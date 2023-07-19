Saç boyaları saç derisine zarar verir mi? Uzmanlar her yönüyle anlattı...

Saçınızı doğal renklere de boyatsanız, uçuk renkleri de tercih etseniz, saç boyalarındaki kimyasallar yarardan çok zarar verir. Muhtemelen saçınızı boyadıktan sonra daha zayıf bir hal aldığını fark etmişsinizdir. Bu makale, saç boyalarının saçınıza gerçekte nasıl zarar verdiğini detaylı olarak ele alıyor.
BOYA SAÇI NASIL ETKİLER?
Saç boyaları, geliştirici veya oksitleyici maddeler, amonyak ve renklendirici maddeler gibi kimyasallardan oluşan bir karışımdan oluşur.
Amonyak saç kütiküllerini açar ve yaygın olarak kullanılan bir oksitleyici madde olan hidrojen peroksit, doğal pigmentini soymak için saç miline nüfuz eder. Doğal saç renginiz kaybolduğunda, renklendiriciler devreye girer ve saçınızı boyar.
Böylece saç boyaları saç renginizi kalıcı olarak değiştirebilir. Peki saçınızı boyamak herhangi bir şekilde zarar verir mi? İşte cevabı…
SAÇI BOYATMAK SAÇA ZARAR VERİR Mİ?
Evet, saç boyası saç tellerinizi hasara eğilimli hale getirir. Bir boya sadece saçınızı boyamaz, aynı zamanda doğal saç pigmentini değiştirmek için içerisine nüfuz eder. Bu nedenle, sık sık saç boyamak, saçınızdan kütikül adı verilen koruyucu lipit tabakasını soyarak pürüzlü hale gelmesine ve hasara yol açabilir.
Üstelik bir saç boyasının zararı tellerinin de ötesine geçer. Saç boyalarında bulunan kimyasallar alerjiye, kuruluğa, saç derisinde kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabilir.
American Chemical Society tarafından 2022'de yayınlanan bir araştırma , saç boyalarında bulunan parabenler, bisfenoller ve ftalatlar gibi endokrin bozucu kimyasalların (EDC'ler) hormon sinyalini engelleyebileceğini ve bazı dokuların gelişimini etkileyebileceğini ortaya koydu. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde EDC'li saç boyalarına maruz kalmak, kanser riskini artırabilir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 yaş üstü kadınların yaklaşık %33'ü ve 40 yaş üstü erkeklerin %10'dan fazlası saçlarını boyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 363 kadını kapsayan popülasyona dayalı bir araştırma, yalnızca kalıcı saç boyaları kullananlarda kanser riskinin arttığını gösterdi. İlgili risk, daha uzun süre ve artan kullanım sıklığı ile daha yüksekti.
AÇIK RENK MI KOYU RENK BOYA MI DAHA ZARARLI?
Hem açık hem de koyu saç renkleri, doğal saç renginizi okside ederek saçın zarar görme riskini artıran hidrojen peroksit ile etki eder. Geliştirici (hidrojen peroksit) kütikülü açar ve kalıcı olarak boyamak için gerektiği kadar doğal pigmentleri saçınızdan uzaklaştırır. Melanin hedeflemesi gerekse de, geliştirici ayrıca keratin molekülleriyle etkileşime girerek saçınızı zayıflatır ve hasara eğilimli hale getirir.
Renk biriktirirken, yapay renk moleküllerinin orijinal renk moleküllerine yapışacağı saç teline renk koyuyorsunuz. Saçı aydınlatırken, hidrojen peroksit kütikülü kaldırır ve orijinal renk pigmentini saça yapışacak bir renk bırakmak yerine saçtan çeker. Bu pigmentler bir saç telinden çıkarıldıktan sonra onları geri getirmek mümkün değildir.