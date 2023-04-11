Saçı gürleştiriyor dökülmeyi bitiriyor! 1 ayda sağlıklı saçlara kavuşmanın sırrı…

Bu çalışmada, katılımcıların yüzde 93'ü dört ay içinde iyileşme gösterdi.
En yaygın alopesi türlerinden biri, erkekler ve kadınlar için iki farklı şekilde gelişen androgenetiktir.
İkincisi, kafa derisinin üst kısmında incelmeyle saç çizgisinde gerilemenin görülmesidir.
Bu saç dökülmesi modeliyle mücadele etmek için 2020'de World Journal of Mens Health, fonksiyonel bir gıda olarak Kimchi probiyotiğinin etkilerini değerlendirdi.
"Probiyotik takviyesi, serum lipid profilleri üzerinde yararlı etkiler gösteriyor. Probiyotiklerin, ölçeğe göre gelişmiş kan akışına ikincil olarak alopesi ile başvuran hastalara fayda sağlayabileceği öngörülüyor."
Çalışma, Hamilton Norwood sınıflandırma semptomlarıyla ölçüldüğü üzere, evre iki ila beşinci saç dökülmesi modeline sahip erkeklere odaklandı.
Ludwig sınıflandırmasına göre birinci ila üçüncü evre saç dökülmesi olan kadınlar da dahil edildi.
46 hastanın tamamına günde iki kez kimchi probiyotiklerini birleştiren bir ürün verildi.
Sonuçlar, "saç sayısı ve kalınlığının birinci ve dördüncü ayda önemli ölçüde arttığını" gösterdi.
Araştırmacılar şunları ekledi: "Bu çalışmada, kimchi probiyotik ürününün yan etkiler olmadan saç büyümesini destekleyebileceğini ve saç dökülmesini tersine çevirebileceğini bulduk.
"Saç sayısı ve kalınlığında gözlemlenen iyileşmelerin, probiyotiklere yanıt olarak saç foliküllerinde anajen fazın başlatılmasından kaynaklandığını öne sürüyoruz."
SAÇI GÜRLEŞTİREN ETKENLER
Saçlarımızın sağlıklı ve güzel görünmesi için doğru beslenme, düzenli bakım ve sağlıklı yaşam tarzı önemlidir. Ancak bazen saçlarımızın dökülmesi, zayıf ve cansız görünmesi gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda doğal yöntemlerle saçlarımızı güçlendirmek ve sağlıklı hale getirmek mümkündür. İşte size 1 ayda sağlıklı saçlara kavuşmanın sırrı:
Saç Bakımı: Saçlarımızı düzenli olarak yıkamak, nemlendirmek ve beslemek önemlidir. Doğal şampuanlar kullanarak saç derimizi temiz tutmalı ve saçımızı nemlendirmek için saç maskeleri yapmalıyız. Saç maskesi olarak, zeytinyağı, badem yağı, argan yağı gibi doğal yağları kullanabilirsiniz. Saçınızı sıcak havlu ile sararak maskenin etkisini artırabilirsiniz.
Doğru Beslenme: Saçlarımızın sağlıklı olması için gerekli olan vitaminler ve mineralleri içeren bir beslenme programı takip etmek önemlidir. Saçlarımızın temel yapısında bulunan proteinlerin kaynağı olan yumurta, balık, tavuk, kırmızı et gibi protein açısından zengin gıdalar tüketmeye özen gösterin. Saç büyümesini destekleyen Biotin ve B12 vitamini içeren badem, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve tam tahıllı gıdalar tüketmeyi ihmal etmeyin.
Saç Masajı: Saç derisine uygulanan masaj, saçların kan dolaşımını artırarak saçın beslenmesini ve büyümesini destekler. Saç derisine parmak uçlarıyla nazikçe masaj yapabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak yapmak, saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayacaktır.
Doğal Saç Bakım Ürünleri: Saçlarımıza kimyasal içerikli ürünler yerine doğal saç bakım ürünleri kullanmak sağlıklı saçlar için önemlidir. Doğal içerikli şampuanlar, saç kremi, saç maskeleri ve saç yağları tercih edebilirsiniz.
Saçınızı sıcak aletlerden koruyun: Saçınızı düzleştiriciler, maşalar ve saç kurutma makineleri gibi sıcak aletlerden koruyun. Bu aletleri kullanmadan önce, saçınızı korumak için ısı koruyucu spreyler kullanın.