Makyaj malzemelerinizle vedalaşmanın zamanı geldi! Eğer fondöteniniz böyle görünüyorsa...

Ancak bazı makyaj ürünleri son kullanma tarihinden önce bozulur, bu yüzden onları yakından takip etmeniz gerekir. Bir makyaj ürününün herhangi bir şekilde değiştiğini fark ederseniz, hemen kullanmayı bırakın. Makyaj ürünlerinizi ne zaman kullanmanız gerektiğine dair bir rehberi sizler için hazırladık.

KOKUSU DEĞİŞİNCE

Son kullanma tarihi geçmiş makyaj ürünlerini kullanmadığınızdan emin olmak için arada sırada onları koklamayı alışkanlık haline getirin. Kokusunun değiştiğini en çok fark ettiğimiz makyaj ürünü elbette ruj. Rujun kapağını açıp kokuladığınızda bozuk ürünlerin kokusu hemen fark edebilirsiniz. Güçlü ve mumsu bir koku varsa anında kullanmayı bırakıp çöpe atmalısınız. Ancak dudak ürünlerinin yanı sıra rimel, göz kalemi ve yüz ürünlerini de koklamayı unutmamanız önemlidir. Herhangi bir kötü koku veya ekşimeyi tespit etmek için burnunuza götürmeniz yeterlidir.

Tabii ki, göz farı veya pudra gibi kuru ürünler son kullanma tarihleri geçse bile kötü bir koku kokmayanilir. Bu yüzden toz ürünlere ekstra dikkat etmelisiniz. Kapatıcılar, maskaralar, dudak parlatıcıları ve diğer sıvı makyaj ürünleri, genellikle cildinize temas eden ve potansiyel olarak ambalajın içine giren bakterileri toplayan aplikatörlere sahip olduklarından, kötü bir koku geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, sıvı ürünler tozlardan daha kısa bir son kullanma tarihine sahip olma eğilimindedir. Makyajınız benzin veya sirke gibi kokmaya başladıysa, kesinlikle onu atma zamanıdır.