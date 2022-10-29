Saç kırıklarını bitiren yöntem! Tek ihtiyacınız bu iki malzeme...

TikTok kullanıcısı Monique Rapier, Instagram'da 300 bin takipçisi ve TikTok'ta 433 binden fazla takipçisi olan bir saç ve güzellik fenomeni. Önerdiği bu uygulamayı ise "şimdiye kadarki en iyi yöntem" olarak nitelendirdi.
Şu anda 39.7 bin beğeni alan bir videoda Monique, evde biraz doğal saç yağı ve bir çoraptan başka bir şey olmadan nasıl bu yöntemi uygulayacağınızı anlatıyor.
"Kırık uçlara veda edin. Saçınızın uçlarına hafif bir yağ uygulayarak başlayın, ancak sonrasında mutlaka tarayın. Ardından yumuşak veya ipek bir çorap alın. Uyurken zarar görmemesi ve sürtünmeden korumak için çorabı saçınızın alt yarısından geçirin ve bir lastik toka ile sabitleyin."
Monique'e göre, sonuçları ertesi sabah uyandığınız anda görebilirsiniz. Benzer şekilde, güzellik fenomeni Abbey Yung da aynı yöntemi kendi TikTok sayfasında gösterdi. "Bunu birkaç yıldır haftada bir yapıyorum ve saçlarımın parlaklığında ve genel sağlığında çok büyük bir fark yarattı, bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum." Aslında bu yöntem yeni olmamakla birlikte dünyanın her yerindeki kadınlar tarafından uzun yıllardır uygulanmaktadır.
Doğal bir saç uzmanı ve kuaför Philesha Stern yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Benzer uygulamalar, derin bir nem tedavisi olarak Çad'dan eski Afrikalı kadınlara kadar uzanıyor."
Bu özel saç toplama tekniği, birçok Asya kültüründe ve Karayipler'de de kullanılmıştır. Doğal bazlı saç yağları ile uygulanması tavsiye edilirken, argan yağı, hindistancevizi yağı ve jojoba yağı da dahil olmak üzere kullanabileceğiniz bir çok farklı yağ bulunmaktadır. Bir saç bakımı uzmanı Ghanima Abdullah, bebek yağının da işe kullanılabileceğini belirtti.
"Bize her zaman hindistancevizi, badem ve argan yağları gibi doğal yağların en iyisi olduğu söylendi, ancak bunları bulamadığınızda bebek yağlarından da yardım alabilirsiniz."
"En son International Journal of Trichology'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, mineral yağlar çekme yeteneğini doğal yağlardan daha iyi artırıyor. "Bebek yağını gece boyunca bırakmak, saç tellerine daha iyi işleyeceği anlamına gelir. Saçın çapını kalınlaştıracak, fiziksel olarak daha güçlü ve kırılmaya daha az eğilimli hale getirecektir.
Ancak bu yöntemi çok sık uygulamamaya etmemeye özen göstermelisiniz. Uzmanlar sadece "arada bir" yapılması gerektiğini söylüyor.
Kuaför Jason Collier, hafta boyunca yumuşak, sağlıklı saçları korumak için yıkama sıklığını azaltmayı ve bakım ürünleri kullanmayı öneriyor.
"Optimal nem seviyelerini korumak ve saçınızı uğraş vermeden ipeksi pürüzsüzlükte tutmak için, haftada üç defadan fazla yıkamamanızı ve haftada bir biotin tedavisi kullanmanızı öneririm. Bu tedaviler saçı güçlendirmek, pürüzsüzleştirmek, canlılık kazandırmak, rengi korumak ve genel saç sağlığını güçlendirmek için özel teknolojiler kullanır."