O şampuanları asla saçınıza sürmeyin! Enfeksiyondan kelliğe birçok soruna neden oluyor...

Her ürün gibi onların da bir raf ömrü bulunmaktadır ve farkında olmadan son kullanma tarifi geçmiş bir şampuanı kullanmak saç derisinde kaşıntıya, enfeksiyona ve hatta saç dökülmesine neden olabilir.
SON KULLANMA TARİHLERİ
Kozmetik kimyageri Vince Spinnato, "Çoğu şampuan açıldıktan sonra 18 ay dayanır ve bir PAO (açıldıktan sonraki dönem) etiket ile işaretlenir" diyor. "Şişe hiç açılmamışsa, satın alma tarihinden itibaren üç yıl içerisinde kullanım süresi dolacaktır." En iyi şampuanların bile kalitesi zamanla düşer.
Bazı ürünlerin arkasında, M'nin ayları temsil ettiği 12M, 18M veya 24M olarak etiketlenmiş bir PAO numarası (açıldıktan sonraki dönem) bulunur. Bu, açıldıktan sonraki raf ömrü anlamına gelir.
GÖZLE GÖRÜNÜR FARKLAR
Ancak çoğumuz şampuanımızı ne zaman açtığımızı muhtemelen hatırlamıyoruz. Sizinkinin süresinin dolup dolmadığını anlamak için bazı görsel ipuçlarından yararlanmanız da mümkün. Spinnato, "Bir şampuanın rengi, dokusu ve kokusu, doğru görünmediği veya kokmadığı bir noktaya gelecektir" diyor.
Genel bir kural olarak, şampuanınızın garip bir kokusu varsa, topak topak görünüyorsa, rengi değişmişse veya eskisi gibi köpürmüyorsa çok eski olduğunu varsayılabilir.
Süresi dolmuş şampuan etkili değildir, bu da saçınızın mat ve kirli görünmesine neden olabilir. Ve daha da kötüsü içerisindeki koruyucular muhtemelen etkilerini kaybettiklerinden, ürün artık stabil değildir.
Şampuanın kimyasal değişimi saç derinizde kaşıntıya veya tahrişe neden olabilir. Bundan sonra, küf ve bakteriler büyümeye başlar ve potansiyel olarak kafa derisinde bakteriyel patlamaları veya mantar hastalıklarını tetikler.
Bir ürünün son kullanma tarihi geçtiğinde birçok tehlikeli duruma neden olabilir. Çoğu zaman kimyasal bileşenler ayrılarak ürüne topaklanmış, doğal olmayan bir görünüm verebilir.
Bileşenlerin bu şekilde uygulanması veya deriye nüfuz etmesi amaçlanmadığından potansiyel olarak zararlı olabilir. Şampuan ciltte kalmasa bile saç ne kadar uzun olursa olsun, bileşenler kafa derisindeki derinin dış katmanlarına nüfuz etmeye devam edecektir.
Sonuç olarak: Kepek, kaşıntılı kafa derisi, aşırı yağlı saçlar veya saç dökülmesi gibi sorunlar yaşıyorsanız , herhangi bir aşırı önlem almadan önce şampuanınızın yaşını göz önünde bulundurun. Son kullanma tarihi geçtiyse hemen elden çıkarmakta fayda var.