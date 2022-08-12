Pul pul dökülen saç derisine veda! Haftada 2 kez saç diplerine uygulandığında…

Saçlarımızın güçlenmesini ve uzamasını sağlayan saç ürünleri satın almak için çok para harcıyoruz. Ne yazık ki, bu ürünler bazen çok pahalı olabilir. En kötü yanı, bazıları işe yarayabilirken, bazıları üretimlerinde yer alan kimyasallar nedeniyle saçlarımıza da zarar verebilir. Peki saçlarımızı uzatmak için ne gibi bir formül uygulayabiliriz? İşte evde doğal yöntemlerle saç uzatmanın sırrı…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 12:01 PAYLAŞ ABONE OL

Bazen uzun saç uzatmak uzun bir süreç gibi görünebilir. Hatta aynada saçınıza bakıp vazgeçecek gibi hissettiğiniz o günleri bile yaşayabilirsiniz. Başka bir deyişle, hiçbir ilerleme görmüyorsunuz, ancak belirli yiyecekleri yemenin büyümenize yardımcı olabileceğini biliyor musunuz? Çoğu zaman bu detayı unutuyoruz. Bu yiyecekler aslında daha uzun, daha güçlü saçlara sahip olmanıza büyük ölçüde katkıda bulunur. Gelin bunların neler olduğuna bir bakalım.

ELMA TÜKETİN Günde bir elma doktoru uzak tutar. Ama aynı zamanda doğal saç büyümesini ve sağlığını da destekler. Elma yemek, vücudunuzun saç derisinde melanin üreten ve saçların beyazlamasını yavaşlatan B6 Vitamini almasını sağlar. Elmalar ayrıca kafa derinizi güçlü tutan harika bir antioksidan, biyotin, fenolik bileşik ve çözünür lif kaynağıdır. Saç köklerinin güçlü kalması için potasyum, kalsiyum, magnezyum ve bakıra ihtiyacı vardır ve bunların hepsi elmalarda bulunur.