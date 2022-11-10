Maskaranın kurumasını önleyerek kullanım ömrünü uzatıyor! İçine birkaç damla eklediğinizde...

Maskara açıldıktan sonra sadece 3 ila 6 ay arasında kullanılmalıdı. Ancak bu süre dolmadan eğer kuruma yapıyorsa bunun için bir formülümüz var. Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

KURUMASINI ÖNLEMEK İÇİN GÖZ DAMLASI KULLANIN

Maskaranız son kullanma tarihinden çok önce kurursa, ürünü fazla pompalıyor olabilirsiniz. İşte bu da içine hava girmesine neden olur. Bunun sonucunda ise maskaranız daha hızlı kurur. Bir diğer neden ise maskaranızın kapağının yeteri kadar sıkı kapatılmamasından kaynaklı olabilir.

Kurumuş maskarayı düzeltmek için göz damlası sıkın. Bu, ürünün topaklanmasını ve gevşemesini sağlar; ayrıca göz sağlığınız için de oldukça güvenlidir.