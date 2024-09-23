Saçları kestirmek daha hızlı uzamasını sağlar mı? Uzmanı son noktayı koydu...

DAHA UZUN SAÇLAR DAHA FAZLA SORUNA MI YOL AÇIYOR? Uzun saçların daha fazla saç bakımı anlamına gelmesi şaşırtıcı değil. Penny James, "Çok uzun saçlar çok fazla bakıma ihtiyaç duyar, bu haftada birkaç saat sürer" diyor. Elbette, uzun saçların daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyması, saçların çok uzun tutulmasının mümkün olmadığı anlamına gelmez. James, "Ekstra uzun saçlarınızı mümkün olduğunca sağlıklı tutmanın anahtarı temiz bir saç derisi ve nemli uçlardır" diye açıklıyor. "Saçınızı ve saç derinizi düzenli olarak şampuanlamak, çok uzun saçlarda bile, nasıl kullandığınızdan bağımsız olarak, saç derisinin sağlığı için önemlidir ve saç telini temiz ve nemli tutar."

Sonuçta, sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saç demektir ve sadece sağlıklı saçlar çok fazla kırılmadan uzayabilir. Saç uzmanı, "Bu, uzun saçlarınızın güzelliğini artırmak için nazik bir şampuan ve doğru saç kremi kullanmayı içerir," diye ekliyor. "Saçın taranmasına yardımcı olmak için bir saç açıcı sprey kullanılır. Saçın yanmaması için saçın kurutulması birçok bölümde yapılmalıdır." Temel olarak, eğer merak ediyorsanız ve saçınızın ne kadar uzayabileceğini görmek istiyorsanız, ısı aletlerinin kullanımını en aza indirmeye, saç bakım rutininizi artırmaya ve saçlarınızı sağlıklı ve uzun tutmaya daha fazla zaman ayırmaya hazır olun. Saç deriniz ve saçınız için hangi ürünlerin en iyi olduğunu bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir, ancak saçınız için neyin işe yaradığını öğrendikten sonra, sizinle hayatınızın en uzun saçı arasında duran tek şey tutarlılıktır.