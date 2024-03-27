Saç stilisti anlattı: Saçlarınızı bu sıklıkta yıkamalısınız! Sağlıklı saçların sırrı...

Saç yıkama, temiz ve bakımlı kalmak için gereken birkaç önemli adımın yalnızca bir parçasıdır. Yıkanmazsa yağlı, kötü kokulu hale gelebilir ve hatta kepeğe yol açarak düzgün bir şekilde büyümesini engelleyebilir.

Birçoğumuzun yıllardır uyguladığımız kendi saç yıkama rutinlerimiz var. Bazı insanlar her gün yıkar, bazıları ise yıkamalar arasında daha uzun süre bekler.

Bu saç tipinize bağlı olabilir ancak birçok uzmanın fikir birliği, aşırı yıkamanın saçınıza zarar verebileceği yönündedir. Temel olarak bunun nedeni, yıkamanın saç tellerinde doğal olarak bulunan esansiyel yağları çıkarabilmesidir.