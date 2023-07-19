Saç boyaları saç derisine zarar verir mi? Uzmanlar her yönüyle anlattı...

Saçınızı doğal renklere de boyatsanız, uçuk renkleri de tercih etseniz, saç boyalarındaki kimyasallar yarardan çok zarar verir. Muhtemelen saçınızı boyadıktan sonra daha zayıf bir hal aldığını fark etmişsinizdir. Bu makale, saç boyalarının saçınıza gerçekte nasıl zarar verdiğini detaylı olarak ele alıyor.

BOYA SAÇI NASIL ETKİLER?

Saç boyaları, geliştirici veya oksitleyici maddeler, amonyak ve renklendirici maddeler gibi kimyasallardan oluşan bir karışımdan oluşur.

Amonyak saç kütiküllerini açar ve yaygın olarak kullanılan bir oksitleyici madde olan hidrojen peroksit, doğal pigmentini soymak için saç miline nüfuz eder. Doğal saç renginiz kaybolduğunda, renklendiriciler devreye girer ve saçınızı boyar.