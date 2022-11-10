Maskaranın kurumasını önleyerek kullanım ömrünü uzatıyor! İçine birkaç damla eklediğinizde...

Maskara açıldıktan sonra sadece 3 ila 6 ay arasında kullanılmalıdı. Ancak bu süre dolmadan eğer kuruma yapıyorsa bunun için bir formülümüz var. Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
KURUMASINI ÖNLEMEK İÇİN GÖZ DAMLASI KULLANIN
Maskaranız son kullanma tarihinden çok önce kurursa, ürünü fazla pompalıyor olabilirsiniz. İşte bu da içine hava girmesine neden olur. Bunun sonucunda ise maskaranız daha hızlı kurur. Bir diğer neden ise maskaranızın kapağının yeteri kadar sıkı kapatılmamasından kaynaklı olabilir.
Kurumuş maskarayı düzeltmek için göz damlası sıkın. Bu, ürünün topaklanmasını ve gevşemesini sağlar; ayrıca göz sağlığınız için de oldukça güvenlidir.
MASKARA SEÇİMİ NASIL OLMALI?
UYGULAMASI KOLAY OLMALI
Maskara fırçasının çok büyük olmaması önemli noktalardan biri. Eğer fırça küçük olursa kullanımı daha kolay olur, kirpiklerimize istediğimiz şekli kolaylıkla verebiliriz. Aynı zaman da fırçanın küçük olması gözünüzü abartı bir şekilde ön plana çıkartmayacaktır. Düz kirpiklere sahipseniz en çok kirpiklerinize şekil verirken zorlanabilirsiniz. Bundan dolayı kıvrık fırçalar kirpiklerinizin kıvrılmasını ve istediğiniz görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
UZUN ÖMÜRLÜ
Bir maskaranın tüm gün dayanması en önemli şeylerden biridir. Kirpiklerdeki rengini ve uzunluğunu korumak için yüksek kaliteli bileşenler gereklidir. Ancak maskaranın ömrünü uzatmak için parabenler gibi zarar verici koruyucuların kullanılmaması da önemlidir. Suya dayanıklı, su bazlı maskaralar tercih edebilirsiniz.
KOLAY ÇIKARILABİLMELİ
Yorgun olduğunuzda ve sadece uyumak istediğinizde maskarayı çıkarmaya çalışırken gözlerinizi ovmaktan daha kötü bir şey yoktur. Çok zorlandığımızda pes eder ve korkunç görünümlü bir sabaha uyanırız. Ayrıca bir rimel inatla gözünüzden çıkmıyorsa; hassas bir cilde sahipseniz gözlerinize zarar verebilir.
HIZLI VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE KURUMALI
Evden acil bir şekilde çıkacağınız zamanlar da belkide en çok ihtiyacınız olan şey rimelinizin hızlı kurumasıdır. Aksi halde gözünüze hep bulaşacak, makyajınızı yeniden yapmak zorunda kalacaksınız. Bundan dolayı kirpiklerinizde anında, kuruyan etkili rimelleri tercih edebilirsiniz.
TOPAKLANMA OLMAMALI
Maskara, bir gece önce temizlenmediğinde ve üzerine tekrar uygulama yapıldığında topaklanmaya sebep olur. Ayrıca temizliği ihmal etmek kirpiklerin kırılgan ve sağlıksız olmasına neden olur. Maskara tercihinizde nemlendirici içerikli tercihler yaparak bu topaklanmayı önleyebilirsiniz.