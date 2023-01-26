Makyaj malzemelerinizle vedalaşmanın zamanı geldi! Eğer fondöteniniz böyle görünüyorsa...

Ancak bazı makyaj ürünleri son kullanma tarihinden önce bozulur, bu yüzden onları yakından takip etmeniz gerekir. Bir makyaj ürününün herhangi bir şekilde değiştiğini fark ederseniz, hemen kullanmayı bırakın. Makyaj ürünlerinizi ne zaman kullanmanız gerektiğine dair bir rehberi sizler için hazırladık.
KOKUSU DEĞİŞİNCE
Son kullanma tarihi geçmiş makyaj ürünlerini kullanmadığınızdan emin olmak için arada sırada onları koklamayı alışkanlık haline getirin. Kokusunun değiştiğini en çok fark ettiğimiz makyaj ürünü elbette ruj. Rujun kapağını açıp kokuladığınızda bozuk ürünlerin kokusu hemen fark edebilirsiniz. Güçlü ve mumsu bir koku varsa anında kullanmayı bırakıp çöpe atmalısınız. Ancak dudak ürünlerinin yanı sıra rimel, göz kalemi ve yüz ürünlerini de koklamayı unutmamanız önemlidir. Herhangi bir kötü koku veya ekşimeyi tespit etmek için burnunuza götürmeniz yeterlidir.
Tabii ki, göz farı veya pudra gibi kuru ürünler son kullanma tarihleri geçse bile kötü bir koku kokmayanilir. Bu yüzden toz ürünlere ekstra dikkat etmelisiniz. Kapatıcılar, maskaralar, dudak parlatıcıları ve diğer sıvı makyaj ürünleri, genellikle cildinize temas eden ve potansiyel olarak ambalajın içine giren bakterileri toplayan aplikatörlere sahip olduklarından, kötü bir koku geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, sıvı ürünler tozlardan daha kısa bir son kullanma tarihine sahip olma eğilimindedir. Makyajınız benzin veya sirke gibi kokmaya başladıysa, kesinlikle onu atma zamanıdır.
KIVAMI FARKLILAŞINCA
Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli şey de makyaj malzemelerinizin kıvamıdır. Dermatolog Hadley King, "ürünün kıvamı zamanla değişir" diyor. "Kuruyabilirler, topaklanabilirler ve pürüzsüz uygulanmaları mümkün olmaz. Bu, maskaradan ruja ve fondötene kadar her şey için geçerlidir."
Değiştiğini fark ettiğiniz anda ürünü çöpe atma zamanı gelmiştir. Bir makyaj sanatçıs Rosie Jane Johnston, "Kullanım süresi dolduğunda makyaj ürünlerinin içerisindeki pigmentler gerçek formülden ayrılır" diye açıklıyor. Fondöten gibi ayrılabilen veya koyulaşabilen likit ürünlerde kıvamdaki değişikliği fark etmek daha kolay olsa da, pudralar da son kullanma tarihinin geçtiğine dair işaretler verebilir. Toz ürününüz ufalanıyorsa (ilk aldığınızda olduğundan daha fazla), ona da elveda deme zamanınız geldi demektir. Kremsi ürünleriniz artık güzel bir şekilde uygulanmıyor ve karışmıyorsa, bu aynı zamanda son kullanma tarihlerinin dolduğunun bir işaretidir.
RENGİ DEĞİŞTİYSE
Koku ve kıvamın yanı sıra, renk değişikliği de makyaj ürünlerinin bozulduğunun büyük bir işaretidir. Makyaj ürünleri hava ile temas ettiğinde oksitlenmeye eğilimlidir, bu nedenle renk değişimi meydana gelir. Ürünlere ne kadar uzun süre kullanılırsa olursanız, oksitlenme şansları o kadar yüksek olur. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede makyaj ürünlerinizi bitirilmeli ve de her zaman havayla temas etmeyecek şekilde kapatmanız önemlidir.
Oksidasyon nedeniyle belirgin şekilde renk değiştiren en yaygın ürünler fondöten ve kapatıcıdır. Çoğu zaman, yeni açıldıklarında bile cildinize uyguladığınızda biraz daha turuncu olabilir. Ancak bu, bozuk oldukları anlamına gelmez. Bunun yerine, cildinizde oksitleniyor ve cildinizin fazla yağlarıyla reaksiyona girdiğini gösterir. Öte yandan, fondöten/kapatıcı şişede renk değiştirmişse, atma zamanı gelmiş demektir.
AMBALAJDA BELİRTİLEN SÜREYİ GEÇTİYSE
Pek çok insan, makyaj malzemelerinin son kullanma tarihleri ve onları nerede bulacakları konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Ne zaman yeni bir makyaj ürünü alsanız, Açıldıktan Sonraki Dönem sembolü olarak bilinen küçük bir sembol aramanız gerekir. Sembol, ürünü açtıktan sonra kaç ay kullanabileceğinizi gösterir. Eğer merak ediyorsanız, tüm ürünlerin içinde bir rakam/harf bulunan kavanoza benzeyen küçük bir sembolü vardır. Örneğin buradaki rakam 12M ya da 6M olabilir. Bu, genellikle bir ürünün açıldıktan sonra 12 aylık ya da 6 aylık bir raf ömrü olduğu anlamına gelir.
ETİKETİ YIPRANMIŞSA
Şu anda kullanmakta olduğunuz makyajın üzerinde açıldıktan sonra kullanım süresine bakmak istediğinde etiketin yıpranmış olma olasılığı yüksektir. Makyaj malzemelerinizi tam olarak ne zaman açtığınızı hatırlamıyorsanız, en iyisi kullanmayı bırakmaktır.
Yıpranmış bir etiket, ürünü sık sık ve uzun süre kullandığınızı da gösterebilir, bu da muhtemelen azalmakta olduğu ve değiştirme zamanının geldiği anlamına gelir. Süresi dolmuş makyajın cilt tahrişlerine neden olabileceği bilinmektedir. Bu yüzden üzgün olmaktansa güvende olmak daha iyidir. Herhangi bir nedenle makyaj malzemesini saklamakta ısrar ediyorsanız, kokusunda, kıvamında ve renginde herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Bunlardan herhangi biri değiştiyse, cilt tahrişi kaçınılmaz olacağından, kullanmaktan gerçekten kaçınmanız gerekir.
FARKLI MAKYAJ ÜRÜNLERİ FARKLI SON KULLANMA TARİHLERİNE SAHİPTİR
Makyaj ürünlerinin üzerindeki sembolde yazan süreye dikkat etmeniz gerekse de, makyaj ürünlerini ne zaman atmanız gerektiğine dair genel bir fikir sahibi olmakta fayda var. Farklı kategorilerin, genellikle tutarlılıklarına bağlı olan farklı son kullanma tarihleri vardır. Toz ürünler, daha sık değiştirilmesi gereken sıvı makyajdan çok daha uzun süre dayanır. Farklı makyaj ürünlerini ne kadar süre kullanabileceğinizin farkında olmak, sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacaktır.
Uzmanlara göre genellikle son kullanma tarihi en uzun olan makyaj ürünü, açıldıktan sonra kullanım süresi genellikle 18 ila 24 ay olan rujdur. Bununla birlikte, dudak ürünlerini doğrudan dudaklarınıza uyguladığınızda bakterilerin yayılmasına karşı daha hassastırlar. Dudaklarınızın derisi vücuttaki en ince deridir ve bakterilere karşı hassastır. Ruj, havaya maruz kaldığında kuruyabilen doğal, nemlendirici bileşenlerle doludur. Dudak parlatıcısına bakteri veya virüs kaynakları eklendiğinde, örneğin bir cilt enfeksiyonu veya uçuk gibi, parlatıcı çubuk bakterileri ampule aktararak tüm ürünü kirletebilir.