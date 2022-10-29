Saç kırıklarını bitiren yöntem! Tek ihtiyacınız bu iki malzeme...

TikTok kullanıcısı Monique Rapier, Instagram'da 300 bin takipçisi ve TikTok'ta 433 binden fazla takipçisi olan bir saç ve güzellik fenomeni. Önerdiği bu uygulamayı ise "şimdiye kadarki en iyi yöntem" olarak nitelendirdi.

Şu anda 39.7 bin beğeni alan bir videoda Monique, evde biraz doğal saç yağı ve bir çoraptan başka bir şey olmadan nasıl bu yöntemi uygulayacağınızı anlatıyor.

"Kırık uçlara veda edin. Saçınızın uçlarına hafif bir yağ uygulayarak başlayın, ancak sonrasında mutlaka tarayın. Ardından yumuşak veya ipek bir çorap alın. Uyurken zarar görmemesi ve sürtünmeden korumak için çorabı saçınızın alt yarısından geçirin ve bir lastik toka ile sabitleyin."