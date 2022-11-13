Onlarca yaş genç görünmenin sırrı bu renkte! Kuaförlerin “gençleştiren” saç rengi tercihi…

Saç Bakım Uzmanı Carolyn Newman, olduğunuzdan daha büyük görünme riskinin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Newman, daha genç görünmek için ilk ipucunun ise; saç rengi seçiminizde dikkatli olmanız gerektiği konusunda da uyarıyor.

"ÇOK KOYU RENKLERDEN UZAK DURUN"

20'li yaşlarınızda kullandığınız bir saç renginin, 50'li yaşlarda daha yaşlı görünmenize neden olabileceğini söyleyen Newman, daha genç görünmek için ilerleyen yaşlarda kendi saç renginizden bir veya iki ton daha açık bir saç rengini öneriyor. Hatta açık bir gölge uygulamasının daha genç görünmenize katkıda bulunabileceği konusunda da uyarıyor.

Uzman, "koyu renk saçların" ileri yaşlarda daha "sert" bir görünüme neden olacağını ve bunun da olduğunuzdan çok daha yaşlı görünmenize neden olabileceğini belirtiyor.