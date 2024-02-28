Sabah uyandığınızda balon gibi şişmiş yüzü 2 dakika içinde indiren yöntem! Her gün yaptığınızda öyle bir etkisi olacak ki...

Çok fazla kafein tüketmek ya da ya da az su içmek, sıklıkla dehidrasyona neden olur ve yüzde şişkinliğe yol açar. Uyku eksikliği ve mevsimsel alerjiler de aynı şekilde bir etkiye sahiptir. Ancak, bu sorunla kökünden mücadele edebilir veya aşağıda özetlenen hızla etki edecek tekniklerini deneyebilirsiniz.