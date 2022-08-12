Pul pul dökülen saç derisine veda! Haftada 2 kez saç diplerine uygulandığında…

Bazen uzun saç uzatmak uzun bir süreç gibi görünebilir. Hatta aynada saçınıza bakıp vazgeçecek gibi hissettiğiniz o günleri bile yaşayabilirsiniz. Başka bir deyişle, hiçbir ilerleme görmüyorsunuz, ancak belirli yiyecekleri yemenin büyümenize yardımcı olabileceğini biliyor musunuz? Çoğu zaman bu detayı unutuyoruz. Bu yiyecekler aslında daha uzun, daha güçlü saçlara sahip olmanıza büyük ölçüde katkıda bulunur. Gelin bunların neler olduğuna bir bakalım.
ELMA TÜKETİN
Günde bir elma doktoru uzak tutar. Ama aynı zamanda doğal saç büyümesini ve sağlığını da destekler. Elma yemek, vücudunuzun saç derisinde melanin üreten ve saçların beyazlamasını yavaşlatan B6 Vitamini almasını sağlar.
Elmalar ayrıca kafa derinizi güçlü tutan harika bir antioksidan, biyotin, fenolik bileşik ve çözünür lif kaynağıdır. Saç köklerinin güçlü kalması için potasyum, kalsiyum, magnezyum ve bakıra ihtiyacı vardır ve bunların hepsi elmalarda bulunur.
MUZ
Muz potasyumun yanı sıra çok iyi K vitamini kaynaklarıdır. Muz ayrıca hasarlı saçları iyileştirmeye ve büyümeyi desteklemeye yardımcı olan doğal yağlar içerir. Ayrıca kalsiyum içerdiklerinden muz yemek diğer olası problemlerin yanı sıra kepek ve saç dökülmesini de engeller. Potasyum kırılmayı azaltacaktır. Aynı zamanda parlak ve ipeksi saçlara sahip olmanızı sağlar ve en iyi yanı, evde saç maskeleri yapmak için de kullanabilirsiniz.
YUMURTA
Yumurta, saç büyümesini destekleyen biotin içerir. Biotin, saç proteini olan keratin üretiminden sorumludur. Buna ek olarak, yumurtalar selenyum, çinko ve daha fazla protein gibi saçınızın güçlü görünmesini sağlayan diğer besinlerle de doludur. Sarısı saçınızı hasardan korur. Sadece yumurtayı yemenin yanı sıra, saç derinize uygulamak, saçınızın çok fazla dökülmemesi veya kırılmaması için köklerinize ihtiyaç duydukları vitaminleri verecektir. Saçınızı daha dolgun tutar, pul pul dökülen saç derisine veda etmenizi sağlar. Haftada 2 kere uygulamak yeterli.
ISPANAK
Ispanak, en sağlıklı yiyeceklerden biridir. A Vitamini, C Vitamini, demir ve folat kaynağıdır. Saç dökülmesi aslında bu tür minerallerin eksikliğinin bir sonucudur. Saçınızı uzatma süreci boyunca, saçlar bazen hasara maruz kalacaktır. Ispanak, saçınızı bundan koruyacak antioksidanlarla doludur. İçindeki vitaminler saç büyümesini teşvik eder.Aynı zamanda saçlarınızı yatıştıran anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve içerdiği sebum doğal bir saç kremi görevi görür.
SOMON
Somon, güçlü saçları destekleyen besinlerle doludur. Bu besin saç dökülmesini azaltacak ve bunun yerine foliküllerinizi besleyerek saçınızın büyümesini artıracaktır. İçerdiği besinlerden bazıları demir, B12 vitamini, protein, omega-3 yağ asitleri ve omega-6'dır. Bunlar saç derinizin sağlıklı kalmasını sağlar ve saça parlaklık katar. Somon balığını çok sık yiyemiyorsanız, balık yağı takviyelerini tercih edebilirsiniz.