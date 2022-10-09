Makyaj artistleri anlattı: Adım adım fırça temizliği…

Bu ara sıra yapabileceğiniz bir şey gibi görünse de, durum tam olarak böyle değil. Profesyonel makyaj sanatçısı Jenny Patinkin ve dermatolog Hadley King sizler için anlattı. Makyaj fırçaları nasıl ve ne sıklıkla temizlenmelidir? İşte tüm detaylar…
MAKYAJ FIRÇALARI NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Bu, umduğunuz cevap olmasa da gerçektir. Hem Patinkin hem de King makyaj fırçalarınızı haftada en az bir kez yıkamanız gerektiğinde hemfikir. Patinkin, bunun bazıları için gerçekçi olmayabileceğini belirtiyor, ancak makyaj fırçalarınızı sık kullanıyorsanız, özellikle temizliklerine dikkat etmeniz gerekiyor.
Bunları düzenli olarak yıkamazsanız, aldığınız birkaç risk bulunur. İlk olarak, yüzünüze fırçayı her sürdüğünüzde etrafına bakteri yayıyor olabilirsiniz. King, "Kirli fırçalar bakteriler için üreme alanı haline gelebilir ve bu da yüzünüzde tekrar kullanıldığında sivilcelere veya cilt tahrişlerine neden olabilir" diyor. Dahası, kirli fırçalar pembe göz veya uçuk gibi viral enfeksiyonları da yüz çevresine yaymaya neden olabilir.
Cildinize yönelik tehlikelerin ötesinde, kirli fırçalar makyaj görünümünüzü en üst seviyeye çıkarmanızı engelleyebilir. "Üzerlerinde çok fazla yağ ve pigment birikirse, yalnızca size istediğiniz rengi vermeyeceği aynı zamanda esnekliklerini de kaybedebilir. Bu da makyajı cildinize düzgün ve eşit bir şekilde uygulamak için yeterince akıcı hareket etmeyecekleri anlamına gelir" diye açıkladı Patinkin.
FIRÇALAR NEYLE TEMİZLENİR?
Konu bir makyaj fırçası temizleyici seçmeye gelince, akılda tutulması gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, sülfat bazlı bulaşık sabunu gibi güçlü bir ürün kullanmaktan kaçının. King, "Normal sabun, doğal kıllardan yapılmış fırçaları kurutabilir" dedi. Bu nedenle, bulaşık sabunu kılları teknik olarak temizlese de, fırçalarınızın ömrünü kısaltacaktır.
Her şampuan da fırça temizliğinde kullanılmaz. Patinkin, "Bazı basit şampuanlar fırçaları temizleyebilir, ancak hassas cildi tetikleyebilecek yapay kokular veya tamamen durulanması zor olan deterjanlar içerebilir" dedi. "Diğer şampuanlar, fırçalarınızın yüzeyinde kılları ağırlaştıracak ve makyajınızı düzgün uygulamanızı etkileyecek bir katman bırakabilir."
Genel bir kural olarak, makyaj fırçalarınızı yumuşak ve uzun ömrülü kullanmak için kokusuz bir sabun veya şampuanın yanı sıra özel olarak tasarlanmış bir ürün kullanmaktır.
ADIM ADIM FIRÇA TEMİZLİĞİ
1. Fırçanızı ıslatın.
Fırçanızı lavabonun altında gezdirebilir veya kılları bir kase ılık suya batırabilirsiniz. Fırçayı bir arada tutan yapıştırıcının gevşemesini önlemek için fırçanızın tabanını (kılların takılı olduğu yer) sudan uzak tuttuğunuzdan emin olun.
2. Tercih ettiğiniz sabunu uygulayın.
Katı bir fırça temizleyici kullanmayı seçerseniz, o zaman fırçayı sabun kabının etrafında döndürüp durulamak ve iyice köpürene kadar bu adımları tekrarlamanız gerekmektedir.
Fırçanız sabunla kaplandığında, kıllara hafifçe masaj yapmanız gerekiyor. Fırçayı avucunuzun üzerine yerleştirebilir ve parmaklarınızı kullanarak yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Fırçanızı durulayın ve kıllardan pigment geldiğini görene ve fırçanız temizlenene kadar tekrarlayın.
3. Kılları yeniden şekillendirin.
Yıkamak fırçanızın görünümünü bozabileceğinden, fırçanız temizlendikten sonra kılları yeniden şekillendirmeniz önemlidir. Bu sadece tek tip görünmek için tüyleri sıraya koymak anlamına gelir. Bu sayede fırçanız istenilen şekilde kurur ve kullanımı daha kolay hale gelir.
4. Fırçanızı kurumaya bırakın.
Temiz bir havluyu kıllarınıza alıp hafifçe bastırarak fazla suyu alabilirsiniz. Son olarak, fırçalarınızı, kılları kenarlarından uzakta olacak şekilde tezgahın üzerine koyun. Bu şekilde fırçanızın her tarafı hava ile kuruyabilir. Bazı fırçaların kuruması diğerlerinden daha uzun sürebilir, bu nedenle bir sonraki kullanımdan önce tamamen kurumaları için fırçalarınızı gece yıkamak iyi bir fikir olabilir.
Fırçalarınızı kuru ve serin bir ortamda saklamalısınız. Patinkin, "Fırçalarınızı sıcak ve nemli bir odada tutarsanız küflenme ihtimalleri vardır" diyor. Bu nedenle, banyo fırçalar için uygun bir alan değildir. Duş alırken çıkan buhar fırçaları nemli bırakacağından küflenmelerine neden olabilir.
MAKYAJ FIRÇASI NE ZAMAN ATILMALI?
Haftalık temizlik, fırçalarınızda birikmeyi önlemeye yardımcı olur ve böylece daha uzun süre dayanırlar. Ancak hiçbir fırça sonsuza kadar kullanılamaz. İşte, fırçanızın değiştirilmeye hazır olduğuna dair birkaç işaret: