Makyaj çantanızdakileri dökün! Maskarayı 3 aydan fazla kullanırsanız…

Uzun zamandır kullandığınız, ruj, maskara veya o fondöteni atmanızın zamanı gelmiş olabilir. Tüm makyaj çantanızı boşaltarak kendi sağlığınız için en önemli adımlardan birini atabilirsiniz. Tarihi geçmiş ürünler, cildinizde, gözlerinizde ve dudaklarınızda beklenmeyen alerjik reaksiyonlar gibi farklı hasarlara neden olabilir. İşte makyaj ürünleri ve son kullanma tarihleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey…

MAKYAJ ÜRÜNLERİNDE SON KULLANMA TARİHLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Dikkatli olmazsanız, eski maskara gibi süresi dolmuş makyaj ürünleri kullanmak, cilt tahrişine, sivilcelere, göz enfeksiyonlarına ve daha fazlasına neden olabilir. Neyse ki makyaj ürünlerinizin son kullanma tarihleri satın alma tarihine değil, kullandığınız ilk güne bağlıdır. Bu uyarıya rağmen, ürün etiketinin söylediklerini takip etmek en iyisidir.

MAKYAJDA SON KULLANMA TARİHLERİ NASIL OKUNUR?

Bir makyaj ürününün son kullanma tarihinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız , işte size basit bir çözüm yöntemi. Bu ürünleri hangi mağazadan satın aldığınızdan bağımsız olarak, tüm makyaj malzemelerinin arka yüzünde açık bir kavanoz resmi bulunur. Açıldıktan sonra ne kadar kullanılması gerektiği anlamına gelen bu işaret; ne kadar süre kullanabileceğinizi de hesaplamanızı sağlıyor.