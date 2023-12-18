Neredeyse tüm kadınlar uyguluyor: Göz makyajında bu hataya dikkat! Körlüğe neden oluyor…

DERMATİT

1 mm'den daha az bir kalınlığa sahip olan göz kapaklarınızdaki deri vücudunuzdaki en ince deridir. Bu kadar ince olmalarının nedeni, sabahları bizi uyandırmak için güneş ışığının gözlerinize girmesine izin vermeleridir.

Ancak göz kapağı derisinin bu kadar hassas olması onu iltihaplanmalara karşı da savunmasız hale getirir. Göz farları düzgün şekilde çıkarılmazsa bileşenler birikmeye başlayabilir, cildi tahriş edebilir ve alerjik reaksiyonu veya dermatiti tetikleyebilir. Üstelik göz makyajı göz kapaklarına daha fazla bakteri bulaşmasına neden olabilir, bu da dermatiti daha da kötüleştirerek şişlik ve kabuklanmaya yol açabilir.

Göz uzmanı Neil Laird şunları söylüyor: "Makyaj tahriş edici veya alerjen gibi davranarak göz kapağı dermatitine yol açabilir. Bu, makyaj kalıntısının birikmesiyle daha da kötüleşebilir, bu da tahrişe ve bakterilerin aşırı çoğalmasına neden olabilir."