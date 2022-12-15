Ne takma kirpik ne de rimel! Kirpiklerinizi ok gibi yapacak doğal yöntem...

Daha uzun, dolgun ve koyu renk kirpikler, herkesin isteklerden biri. Kirpikler, yüzümüzün oldukça küçük bir bölümünü oluştursa da, yüz estetiğinin önemli parçalarından birini oluşturuyor. Maskara kullanımı, kirpik lifting gibi birçok işlemle kirpiklerin görünümünde belirginlik elde edilebilme şansı olsa da, tamamen doğal birkaç yöntem de doğal kirpiklerinizin daha canlı görünmesini sağlayabilir.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:46 PAYLAŞ ABONE OL

Bilimsel olarak uzun ve koyu renk kirpikler, sağlıklı olmanın bir işareti olması sebebiyle, doğal seçilimde de "daha çekici" olması sebebiyle daha estetik bir görünüm algısı eriyor. Fakat her zaman takma kirpikler veya rimel, bu durumun kurtarıcısı olmayabiliyor. Doğal olarak da en iyi görünüme sahip kirpiklere ulaşmanızı mümkün kılacak o yöntem…

VAZELİN EN İYİ SEÇENEKLERDEN BİRİ Vazelin 1859'da Robert Augustus Chesebrough tarafından keşfedildi ve petrol işçilerinin iyileşmeyi hızlandırmak için ürünü hasarlı cilde sürttüğünü fark etti. Şaşırtıcı nemlendirici etkileri, ona güzellik sırlarında da özel bir yer kazandırdı. Dudaklarınıza ekstra bir parlaklık katmanı eklemek ve hatta makyajı çıkarmak için mükemmel olan kalın ve parlak dokusu nedeniyle genellikle bir makyaj rutinini güçlendirmek için gizli bir silah olarak kullanılıyor.