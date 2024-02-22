Porselen gibi bir cildin sırrı! Cilt tipinize göre en uygun bakım...

Konu cilt bakımı olduğunda herkesin ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle cilt tipinizi bilerek ona uygun bakım yapmak büyük bir önem taşımaktadır. Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Çağdaş Koç, cilt tipleri ve her birine ayrı olarak nasıl yaklaşılması gerektiğini söyledi. Cilt sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:07 PAYLAŞ ABONE OL

Temiz, bakımlı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak nerdeyse tüm kadınların amaçları arasında yer alıyor. Uygun teknik ve doğru yöntemlerle uygulanan cilt bakımı ya da düzenli aralıklarla uygulanan cilt bakımı rutini istenilen sonuçlar elde edilmesinde etkili oluyor. Daha sağlıklı ve iyi görünün bir cilt için yapılacak bakımın parolasını ise cilt tipleri belirliyor. "Cilt bakımı nasıl olmalı? Cilt tiplerine göre bakım nasıl yapılmalı? Cilt bakımının faydaları nelerdir?" sorularının yanıtını Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Çağdaş Koç verdi.





YANLIŞ CİLT BAKIMI LEKE VE AKNE NEDENİ

Cilt bakımı tekniklerinden ve uygulamalarından önce bilinmesi gereken en önemli husus cilt bakımının kişinin cilt yapısına göre değişkenlik gösterdiğidir. Cilt tipine göre doğru seçilmeyen ve uygulanan cilt bakımı beklenenin aksine olumlu sonuçlar yerine olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bunlar arasında; cilt lekeleri, yeni oluşan akneler, kızarıklık, morarma ve uygulanan bölgeyi tahrip etme gözlemlenebilir. Cilt tipinin belirlenmesinin yanı sıra cinsiyet ve yaş farklılığı da cilt bakımının nasıl yapılacağı konusunda değişkenlik gösterebilmektedir. Erkek ve kadınlarda sebum yani yağ üretiminde farklılar olabileceği gibi genç yaşlarda kolajen üretimi daha yüksek düzeydeyken orta yaş ve ileri yaşta bu oran gittikçe azalmaktadır. Bu bilgileri göz önüne alarak cilt bakımının nasıl olabileceğinin belirlenmesi gerekir.