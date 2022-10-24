Mat rujları kullanma kılavuzu! Uzun saatler dudakları kurutmadan kullanmak için...

MAT RUJLAR NEDEN DUDAKLARI KURUTUR?

Mat rujların içerisinde olan bileşenlerler dudakların hızlıca kurumasına neden olur. Makyaj sanatçısı Jenny Patinkin , "Mat rujların içerisinde bulunan kimyasal alkol, kolonyada olduğu gibi cildin kurumasına neden olur. Diğer bileşen olan dimetikon nemi tutması amaçlanan bir kimyasal olsa da, dudaklarda doğal nem yoktur, bu nedenle oluşturduğunuz bariyer sadece kuruluğu içeri hapseder" diyor.

Dimetikon ayrıca silikonlar tahrişe neden olabileceğinden özellikle hassas cilde sahip olanların cildini tahriş etme potansiyeline sahiptir. Bazı kişiler için bu tahriş çatlamış, pul pul dudak görünümü de olabilir. Dudaklarınızın kurumasına neyin sebep olduğunu öğrenmek ve buna uygun aksiyon almak önemlidir. Eğer sorun kullanılan dimetikon ise, içerisinde bu maddenin bulunmadığı bir ruju tercih edebilirsiniz.