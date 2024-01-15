Pamuk gibi ellerin sırrı bu adımlarda! 1 gecede yumuşacık yapıyor…

Ellerinizin sıcak suya maruz kalmasını sınırlamanın yanı sıra, bu şekilde elleriniz bulaşık deterjanı, temizlik ürünleri vb. ile de temas etmeyecektir.

Yukarıdakine benzer şekilde, bulaşık yıkamak ellerinizi kurutabilir. Dr. Khorana, "Ellerinizi sıcak, sabunlu suya sokmamak ve cildinizi sert temizlik ürünlerinden korumak için lastik eldiven giymeyi deneyin" diyor.

Dışarıdayken çantanızda bir el kremi taşımak size bunu hatırlatmanın bir yolu olacaktır. Yine, işyerinde ellerinizi sık sık yıkamanız gerekiyorsa bu adım zor olabilir; bu nedenle, eğer bu sizin için geçerliyse, iş dışındayken bunu uygulamak için ekstra çaba göstermeye çalışın.

ELLERİNİZE GÜNEŞ KREMİ SÜRÜN

Yüzünüzdeki cilt gibi elleriniz de çoğu zaman aynı UV ışınlarına maruz kalıyor, bu nedenle uzmanlar (Dr. Khorana dahil) aynı yaklaşımı izlemenizi ve ellerinizi korumanızı tavsiye ediyor.

Herhangi bir gün ışığına maruz kalacaksanız minimum 30 SPF kullanın ve cildinizi korumak için her iki saatte bir yeniden uygulayın.