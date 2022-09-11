Haberler Roza Haberleri Güzellik Haberleri Mermer kadar pürüzsüz bir cilt için ihtiyacınız olan tek ürün! Bu vitamin adeta mucize…

Mermer kadar pürüzsüz bir cilt için ihtiyacınız olan tek ürün! Bu vitamin adeta mucize…

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için yüzümüze ne sürdüğümüz kadar tükettiğimiz besinler de önemlidir. Hormonlar, genetik ve hijyen gibi pek çok faktör cildin lekeli ve sivilceli olmasına yol açabilir. Ancak bunların dışında kalan beslenme, kontrol edebileceğimiz en etkili yöntemdir. Cildi besleyen vitaminler açısından zengin çeşitli beslenme çeşidini benimsemek önemlidir, ancak zaman zaman takviyelerden de faydalanmak pürüzsüz bir cildin anahtarı olabilir.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:00
ABONE OL
Mermer kadar pürüzsüz bir cilt için ihtiyacınız olan tek ürün! Bu vitamin adeta mucize…

Bununla birlikte, takviyelerin her zaman dengeli bir diyetle birlikte kullanılması gerektiğini ve asla besin yerine kullanılmaması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ek olarak yeni bir takviye denemeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

A VİTAMİNİ

Akne tedavisi için vitamin takviyeleri kullanmak söz konusu olduğunda, birçok dermatolog A vitamini önermektedir. Aynı zamanda yaygın olarak retinoidler olarak da bilinen A vitamini türevlerinin, gözeneklerin tıkanmasını önleyen cilt hücresi döngüsünü düzenleyerek aknenin temizlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Retinoidler ayrıca sivilce izlerinin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olarak kolajen üretimini de artırır.

B3 VİTAMİNİ

Dermatologlara göre mermer gibi bir cilde sahip olmanın diğer temel vitamini ise B3 vitaminidir. Anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle, bir B3 vitamini veya niasin formu olan nikotinamid, akne tedavisinde faydalı olmaktadır. Parlamaya ve ciltte yağlanmaya neden olan yağ üretimini düşürmede de etkili olmaktadır.

C VİTAMİNİ

Çoğu dermatolog, cildin hem altında hem de yüzeyinde yara izlerini tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için C Vitamini önermektedir. Cildinizin en üst tabakası olan epidermis, onu korumak ve yeni cilt üretmek için gerekli olan yüksek düzeyde C vitamini içerir. C vitamininin anti-inflamatuar özellikleri de kızarıklık ve şişliğin azalmasına da yardımcı olur.

ÇİNKO

Düşük çinko seviyelerinin daha şiddetli akne ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu da çinko takviyesinin aknede tedavisinde etkili bir çözüm olacağını göstermektedir. Çinko eksikliği olanlarda çinko takviyesi akneyi iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir.

KULLANMADAN ÖNCE

Ancak, bu takviyelerin bazı istenmeyen sonuçları olabilir. Çinko, yüksek dozlarda alındığında bulantı, kusma ve ishale neden olabilir. Çeşitli çinko formülasyonları mevcuttur, bu nedenle sivilcenizi tedavi etmek için çinko takviyesi almak istiyorsanız, doğru dozu aldığınızdan emin olmak için önce uzman bir doktora danışın.

HER CİLT BENZERSİZDİR

Herkesin cildi benzersizdir. Sivilce izleri için herkese uyan tek bir çözüm yoktur ve bir kişinin cildinde mükemmel sonuçlar veren bir ürün diğer kişide işe yaramayabilir. Bununla birlikte, araştırmalar ve kanıtlar, C, A, B3 ve çinko vitaminlerinin akne izlerinin solmasına ve iyileşmesine yardımcı olabileceğini,daha temiz bir cilde ve kusursuz görünmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA