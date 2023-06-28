O şampuanları asla saçınıza sürmeyin! Enfeksiyondan kelliğe birçok soruna neden oluyor...

Ancak çoğumuz şampuanımızı ne zaman açtığımızı muhtemelen hatırlamıyoruz. Sizinkinin süresinin dolup dolmadığını anlamak için bazı görsel ipuçlarından yararlanmanız da mümkün. Spinnato, "Bir şampuanın rengi, dokusu ve kokusu, doğru görünmediği veya kokmadığı bir noktaya gelecektir" diyor.

Genel bir kural olarak, şampuanınızın garip bir kokusu varsa, topak topak görünüyorsa, rengi değişmişse veya eskisi gibi köpürmüyorsa çok eski olduğunu varsayılabilir.

Süresi dolmuş şampuan etkili değildir, bu da saçınızın mat ve kirli görünmesine neden olabilir. Ve daha da kötüsü içerisindeki koruyucular muhtemelen etkilerini kaybettiklerinden, ürün artık stabil değildir.