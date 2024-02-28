Sabah uyandığınızda balon gibi şişmiş yüzü 2 dakika içinde indiren yöntem! Her gün yaptığınızda öyle bir etkisi olacak ki...

Çok fazla kafein tüketmek ya da ya da az su içmek, sıklıkla dehidrasyona neden olur ve yüzde şişkinliğe yol açar. Uyku eksikliği ve mevsimsel alerjiler de aynı şekilde bir etkiye sahiptir. Ancak, bu sorunla kökünden mücadele edebilir veya aşağıda özetlenen hızla etki edecek tekniklerini deneyebilirsiniz.
YÜZDEKİ ŞİŞLİĞİ GİDERMEK İÇİN 4 İPUCU
YETERLİ SU TÜKETİN
Vücut susuz kaldığında suyu tutar ve tutar; bu durum sıklıkla karın bölgesinin yanı sıra yüz bölgesinde de görülür.
Özellikle geceleri kafein ve tuz alımlarınıza dikkat etmeniz önemlidir; bunlar dehidrasyona yol açan en önemli faktörlerdir. Doktorlar genellikle günde sekiz bardak su içilmesini önermektedir.
Doktorlar ayrıca susamamıza neden olacağı için yatmadan önce tuzdan da mümkünse uzak durmanızı öneriyor. Sonuç olarak yatmadan önce çok fazla su içmenize neden olur, bu da vücutta kalır ve potansiyel olarak uykuyu bozabilir.
UYKU KALİTENİZİ ARTTIRIN
Çeşitli nedenlerden dolayı, ideal olarak gecede sekiz saat olmak üzere iyi bir uyku uyumak çok önemlidir. Bununla birlikte, bir adım daha ileri gitmek için Dr. Hayag, sıvı tutulmasını önlemek için başınız ekstra bir yastık üzerinde yüksekte olacak şekilde sırt üstü uyumanızı tavsiye ediyor.
SOĞUK UYGULAYIN
Yüzünüzü soğuk suyla yıkamak, yüzünüze bir buz küpü sürmek veya soğuk pres uygulamak olsun, soğuk sıcaklık "kan damarlarını anında daraltabilir ve şişliği azaltabilir."
BU TEKNİKLERİ DENEYİN
Yüz silindirleri ve gua sha'lar son yıllarda moda haline gelirken, aslında Çin'de çağlardır kullanılan bir tekniktir. Alternatif olarak aynı yüz egzersizlerini yapmak için ellerinizi kullanabilirsiniz.
Aletin arkasındaki bilim, lenf düğümlerine doğru hareket eden durgun ve fazla sıvının sıkışıp kaldığı yerden uzaklaştırılmasına yardımcı olan lenfatik drenajı uyarmasıdır.
En iyi sonuçları elde etmek için uzmanlar, yüzünüzün merkezinden çene çizgisi boyunca ve kulakların önünde bulunan lenf düğümlerine doğru yanal bir hareketle masaj yapmanızı önermektedir. Ekstra etki için aletleri buzdolabında ve derin dondurucuda da saklayabilirsiniz.