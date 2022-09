Mermer kadar pürüzsüz bir cilt için ihtiyacınız olan tek ürün! Bu vitamin adeta mucize…

C VİTAMİNİ

Çoğu dermatolog, cildin hem altında hem de yüzeyinde yara izlerini tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için C Vitamini önermektedir. Cildinizin en üst tabakası olan epidermis, onu korumak ve yeni cilt üretmek için gerekli olan yüksek düzeyde C vitamini içerir. C vitamininin anti-inflamatuar özellikleri de kızarıklık ve şişliğin azalmasına da yardımcı olur.