Pürüzsüz bir tenin sırrı bu yöntemde saklı! Cildinizi bahara hazırlamak için...

Mevsim geçişleri cilt sağlığımızı korumada en dikkatli olmamız gereken zamanlardır. Buna ek olarak cildimize doğru bakmamız sivilce, kırışıklık gibi sorunların da önüne geçmemizi sağlayabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ilkbaharda sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için anlattı, çeşitli önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:24 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanlara zarif, güzel ve çekici görünmemizin yolu sağlıklı bir ciltten geçmektedir. Bu nedenle cildimize özen göstermemiz çok önemlidir. Cilt bakımı uygulamalarının mevsimlerin değişmesi ile birlikte değişmesi gerekmektedir. Etkili bir rutini takip etmek, cildi kırışıklardan ve sivilcelerden uzak tutmamıza yardımcı olur ve taze ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Bahar mevsimi boyunca, sıcaklık ve nem seviyelerinde dramatik bir değişiklik olur. Aşırı güneşe maruz kalma ciltte tahrişe neden olabilir. Değişime uğradığı için yumuşak ve güzel kalabilmesi için bakımına çok dikkat edilmelidir. İlkbaharda takip edilecek en etkili cilt bakımı ipuçlarından bazıları şunlardır:

Cildinizi arındırıp ölü deriden kurtulun Vücudumuzun en büyük kısmı deridir ve bu nedenle mevsimsel etkilere en çok maruz kalan bölgedir. Cilt, yaz aylarında sürekli olarak sıcak ve nemli rüzgarlarla savaşır. Kış aylarında soğuk hava ve rüzgar cildi kurutur ve geride ölü hücreler bırakır. Bu nedenle, canlı bir cilde sahip olmak için bu hücreleri pul pul dökmek şarttır. Ölü hücreleri cilt yüzeyinden çıkarmak da cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olur. Peeling, donuk cildi ve hücreleri uzaklaştırdığı için özellikle ilkbaharda önerilir. Eski cildinizi atmak, taze, temiz ve sağlıklı hissedeceğiniz anlamına gelir. Size gençlik hissi verir. Genel görünümünüz veya güzelliğiniz, iyi cilt tonu ve dokusu ile tanımlanır. Haftada bir veya iki kez peeling yapmak önerilen bir uygulamadır ve cildinizin görünümünü iyileştirmenin mükemmel bir yoludur.