Mermer kadar pürüzsüz bir cilt için ihtiyacınız olan tek ürün! Bu vitamin adeta mucize…

Bununla birlikte, takviyelerin her zaman dengeli bir diyetle birlikte kullanılması gerektiğini ve asla besin yerine kullanılmaması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ek olarak yeni bir takviye denemeden önce mutlaka doktorunuza danışın.
A VİTAMİNİ
Akne tedavisi için vitamin takviyeleri kullanmak söz konusu olduğunda, birçok dermatolog A vitamini önermektedir. Aynı zamanda yaygın olarak retinoidler olarak da bilinen A vitamini türevlerinin, gözeneklerin tıkanmasını önleyen cilt hücresi döngüsünü düzenleyerek aknenin temizlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Retinoidler ayrıca sivilce izlerinin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olarak kolajen üretimini de artırır.
B3 VİTAMİNİ
Dermatologlara göre mermer gibi bir cilde sahip olmanın diğer temel vitamini ise B3 vitaminidir. Anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle, bir B3 vitamini veya niasin formu olan nikotinamid, akne tedavisinde faydalı olmaktadır. Parlamaya ve ciltte yağlanmaya neden olan yağ üretimini düşürmede de etkili olmaktadır.
C VİTAMİNİ
Çoğu dermatolog, cildin hem altında hem de yüzeyinde yara izlerini tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için C Vitamini önermektedir. Cildinizin en üst tabakası olan epidermis, onu korumak ve yeni cilt üretmek için gerekli olan yüksek düzeyde C vitamini içerir. C vitamininin anti-inflamatuar özellikleri de kızarıklık ve şişliğin azalmasına da yardımcı olur.
ÇİNKO
Düşük çinko seviyelerinin daha şiddetli akne ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu da çinko takviyesinin aknede tedavisinde etkili bir çözüm olacağını göstermektedir. Çinko eksikliği olanlarda çinko takviyesi akneyi iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir.
KULLANMADAN ÖNCE
Ancak, bu takviyelerin bazı istenmeyen sonuçları olabilir. Çinko, yüksek dozlarda alındığında bulantı, kusma ve ishale neden olabilir. Çeşitli çinko formülasyonları mevcuttur, bu nedenle sivilcenizi tedavi etmek için çinko takviyesi almak istiyorsanız, doğru dozu aldığınızdan emin olmak için önce uzman bir doktora danışın.
HER CİLT BENZERSİZDİR
Herkesin cildi benzersizdir. Sivilce izleri için herkese uyan tek bir çözüm yoktur ve bir kişinin cildinde mükemmel sonuçlar veren bir ürün diğer kişide işe yaramayabilir. Bununla birlikte, araştırmalar ve kanıtlar, C, A, B3 ve çinko vitaminlerinin akne izlerinin solmasına ve iyileşmesine yardımcı olabileceğini,daha temiz bir cilde ve kusursuz görünmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.