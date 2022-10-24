Mat rujları kullanma kılavuzu! Uzun saatler dudakları kurutmadan kullanmak için...

Mat ruj tercihinde en önemli olan maddeler arasında doğru renk tercihi ve nemlendirme bulunuyor.
MAT RUJLAR NEDEN DUDAKLARI KURUTUR?
Mat rujların içerisinde olan bileşenlerler dudakların hızlıca kurumasına neden olur. Makyaj sanatçısı Jenny Patinkin , "Mat rujların içerisinde bulunan kimyasal alkol, kolonyada olduğu gibi cildin kurumasına neden olur. Diğer bileşen olan dimetikon nemi tutması amaçlanan bir kimyasal olsa da, dudaklarda doğal nem yoktur, bu nedenle oluşturduğunuz bariyer sadece kuruluğu içeri hapseder" diyor.
Dimetikon ayrıca silikonlar tahrişe neden olabileceğinden özellikle hassas cilde sahip olanların cildini tahriş etme potansiyeline sahiptir. Bazı kişiler için bu tahriş çatlamış, pul pul dudak görünümü de olabilir. Dudaklarınızın kurumasına neyin sebep olduğunu öğrenmek ve buna uygun aksiyon almak önemlidir. Eğer sorun kullanılan dimetikon ise, içerisinde bu maddenin bulunmadığı bir ruju tercih edebilirsiniz.
Tam olarak nedeni bilinmemesine rağmen, dimetikon olmayan mat ruj bulmak oldukça zordur. Ancak bu maddeye karşı herhangi bir hassasiyetiniz yoksa sadece bu adımları uygulamanız kuruluktan kurtulmanızı sağlayacaktır.
MAT RUJ NASIL UYGULANIR?
İlk adım: Ünlü makyaj sanatçısı Lucy Halperin, "Mat rujun uzun ömürlü olmasını sağlamak için uygulamadan önce dudaklarınızı ölü derilerden arındırın" diyor . İster hazır olarak alacağınız ister evde yapabileceğiniz bir peelingi dudaklarınıza uygulamayı ihmal etmeyin. Ardından ılık su ile durulamadan önce bir dakika boyunca dairesel hareketlerle dudaklarınıza masaj yapın.
Bunun ardından ise mutlaka bir nemlendirme işlemi gelmeli. Mat ruju uygulamadan birkaç dakika önce nemlendirici bir balsam uygulamanız öneriliyor. Ancak bu sürenin ardından emilmeyen ürün rujunuzu da kaygan hale getirebileceğinden fazlalığını mutlaka silin.
Son olarak ise aşırı ürün kullanımından kaçının. Konu mat rujlar olduğunda her zaman az aslında daha fazladır. Halperin, "Mat ruj uygulamanın en iyi yolu dudağınızın ortasından dışarı doğru sürmektir" diyor. Rengin temelini oluşturmak için dudağınızın ortasından başlayın. Ardından ürünü dudakların uçlarına doğru dağıtın. Halperin, "Daha yoğun bir renk elde etmek için, tonu birkaç kez yeniden uygulayın ve rengi parmağınızla veya bir fırçayla sürerek uygulayın" diye ekliyor.
Dudaklarınızın gün içerisinde kuruduğunu fark ederseniz, ihtiyaç duyduğunuz nemi eklemek için bir dudak balsamı sürmekten çekinmeyin. Eğer dudaklarınız kuruduğu için üzerine mat ruj sürerseniz bu durumu daha kötü hale getirebilir. Renk konusunda çekinceleriniz olursa sürdüğünüz rengin tonunda bir dudak balsamı tercih edebilirsiniz.