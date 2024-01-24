Pamuk gibi ellerin sırrı bu 6 öneride saklı! Kış aylarında bile yumuşacık olacaklar…

"Ayrıca ellerde diğer bölgelere göre daha az yağ bezi vardır. Yağ bezleri kıllı deride bulunur ve özellikle avuç içlerimizde neredeyse hiç yoktur." Yağ üreten yağ bezlerinin olmaması, cildin nemi tutma kabiliyetini azaltır, bu da gerginliğe, pürüzlülüğe ve hatta çatlamaya neden olur.
Ne yazık ki, ne kadar istesek de hava durumu konusunda fazla bir şey yapamayız ancak kurumuş ellerin üstesinden gelmek mümkündür. İşte uzmanların önerdiği yöntemler…
KURU ELLERİ NEMLENDİRMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ellerin kurumasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında ellerin sık sık yıkanması, el dezenfektanı veya deterjan gibi sert kimyasal ürünlerin kullanılması ve ellerin sıcak suya maruz bırakılması yer almaktadır.
EL KREMİNİ DÜZENLİ UYGULAYIN
Tırnak bakımı veya ellerinizdeki yaşlılık lekelerinin tedavisi konusunda hassassanız muhtemelen zaten her gün el kremi kullanıyorsunuzdur ve kullanmıyorsanız şimdi başlama zamanı.
Eller, vücudun soğuk hava, sıcak su ve sık el yıkama gibi etkenlere aşırı derecede maruz kalan bir bölgesidir; bunların tümü cilt bariyerini zayıflatabilir ve ellerin çok çabuk kurumasına neden olabilir. Bu nedenle mevcut kuruluğu gidermek ve gelecekteki tahrişi önlemek için el kremi kullanmak çok önemlidir. Genellikle ellerimizdeki cildi örneğin yüz cilt bakımında olduğu kadar koruyamıyoruz, ancak ellerimizdeki cilt bariyerini yüzümüz kadar korumak da önemlidir.
ELDİVEN KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN
Dışarısı soğuk olduğunda, "dış nem de genellikle daha düşüktür" diye açıklıyor. Dr. Julian Peace, bu da atmosferde cildimizin emebileceği çok az nem olduğu anlamına geliyor.
Sınırlı nem ve sıcaklık değişikliklerinin elleriniz üzerindeki etkisini en aza indirmek için el kremi kullanmanın yanı sıra eldiven giydiğinizden emin olun. Maksimum koruma için gün boyunca hızlı emilen bir el kremini az miktarda ve sık sık uygulayın ve mümkünse soğuk havalarda eldiven giymeyi unutmayın.
ELLERİNİZİ YIKARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Ellerimizi yıkamak, hijyen nedenlerinden dolayı günlük yaşamın çok gerekli bir parçasıdır, ancak çok sık, yanlış sıcaklıkta veya çok fazla kimyasal içeren ürünlerle yıkamak, kuru elleri daha da kötüleştirebilir.
Ne pahasına olursa olsun sert sabunlardan ve el yıkama sıvılarından (özellikle bulaşık deterjanından) kaçınmanız önerilir. Bunlar ellerinizdeki doğal koruyucu lipitleri anında soyarak kuruluğa ve tahrişe yol açabilir. Dr. Peace bunun yerine "ellerinizi ılık suyla, tercihen sabun yerine nemlendirici bir temizleyiciyle yıkamanızı" öneriyor.
KREMİN SAĞLAYACAĞI NEMİ ELLERİNİZE HAPSEDİN
Bildiğiniz gibi her el kremi aynı değildir. Bazıları yeniden nemlendirmeye ve beslemeye odaklanırken, diğerleri tamamen koruma ve cilt üzerinde bir yalıtım oluşturmaya odaklanır. İkinci tür formülün sorunu, tıkayıcı adı verilen ve petrol ve lanolin gibi şeyleri içeren bir tür bileşen kullanmalarıdır. Nem kaybını önlemek için cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak çalışırlar, ancak dezavantajı nemin cilde girmesini engellemeleridir, bu nedenle krem yıkandığında da aynı kuru hissi verir.
En etkili yaklaşım iki yönlü yaklaşımdır Bu, nemi hapsetmek için nemlendirici el kreminizin üzerine başka bir katman daha ekleyebilirsiniz. Birlikte uygulandığında her iki el kremi türü de daha etkili olacaktır. Ancak iki farklı krem kullanmanın ellerin çok kayganlaşmasına neden olduğunu unutmayın; bu nedenle, yatmadan önce uygulamanız önerilir.