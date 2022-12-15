Ne takma kirpik ne de rimel! Kirpiklerinizi ok gibi yapacak doğal yöntem...

Bilimsel olarak uzun ve koyu renk kirpikler, sağlıklı olmanın bir işareti olması sebebiyle, doğal seçilimde de "daha çekici" olması sebebiyle daha estetik bir görünüm algısı eriyor. Fakat her zaman takma kirpikler veya rimel, bu durumun kurtarıcısı olmayabiliyor. Doğal olarak da en iyi görünüme sahip kirpiklere ulaşmanızı mümkün kılacak o yöntem…
VAZELİN EN İYİ SEÇENEKLERDEN BİRİ
Vazelin 1859'da Robert Augustus Chesebrough tarafından keşfedildi ve petrol işçilerinin iyileşmeyi hızlandırmak için ürünü hasarlı cilde sürttüğünü fark etti. Şaşırtıcı nemlendirici etkileri, ona güzellik sırlarında da özel bir yer kazandırdı. Dudaklarınıza ekstra bir parlaklık katmanı eklemek ve hatta makyajı çıkarmak için mükemmel olan kalın ve parlak dokusu nedeniyle genellikle bir makyaj rutinini güçlendirmek için gizli bir silah olarak kullanılıyor.
Ancak pek çok kişinin bilmediği bir şey var ki vazelin kirpiklerinizi de uzatabilir. Consumer Health Digest'e göre vazelin kirpiklere bol miktarda ekstra nem sağlar ve bu da büyümelerini teşvik edebilir. Ayrıca yaşam döngülerini uzatmak için temellerini güçlendirmeye yardımcı olur ve karşılığında daha uzun bir yapıya sahip olmalarını sağlar.
YAĞ ASİTLERİ YÖNÜNDEN ZENGİN BESLENME
Yapılacaklar listenize almanız gereken en önemli şey; sağlıklı yağ asitleri yönünden zengin beslenmek. İç organlarınızı olduğu kadar dış görünüşünüzü de sağlıklı hale getiren bu sır, kirpik bakımında da oldukça etkili.
Güzellik uzmanları, kirpiklerin uzaması ve dolgun görünümü için ıspanak yemenin de oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Hem antioksidan hem de omega-3 yağ asidi barındırması sebebiyle kirpiklerin koruma bariyerini artırarak uzamasını mümkün kalıyor. Ayrıca mantar ve hindistancevizi yağı da kirpiklerinizde değişimi etkileyecek besinler arasında yerini alıyor.