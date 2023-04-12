Pürüzsüz bir tenin sırrı bu yöntemde saklı! Cildinizi bahara hazırlamak için...

İnsanlara zarif, güzel ve çekici görünmemizin yolu sağlıklı bir ciltten geçmektedir. Bu nedenle cildimize özen göstermemiz çok önemlidir. Cilt bakımı uygulamalarının mevsimlerin değişmesi ile birlikte değişmesi gerekmektedir. Etkili bir rutini takip etmek, cildi kırışıklardan ve sivilcelerden uzak tutmamıza yardımcı olur ve taze ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
Bahar mevsimi boyunca, sıcaklık ve nem seviyelerinde dramatik bir değişiklik olur. Aşırı güneşe maruz kalma ciltte tahrişe neden olabilir. Değişime uğradığı için yumuşak ve güzel kalabilmesi için bakımına çok dikkat edilmelidir.
İlkbaharda takip edilecek en etkili cilt bakımı ipuçlarından bazıları şunlardır:
Cildinizi arındırıp ölü deriden kurtulun
Vücudumuzun en büyük kısmı deridir ve bu nedenle mevsimsel etkilere en çok maruz kalan bölgedir. Cilt, yaz aylarında sürekli olarak sıcak ve nemli rüzgarlarla savaşır. Kış aylarında soğuk hava ve rüzgar cildi kurutur ve geride ölü hücreler bırakır. Bu nedenle, canlı bir cilde sahip olmak için bu hücreleri pul pul dökmek şarttır. Ölü hücreleri cilt yüzeyinden çıkarmak da cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olur. Peeling, donuk cildi ve hücreleri uzaklaştırdığı için özellikle ilkbaharda önerilir.
Eski cildinizi atmak, taze, temiz ve sağlıklı hissedeceğiniz anlamına gelir. Size gençlik hissi verir. Genel görünümünüz veya güzelliğiniz, iyi cilt tonu ve dokusu ile tanımlanır. Haftada bir veya iki kez peeling yapmak önerilen bir uygulamadır ve cildinizin görünümünü iyileştirmenin mükemmel bir yoludur.
Hafif bir nemlendirici kullanın
Bahar aylarında yapmanız gereken en önemli değişikliklerden biri yağlı kremlerden uzak durmak ve daha hafif nemlendiricilere geçiş yapmaktır. Bunun nedeni, daha hafif nemlendiricilerin kolayca emilmesi ve cildin nemli kalmasını sağlamasıdır.
Piyasada farklı tipte nemlendiriciler mevcuttur. Önemli olan sadece bir dermatolog veya deneyimli bir güzellik uzmanı tarafından reçete edilenleri seçmektir. Daha hafif bir nemlendiricinin temel faydaları, birçok cilt problemini azaltması ve cildin sıvı dengesini korumasına yardımcı olmasıdır. Cilde nemlendirici ayrıca lekeleri azaltabilir.
Mevsim geçişlerinden dolayı cildiniz kuruduğunda bu kremler cildinizin genç görünmesini sağlar. Hafif ve nemlendirici olanlar yüze düzenli olarak uygulanmalıdır. Bunu yapmak ayrıca cildi UV ışınlarından korur. El nemlendiricileri kullanın.
İlkbaharda insanlar çok terler, bu nedenle yüz spreyi kullanmak da çok önemlidir. Farklı türleri vardır, ancak anti-bakteriyel ve antioksidan olanlar tavsiye edilir. Yeterli miktarda su içmenin de son derece önemli olduğunu unutmamalıyız.
Dudaklarınıza iyi bakın
Dudaklar vücudumuzun çok hassas bölgeleridir. Yumuşak ve parlak olmaları için mutlaka bol sıvı tüketmeliyiz. Bu konuda mükemmel bir yol, dudak balsamları ve kremleri uygulamaktır. Dudaklarınıza en iyi korumayı sağlamak için her zaman ilaçlı balsamları veya kremleri tercih edin.
Dudaklarınızı yalamak ve ısırmak her zaman sağlıksızdır. İnsanlar dudakları yalamanın onları çatlamaktan kurtardığını düşünür ama bu sadece geçici olarak işe yarar. Üstelik bu kötü alışkanlık, değerli doğal yağları yok eder ve dudakları daha da kuru hale getirir.
Çok fazla makyajdan kaçının
Herkes çekici görünmek ve çekici kalmak ister. Bahar mevsiminde cilt bakım rutininizde bazı hayati değişiklikler yapmalısınız. Bunlardan en önemlilerinden biri de çok fazla makyaj yapmaktan kaçınmaktır. Farklı makyaj ürünlerinin canlı görünmenize yardımcı olduğuna şüphe yok. Ancak bunların aşırı kullanımı da cildinize zarar verebilir ve doğallığını ortadan kaldırabilir. Makyajla uyumak da kötü bir alışkanlıktır çünkü cildinizin gözeneklerini tıkayabilir ve bu da akne, sivilce ve donuk ve ölü cilde neden olabilir.
Makyajın da uygun temizliğe ihtiyacı vardır. Uygun bir şekilde temizlememek, çeşitli cilt enfeksiyonlarına neden olabilir.
SPF'nizi artırın
Bahar aylarında insanlar, sıcaklığın ve güneş ışığının tadını çıkarmak için dışarıda daha fazla zaman geçirme eğilimindedir. Bu da cildi çok fazla güneşe maruz bırakır. İşte tam da bu yüzden SPF'nizi yükseltmek çok önemlidir. Kış aylarında pek çok insan güneş kremi kullanmaz, ancak daha sıcak aylar herkesin güneş kremi sürmesini zorunlu kılar. Cildinize en iyi şekilde bakmak için bu değişikliği yaparken SPF dozunu artırmayı unutmamalısınız. SPF'nin artırılması, bahar mevsiminde daha güçlü ve daha zararlı UV ışınlarından daha fazla koruma sağlar. Estetisyenler, SPF'yi minimum 50+'ye yükseltmenizi önerir. Bunun yanı sıra kullandığınız ürünün güneş ışınlarından daha geniş bir yelpazede koruma sağladığından emin olmalısınız.
Egzersiz
Diğer cilt bakımı ipuçları arasında egzersiz de bulunmaktadır çünkü egzersiz sadece genel sağlığınız için değil, cildiniz için de iyidir. Egzersiz yaptığınızda vücuttaki kan akışı artar. Gelişen kan akışı nedeniyle, oksijen ve diğer temel besinler vücudun tüm aktif hücrelerine gider. Bunun sonucunda cilt hücreleri beslenir. Sadece bu değil, aynı zamanda daha iyi kan akışı da atık ürünlerin uygun şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Bu sayede daha sağlıklı, daha taze ve pürüzsüz bir cilde kavuşursunuz.