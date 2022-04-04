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Makyaj çantanızdakileri dökün! Maskarayı 3 aydan fazla kullanırsanız…

Buzdolabınızdaki yiyecekler gibi banyonuzdaki makyaj ürünleri de bir süre sonra bozulur. Eski bir ruj, gıda zehirlenmesine neden olmasa da tarihi geçmiş makyaj ürünleri de kendine göre önemli hasarlara yol açabilir. Can sıkıcı olabilse de, makyaj ürünlerinizin bozulup bozulmadığını kontrol etmenin yolları var.

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Giriş Tarihi: 04.04.2022 09:20
Makyaj çantanızdakileri dökün! Maskarayı 3 aydan fazla kullanırsanız…

Uzun zamandır kullandığınız, ruj, maskara veya o fondöteni atmanızın zamanı gelmiş olabilir. Tüm makyaj çantanızı boşaltarak kendi sağlığınız için en önemli adımlardan birini atabilirsiniz. Tarihi geçmiş ürünler, cildinizde, gözlerinizde ve dudaklarınızda beklenmeyen alerjik reaksiyonlar gibi farklı hasarlara neden olabilir. İşte makyaj ürünleri ve son kullanma tarihleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey…

MAKYAJ ÜRÜNLERİNDE SON KULLANMA TARİHLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Dikkatli olmazsanız, eski maskara gibi süresi dolmuş makyaj ürünleri kullanmak, cilt tahrişine, sivilcelere, göz enfeksiyonlarına ve daha fazlasına neden olabilir. Neyse ki makyaj ürünlerinizin son kullanma tarihleri satın alma tarihine değil, kullandığınız ilk güne bağlıdır. Bu uyarıya rağmen, ürün etiketinin söylediklerini takip etmek en iyisidir.

MAKYAJDA SON KULLANMA TARİHLERİ NASIL OKUNUR?

Bir makyaj ürününün son kullanma tarihinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız , işte size basit bir çözüm yöntemi. Bu ürünleri hangi mağazadan satın aldığınızdan bağımsız olarak, tüm makyaj malzemelerinin arka yüzünde açık bir kavanoz resmi bulunur. Açıldıktan sonra ne kadar kullanılması gerektiği anlamına gelen bu işaret; ne kadar süre kullanabileceğinizi de hesaplamanızı sağlıyor.

MAKYAJ MALZEMELERİNİN SÜRESİNİN DOLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Ürününüzün bozulup bozulmadığından hala tam olarak emin değil misiniz? İşte tarihi geçmiş ürünleri anlamanızı sağlayan o işaretler…

  • Bir ürün ciddi şekilde bir koku geliştirmeye başlıyorsa, gitme zamanı gelmiştir. Kullandıktan sonra tüm ürünlerinizin kapaklarının kapalı olduğundan emin olun ve makyajı serin ve kuru bir yerde saklayın.
  • Makyaj ürünlerinin farklı ortamlarda saklanması (buzdolabındaki ruj gibi) son kullanma tarihinden sonra onları taze tutabilir.
  • Akılda tutulması gereken başka bir şey var: maskara çubuğunu tüpün içine ve dışına "pompalamayın". Tek yaptığınız, ürünün daha hızlı bozulmasına neden olan havayla temas etmesini sağlamak.
  • Kalem eyelinerler ve dudak kalemleri düzenli olarak keskinleştirildiğinde daha uzun süre dayanır.
  • Bir ürünü tam olarak ne kadar süredir kullandığınızı hatırlamakta sorun yaşıyorsanız, kolay referans olması için kutusunun altına açtığınız tarihi kalıcı bir kalemle yazın.

MAKYAJ MALZEMELERİNİN SÜRESİ DOLDUĞUNDA NE OLUR?

  • Yiyeceklerin aksine, makyaj malzemelerinin sürelerinin dolmasının belirtileri belirgin olmayabilir. Örneğin; ojelerin yapıları ayrılmaya başladıklarında artık yeterince iyi olmadıkları anlamına gelir.
  • Süngerler ve fırçalar gibi son kullanma tarihleri tam olarak olmayan makyaj aletlerinin bozulduğunu anlamak daha da zor olabilir. Uzun süre kullanabilmek için makyaj fırçalarının ve süngerlerinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Örneğin; makyaj süngerleri, günlük olarak temizlenmeliyken fırçaların hepsini haftada bir kez yıkamanız kullanım sürelerini uzatacaktır.
  • Makyaj malzemelerinizi son kullanma tarihi geçmiş olarak kullanmadığınızdan emin olmak için, aşağıda verilen çizelgeyi elinizin altında bulundurun ve hala kullanılabilir durumda olup olmadığını anlamak için bu listeyi gözden geçirin.

ÜRÜN NE ZAMAN ATILMALI?

  • Pudra ürünler: 2 yıl
  • Krem far ve allık: 12-18 ay
  • Yağsız fondöten: 1 yıl
  • Krem kompakt fondöten: 18 ay
  • Kapatıcı: 12-18 ay
  • Ruj ve dudak kalemi: 1 yıl
  • Dudak parlatıcısı: 18- 24 ay
  • Kalem eyeliner: 2 yıl
  • Sıvı veya jel eyeliner: 3 ay
  • Maskara: 3 ay
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