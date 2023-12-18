Neredeyse tüm kadınlar uyguluyor: Göz makyajında bu hataya dikkat! Körlüğe neden oluyor…

Uzun süre kalıcı yeni göz makyajı formülasyonlarının çıkarılması daha da zorlaştıkça, zamanla birikerek görme yeteneğimize ve hatta genel sağlığımıza zarar verebilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler…
MAKYAJINIZI TEMİZLEMEDİĞİNİZDE NELER OLUR=
ARPACIK
Geceleri makyajınızı çıkarmadan uyuduğunuzda tüm bu süre boyunca gözlerinizin kenarlarında yaşayan bakteriler daha da aktif hale gelir. Makyajdaki pigmentler, katı parçacıklar ve gözlerinizdeki nem ile karışınca bu bakteriler de büyümeye başlar.
Daha sonra kirpiklerinizin tabanındaki folikülleri veya gözenekleri enfekte edebilirler. Bu, arpacık adı verilen, irin dolu ağrılı şişliklere veya lekelere yol açabilir.
Böyle bir durumda, göz makyajınızı çıkarmak için zaman ayırmanın yanı sıra uzmanlar, foliküldeki tıkanıklığı temizlenene kadar hafifletmek için ılık suyla nemlendirilmiş sıcak bir kompresi gözlerinizin üzerinde tutmanızı öneriyor.
ŞALAZYONLAR (GÖZ KAPAĞI KİSTİ)
Düzgün şekilde çıkarılmayan göz kalemi ve maskaranın aynı zamanda sağlık sorunlarına yol açabilir. Meibomian bezleri (üst ve alt kenarlar boyunca gözlerinizin kurumasını engellemek için yağlar salgılayan küçük açıklıklar) tıkanabilir.
Böyle bir durumda sıvının göz yüzeyine akması durdurulur ve göz kapaklarının şişmesine neden olur. Zamanla ve tedavi edilmediğinde bunlar katılaşarak görmeyi zorlaştıran, şalazyon adı verilen topaklar haline gelebilir.
Ayrıca göz küresine baskı yaparak görüşünüzü bulanıklaştırabilir. Uzmanlar tıpkı arpacıkta olduğu gibi göz makyajınızı daha dikkatli bir şekilde çıkarmanızı ve tıkanıklığını açmak için sıcak kompres uygulamanızı tavsiye ediyor.
DERMATİT
1 mm'den daha az bir kalınlığa sahip olan göz kapaklarınızdaki deri vücudunuzdaki en ince deridir. Bu kadar ince olmalarının nedeni, sabahları bizi uyandırmak için güneş ışığının gözlerinize girmesine izin vermeleridir.
Ancak göz kapağı derisinin bu kadar hassas olması onu iltihaplanmalara karşı da savunmasız hale getirir. Göz farları düzgün şekilde çıkarılmazsa bileşenler birikmeye başlayabilir, cildi tahriş edebilir ve alerjik reaksiyonu veya dermatiti tetikleyebilir. Üstelik göz makyajı göz kapaklarına daha fazla bakteri bulaşmasına neden olabilir, bu da dermatiti daha da kötüleştirerek şişlik ve kabuklanmaya yol açabilir.
Göz uzmanı Neil Laird şunları söylüyor: "Makyaj tahriş edici veya alerjen gibi davranarak göz kapağı dermatitine yol açabilir. Bu, makyaj kalıntısının birikmesiyle daha da kötüleşebilir, bu da tahrişe ve bakterilerin aşırı çoğalmasına neden olabilir."
TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR
Maskaranızı çıkarmazsanız, parçacıklar göz kapaklarınızın içini kaplayan şeffaf zar olan konjonktivanın altına sıkışıp tahrişe neden olabilir. Zamanla bunlar sertleşip sıkışabilir ve göz kapaklarının iç kısmında koyu renkli, bulanık lekelere neden olabilir.
Buna subkonjonktival maskara birikmesi denir. Açıklanan raporda 50 yaşındaki kadın, "her iki gözünde de kum gibi hissettiğini söylediği kronik yabancı cisim hissi" şikayetiyle doktorlara başvurdu. Doktorlar ise açıklamayı şöyle yaptı: "Kirpiklerinde 25 yıldan fazla süredir yoğun maskara kullandığını ve yetersiz temizlediği ortaya çıktı."
Göz altı kapatıcısını göz çevrenize çok fazla uygulamak, göz altı kapatıcınızın gözlerinizin altındaki deride birikmesine, nemli tabakanın bozulmasına ve görüşün bulanıklaşmasına neden olabilir.
KÖTÜ UYGULAMA
KORNEADA ÇİZİLME
Gözlerde en yaygın ve ağrılı yaralanmalardan bazıları, gözün şeffaf dış tabakası olan kornealarda olan çiziklerdir. Maskara veya eyeliner sürerken tırnağınız kayarsa korneanız çizilebilir. Aynı şekilde ışıltılı farların sert parçacıkları gözünüze düşebilir, sıkışabilir veya korneanızı çizebilir, bu da aşınma iyileşmeye başlayana kadar 24 ila 48 saat boyunca şiddetli ağrıya neden olabilir.
Dr. Clare şunları söylüyor: "Çizilmiş bir kornea keskin ağrıya, gözlerin sulanmasına ve bulanık görmeye neden olabilir. Enfeksiyonun aşınmaya veya görüşünüze zarar vermesini önlemek için hemen uzmana başvurmanız önemlidir."
Dahası, makyaj malzemelerinizde bakteriler bulunuyorsa, sıyrık da enfeksiyon kapabilir (keratit olarak bilinen bir durum), antibiyotik göz damlası gerektirebilir. Göz uzmanı Nimmi Mistry şöyle diyor: "Derhal tedavi edilmezse, bu enfeksiyonlar gözdeki kan damarlarının büyümesini teşvik edebilir. kornea, yara izine yol açar. Tedavi edilmeyen keratit olası körlüğe neden olabilir.
"Aslında yakın zamanda yapılan bir araştırma, bulaşıcı keratitin dünya çapında körlüğün önde gelen beş nedeni arasında yer aldığını söyledi." Korneanızda sıyrılmanın riskini azaltmak için makyajınızı aceleyle uygulamaktan kaçının ve kesinlikle hareket halindeyken makyaj yapmayın.