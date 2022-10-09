Makyaj artistleri anlattı: Adım adım fırça temizliği…

Bu ara sıra yapabileceğiniz bir şey gibi görünse de, durum tam olarak böyle değil. Profesyonel makyaj sanatçısı Jenny Patinkin ve dermatolog Hadley King sizler için anlattı. Makyaj fırçaları nasıl ve ne sıklıkla temizlenmelidir? İşte tüm detaylar…

Bu, umduğunuz cevap olmasa da gerçektir. Hem Patinkin hem de King makyaj fırçalarınızı haftada en az bir kez yıkamanız gerektiğinde hemfikir. Patinkin, bunun bazıları için gerçekçi olmayabileceğini belirtiyor, ancak makyaj fırçalarınızı sık kullanıyorsanız, özellikle temizliklerine dikkat etmeniz gerekiyor.

Bunları düzenli olarak yıkamazsanız, aldığınız birkaç risk bulunur. İlk olarak, yüzünüze fırçayı her sürdüğünüzde etrafına bakteri yayıyor olabilirsiniz. King, "Kirli fırçalar bakteriler için üreme alanı haline gelebilir ve bu da yüzünüzde tekrar kullanıldığında sivilcelere veya cilt tahrişlerine neden olabilir" diyor. Dahası, kirli fırçalar pembe göz veya uçuk gibi viral enfeksiyonları da yüz çevresine yaymaya neden olabilir.

Cildinize yönelik tehlikelerin ötesinde, kirli fırçalar makyaj görünümünüzü en üst seviyeye çıkarmanızı engelleyebilir. "Üzerlerinde çok fazla yağ ve pigment birikirse, yalnızca size istediğiniz rengi vermeyeceği aynı zamanda esnekliklerini de kaybedebilir. Bu da makyajı cildinize düzgün ve eşit bir şekilde uygulamak için yeterince akıcı hareket etmeyecekleri anlamına gelir" diye açıkladı Patinkin.