Onlarca yaş genç görünmenin sırrı bu renkte! Kuaförlerin “gençleştiren” saç rengi tercihi…

Saç Bakım Uzmanı Carolyn Newman, olduğunuzdan daha büyük görünme riskinin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Newman, daha genç görünmek için ilk ipucunun ise; saç rengi seçiminizde dikkatli olmanız gerektiği konusunda da uyarıyor.
"ÇOK KOYU RENKLERDEN UZAK DURUN"
20'li yaşlarınızda kullandığınız bir saç renginin, 50'li yaşlarda daha yaşlı görünmenize neden olabileceğini söyleyen Newman, daha genç görünmek için ilerleyen yaşlarda kendi saç renginizden bir veya iki ton daha açık bir saç rengini öneriyor. Hatta açık bir gölge uygulamasının daha genç görünmenize katkıda bulunabileceği konusunda da uyarıyor.
Uzman, "koyu renk saçların" ileri yaşlarda daha "sert" bir görünüme neden olacağını ve bunun da olduğunuzdan çok daha yaşlı görünmenize neden olabileceğini belirtiyor.
"YAŞ ARALIKLARINA GÖRE DOĞRU RENK SEÇİMİ ÖNEMLİ"
Bilimsel olarak yapılan açıklamaya göre ise; yaşlanmayla birlikte, hücre katmanlarının sayısı değişmeden kalsa bile dış deri katmanının (epidermis) incelir. Pigment içeren hücrelerin sayısının azalmasının sonucunda ise daha solgun ve yarı saydam bir cilt görünümü ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda ise genç yaşalrda daha çok yakışan siyah tonlar ve çikolata veya kestane renk tonları, ilerleyen yaşlarda daha sert bir etkiye neden olabilir.
Carolyn Newman'a göre ise bu noktada tek bir renk kullanımı da bu nedenle yaşlanma etkisi ortaya çıkarabilir. Bu yüzden "gölgelendirme, ombre" gibi çok tonlu renkleri bir arada kullanabileceğini saç renkleri daha genç bir görünüm sunabilir.
Birkaç farklı renk tonunun bir arada kullanılması aynı zamanda saçtaki beyazlarda da daha iyi bir kamufleyi, diğer renklerin aralarında kaybolmayı sağlayarak etkili bir süreç ortaya çıkarabilir. Böylece bir anda on yaşa kadar genç bir görünüm elde edebilirsiniz.