Pamuk gibi ellerin sırrı bu adımlarda! 1 gecede yumuşacık yapıyor…

Dr. Sonia Khorana, "Ellerde ve eklemlerde kuru cilt oldukça yaygındır ve birçok farklı faktörden kaynaklanabilir" diyor. Ayrıca bunların sık el yıkama ve çevre gibi dış faktörlerden de kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ancak ellerinizin ve parmak eklemlerinizin kurumasına neden olan iç faktörler de olabilir; Örneğin yaşlandıkça cilt kurur ve elastikiyetini kaybeder.
Dr. Khorana ayrıca "egzama, sedef hastalığı, mantar enfeksiyonları, alerjiler, stres ve bazı bağışıklık tıbbi durumlarının" ellerin kurumasına neden olabileceğini söylüyor. "Egzama veya sedef hastalığınız varsa veya ellerinizin kurumasına yol açan diğer tıbbi rahatsızlıklarınız varsa, size yardımcı olacak reçeteli kremlerden edinmek için doktorunuza başvurmanız gerekir" diye ekliyor. Ancak yapabileceğiniz birkaç değişiklik var kuru eklemlerin ve ellerin durumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.
ELLERİ YUMUŞACIK YAPAN YÖNTEMLER
SUYA MARUZ KALMAYI SINIRLANDIRIN
Cildinizi suya maruz bırakmak ve ellerinizi sabunla yıkamak cildin nemini kaybetmesine neden olabilir. Dr. Khorana, "Suya, özellikle de sıcak suya ve deterjanlara maruz kalmayı deneyin ve sınırlandırın" tavsiyesinde bulunuyor.
BULAŞIKLARI YIKARKEN VEYA TEMİZLERKEN ELDİVEN GİYİN
Yukarıdakine benzer şekilde, bulaşık yıkamak ellerinizi kurutabilir. Dr. Khorana, "Ellerinizi sıcak, sabunlu suya sokmamak ve cildinizi sert temizlik ürünlerinden korumak için lastik eldiven giymeyi deneyin" diyor.
Ellerinizin sıcak suya maruz kalmasını sınırlamanın yanı sıra, bu şekilde elleriniz bulaşık deterjanı, temizlik ürünleri vb. ile de temas etmeyecektir.
ELLERİNİZİ YIKADIKTAN SONRA NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN
Dr. Khorana, "Ellerinizi yıkayıp kuruladıktan sonra nemlendirici uyguladığınızdan emin olun; nemli cilde uygulamak nemin hapsedilmesine yardımcı olacaktır" diyor. Ellerinizi her yıkadığınızda onarıcı el kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin.
Dışarıdayken çantanızda bir el kremi taşımak size bunu hatırlatmanın bir yolu olacaktır. Yine, işyerinde ellerinizi sık sık yıkamanız gerekiyorsa bu adım zor olabilir; bu nedenle, eğer bu sizin için geçerliyse, iş dışındayken bunu uygulamak için ekstra çaba göstermeye çalışın.
ELLERİNİZE GÜNEŞ KREMİ SÜRÜN
Yüzünüzdeki cilt gibi elleriniz de çoğu zaman aynı UV ışınlarına maruz kalıyor, bu nedenle uzmanlar (Dr. Khorana dahil) aynı yaklaşımı izlemenizi ve ellerinizi korumanızı tavsiye ediyor.
Herhangi bir gün ışığına maruz kalacaksanız minimum 30 SPF kullanın ve cildinizi korumak için her iki saatte bir yeniden uygulayın.
GECELERİ DAHA YOĞUN BİR KREM UYGULAYIN
Cildimiz gece boyunca çok çalışır ve onarımının büyük bir kısmını biz (genellikle) uykudayken yapar, bu nedenle yatmadan önce daha kalın bir krem sürerek kuru elleri desteklemek iyi bir fikirdir.
Nemlendiricinizi gerçekten kalıcı hale getirmek istiyorsanız Dr. Khorana'nın başka bir ipucu daha var: "Geceleri kalın bir yumuşatıcı sürmeyi ve üstüne pamuklu eldiven giymeyi deneyin" diye öneriyor.