Pamuk gibi ellerin sırrı bu 6 öneride saklı! Kış aylarında bile yumuşacık olacaklar…

Tırnak bakımı veya ellerinizdeki yaşlılık lekelerinin tedavisi konusunda hassassanız muhtemelen zaten her gün el kremi kullanıyorsunuzdur ve kullanmıyorsanız şimdi başlama zamanı.

Eller, vücudun soğuk hava, sıcak su ve sık el yıkama gibi etkenlere aşırı derecede maruz kalan bir bölgesidir; bunların tümü cilt bariyerini zayıflatabilir ve ellerin çok çabuk kurumasına neden olabilir. Bu nedenle mevcut kuruluğu gidermek ve gelecekteki tahrişi önlemek için el kremi kullanmak çok önemlidir. Genellikle ellerimizdeki cildi örneğin yüz cilt bakımında olduğu kadar koruyamıyoruz, ancak ellerimizdeki cilt bariyerini yüzümüz kadar korumak da önemlidir.

ELDİVEN KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Dışarısı soğuk olduğunda, "dış nem de genellikle daha düşüktür" diye açıklıyor. Dr. Julian Peace, bu da atmosferde cildimizin emebileceği çok az nem olduğu anlamına geliyor.

Sınırlı nem ve sıcaklık değişikliklerinin elleriniz üzerindeki etkisini en aza indirmek için el kremi kullanmanın yanı sıra eldiven giydiğinizden emin olun. Maksimum koruma için gün boyunca hızlı emilen bir el kremini az miktarda ve sık sık uygulayın ve mümkünse soğuk havalarda eldiven giymeyi unutmayın.