Hepsinin farklı etkileri olsa da bozulduklarında benzer sonuçlar ortaya çıkar. Kremlerin kullanım ömrünün bittiğini renklerindeki ve kıvamlarındaki değişimden anlamanız mümkündür. Bir süredir kullanmadığınız bir kremin kapağını açtığınızda üzerinde bir yağ tabakası görüyorsanız, bu durum da artık o ürünün bozulduğu anlamına gelmektedir.
FONDÖTEN
Fondöteni ilk açtığınızda gerçek rengini, kıvamını ve kokusunu deneyimlemeniz oldukça kolaydır. Ancak zaman içerisinde havaya ve ısıya maruz kalan fondötenler bozulabilir. İlk olarak dokusundaki ve rengindeki farklılığı gözlemlemeniz olasıdır. Artık daha koyu bir tona sahip olan ve katılaşmaya başlayan yapıdaki fondötenleri kullanmayı sağlığınız için bırakmanız önerilir.
Aynı zamanda ciltte de istenilen etkiyi vermeyecek olan bozulmuş fondötenler daha sürerken pütürlenmeye başlar. Cildimize uyguladığımız bu ürünün kimyasal olduğunu göz önünde bulundurarak bozulduğunda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinin altını çizmek isteriz.
C VİTAMİNİ
Gerek makyaj bazı gerekse günlük bakım rutininin bir parçası olarak kullanılan C vitamini cildin daha canlı olmasını ve nemli kalmasına büyük oranda yardımcı olur. Ancak bozulduğunda ciltte sorunlara neden olabilecek C vitaminlerinin rengi de sarıdan yavaş yavaş kahverengine döner.
RUJ
Makyajın önemli bir tamamlayıcısı ve son dokunuşu rujlar, bazen tek başına uygulandığında bile sizi daha canlı ve dinç göstermek için yeterli olabilir. Ancak diğer tüm kozmetik ürünleri gibi rujların da bir kullanım süresi bulunmaktadır. Yumuşak ve yağlı hale gelen rujlar artık bozulmuştur. Ek olarak rujların bozulduğunu anlamanın kolay bir yolu vardır, kokusunda değişiklik olur ve farklılaşan kokusu artık o ruju kullanmamanız gerektiğinin en büyük sinyalidir.
GÖZ KALEMİ
Açık renkli göz kalemleri sizi daha dinç gösterirken koyu renktekiler ise gözlerinizi belirgin hale getirmek için idealdir. Ancak göz kalemleri de diğer tüm makyaj ürünleri gibi zaman içerisinde bozulabilir. Bozulan göz kaleminin ucu kurur ve sürmekte zorluk yaşarsınız. Hatta bazı durumlarda ne kadar uğraşsanız da artık rengini vermediğine şahit olabilirsiniz. Bu noktada yapılması gereken ise o ürünü kullanmayı bırakmaktır. Gözle teması bu kadar yakın olan bir kozmetik ürünü olarak rimel ve göz kalemlerinin bozulduğu andan itibaren kullanımına son verilmesi sağlığınızı korumak için oldukça önemlidir.
RİMEL
Makyajların vazgeçilmezi rimeller çok ıslak olduğunda da çok kuru olduğunda da sürülmesi bir hayli zor olabilir. İlk aldığınızda oldukça sıvı ve akışkan olan rimeller zamanla havayla teması nedeniyle bozularak kurumaya başlar. Bunun sonucunda ise sürülmesi de bir hayli zorlaşacaktır. Ek olarak sürdüğünüz rimelin kirpiklerinizde topaklandığını görüyorsanız kullanmaktan vazgeçmeniz önerilir. Özellikle bozulmuş rimeller, göze yakın konumlarından dolayı göz enfeksiyonu gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
PARFÜM
Severek sürdüğümüz ve kendimizi iyi hissettiren parfümler de zamanla bozulabilir. Bu noktada ilk fark edeceğiniz şey parfümünüzün kalıcılığının azalması olacaktır. Ancak parfümün kullanım süresi eğer bir hayli geçmişse sıktığınız anda ekşi bir koku almanız da olasıdır.
Parfümlerinizin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız onları serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklamanız önerilir. Ayrıca kullanımdan hemen sonra kapağını kapatmak oksijen ile temasını keserek daha uzun süre kullanım imkanı sağlayacaktır.
OJE
Hepimizin severek sürdüğü renk renk ojelerin bozulduğunu anlamanın en kolay yolu sürerken yaşadığımız zorluktur. Eğer ojeyi tırnağınıza uygularken kalın bir tabaka halinde sürülüyorsa, zorlukla kuruyor ya da hiç kurumuyorsa ojenizin kuruduğunu anlayabilirsiniz. Ek olarak ojeyi şişesinden çıkardığınız anda sakız gibi uzuyorsa yani akışkan yapısını kaybettiyse bozulduğundan emin olabilirsiniz.
Bu noktada ojenizi kurtarmak için önerilen iki farklı yöntem bulunuyor. İlk olarak içerisine birkaç damla aseton döküp iyice çalkaladığınızda akışkan yapısını geri kazanabilir. Ancak bu geçici bir çözümdür ve sizi anlık olarak kurtarır. Eğer ojenin tamamen eski halini almasını istiyorsanız kuruyan ojeler için özel olarak üretilmiş oje incelticilerden yardım alabilirsiniz.