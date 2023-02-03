Kuru ciltlerin imdadına yetişen yöntem! Pürüzsüz bir makyaj için bu adımı uygulayın…

Kuru bir cilde sahipseniz ve dolgun, parlak bir ten hakkında hayal kuruyorsanız, başka yere bakmayın. Cildinizi anında nemlendirmek adına ünlü makyaj sanatçısı Denika Bedrossian bilmeniz gerekenleri sizin için anlattı.. Kuru cilde nasıl makyaj yapılacağına ilişkin adım adım kılavuzu takip edebilirsiniz.
DOĞRU CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ KULLANIN
Kuru ciltle çalışırken, en iyi sonuçları elde etmek için makyaj yapmadan önce doğru ürünlerle hazırlık yapmak çok önemlidir. Yüzü ılık suyla durulayarak başlayın, ardından nazik bir peeling uygulayın. Bedrossian, "Ölü cildi arındırmak için nazik bir peeling uygulama ve nem, makyajdan önce yüzünüzün pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır" diyor.
Nemlendirmek için ister yağ ister krem kullanıyor olun, makyaja geçmeden önce ürünün cilt tarafından birkaç dakika emilmesini bekleyin. Bedrossian, "Ürünün emilmesine izin vermek, cildinizin makyaj ürünlerinizle güzel bir şekilde yapışmasını sağlayacaktır" diye açıklıyor.
FORMÜLASYONLARA DİKKAT EDİN
Formüllerin nemlendirici ve kuru ciltler için uygun olduğundan emin olmak için makyaj ürünlerinizin envanterini çıkarmak iyi bir fikirdir. Kontrol edilecek ilk ürünler fondöten ve kapatıcıdır ve her ikisini de cilt bakım rutininizin ardından doğrudan cildinizde kullanabilirsiniz. Bedrossian, "Kuru bir cilde sahip olduğunuzda, cildinizin neme doymasına izin vermek çok önemlidir" diye açıklıyor.
"Salisilik asit, parabenler ve alkol gibi bileşenlerden kaçınmanız önerilir. Bu bileşenler cildi kurutma eğiliminde olabilir ve cildinize fazladan nem eklemez." Fondötenlerde aranacak bazı bileşenler arasında hyaluronik asit ve doğal yağlar, memlendirici, kremsi fondöten ve kapatıcı formüller, pürüzsüz bir görünüm elde etmek için cilt bakımınız tamamen emildikten sonra kuru cilde uygulamak için mükemmel makyaj malzemeleridir.
Tekniğe gelince, yüzünüze birkaç nokta şekilde fondöten koyun ve bir fırçayla hafifçe yayın. Ardından lekeleri veya eşit olmayan cilt tonunu ve göz altı alanını örtmeye yardımcı olmak için üstüne kapatıcı kullanın.
KREM ÜRÜNLERDEN YARDIM ALIN
Kapatıcınızı ve fondöteninizi uyguladıktan sonra sıradaki listede bronzlaştırıcı ve allık olacaktır. Bronzlaştırıcıyı her gün kullanmak gerekli olmasa da, kesinlikle hafif bir sıcaklık dokunuşu katar ve sağlıklı bir ışıltı elde etmeye yardımcı olabilir. Kuru cilt tipleri için, krem bronzlaştırıcılar ve allıklar en iyisidir, çünkü bunlar bazen tozların yaptığı gibi kuru lekeleri vurgulamadan cilde kolayca yapışırlar.
Cildinizi ısıtmak ve şekillendirmek için, alnınıza, yanaklarınıza ve çene hattınıza bir fırça ile krem bronzlaştırıcı uygulayın. Bronzlaştırıcıyı uyguladıktan sonra, yanaklarınızın elmacık kemiklerine krem allık sürmek için gülümseyin. Bir allık fırçası veya parmaklarınızı kullanarak hafifçe vurun ve istenen pigmente gelene kadar rengi oluşturun.
GÖZ MAKYAJINIZI ÖN PLANA ÇIKARIN
Kuru cilt genellikle göz kapaklarında daha az sorun oluşturduğundan, en sevdiğiniz toz göz farı, göz kalemi ve maskaraları her zamanki gibi uygulayabilirsiniz. Bu bölgede kuruluk varsa veya nemlendirici temasına ayak uydurmak istiyorsanız, bunun yerine krem bazlı bir göz farı veya renk tonu kullanabilirsiniz.
AYDINLATICI KULLANIN
Kuru cildin nemli görünmesine yardımcı olan aydıntılatıcı ürünlerle ince dokunuşlar eklemek, parlak bir makyaj görünümü yaratmanın harika bir yoludur. Yağlı veya aşırı parlak görünmemek için aydınlatıcıları ve daha canlı bitişli ürünleri uygulamanın bir sanat olduğunu unutmayın. Fosforlu kalem için, yüzde ışığın doğal olarak vurgulayacağı bölgeleri belirleyin (elmacık kemiklerini, kaş kemiğini ve üst dudakların üstünü) ve krem veya sıvı aydınlatıcınızı bu bölgelere hafifçe uygulayabilirsiniz.