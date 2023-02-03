Kuru ciltlerin imdadına yetişen yöntem! Pürüzsüz bir makyaj için bu adımı uygulayın…

Formüllerin nemlendirici ve kuru ciltler için uygun olduğundan emin olmak için makyaj ürünlerinizin envanterini çıkarmak iyi bir fikirdir. Kontrol edilecek ilk ürünler fondöten ve kapatıcıdır ve her ikisini de cilt bakım rutininizin ardından doğrudan cildinizde kullanabilirsiniz. Bedrossian, "Kuru bir cilde sahip olduğunuzda, cildinizin neme doymasına izin vermek çok önemlidir" diye açıklıyor.

"Salisilik asit, parabenler ve alkol gibi bileşenlerden kaçınmanız önerilir. Bu bileşenler cildi kurutma eğiliminde olabilir ve cildinize fazladan nem eklemez." Fondötenlerde aranacak bazı bileşenler arasında hyaluronik asit ve doğal yağlar, memlendirici, kremsi fondöten ve kapatıcı formüller, pürüzsüz bir görünüm elde etmek için cilt bakımınız tamamen emildikten sonra kuru cilde uygulamak için mükemmel makyaj malzemeleridir.

Tekniğe gelince, yüzünüze birkaç nokta şekilde fondöten koyun ve bir fırçayla hafifçe yayın. Ardından lekeleri veya eşit olmayan cilt tonunu ve göz altı alanını örtmeye yardımcı olmak için üstüne kapatıcı kullanın.