Saçları kestirmek daha hızlı uzamasını sağlar mı? Uzmanı son noktayı koydu...

James, birisinin sağlıklı uzun saçlara sahip olmayı başarması durumunda, çoğumuzun kabarık ve kuru bir karmaşayla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklıyor. James, "Saçınızı asla kesmemek, uzadıkça kırılgan hale getirir," diye ekliyor.
"Uçlar, yıllarca çevreye, toksinlere ve şekillendirme araçlarına maruz kalmaları nedeniyle yıpranır." Uzun saçları olan herkes James'in ne demek istediğini kesinlikle biliyordur, bir süre sonra, bu kırık uçlar çok belirgin hale gelir.
UZUN SAÇLAR DAHA YAVAŞ MI UZAR?
James'in bizim için açıklığa kavuşturduğu yaygın bir yanlış anlama, uzun saçların daha yavaş uzamasıdır. James bize "Saç her zaman aynı oranda uzar, yavaşlamış gibi hissetseniz bile," diyor. "Saçlarımız hayatımız boyunca sürekli bir döngü halinde uzar."
Ancak, bu uçlardan bazıları kendiliğinden koptuğu için, saçınızın daha yavaş uzadığı düşünülebilir, ancak gerçekte, sadece kırılma yoluyla kısalmaktadır.
DAHA UZUN SAÇLAR DAHA FAZLA SORUNA MI YOL AÇIYOR?
Uzun saçların daha fazla saç bakımı anlamına gelmesi şaşırtıcı değil. Penny James, "Çok uzun saçlar çok fazla bakıma ihtiyaç duyar, bu haftada birkaç saat sürer" diyor. Elbette, uzun saçların daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyması, saçların çok uzun tutulmasının mümkün olmadığı anlamına gelmez.
James, "Ekstra uzun saçlarınızı mümkün olduğunca sağlıklı tutmanın anahtarı temiz bir saç derisi ve nemli uçlardır" diye açıklıyor. "Saçınızı ve saç derinizi düzenli olarak şampuanlamak, çok uzun saçlarda bile, nasıl kullandığınızdan bağımsız olarak, saç derisinin sağlığı için önemlidir ve saç telini temiz ve nemli tutar."
Sonuçta, sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saç demektir ve sadece sağlıklı saçlar çok fazla kırılmadan uzayabilir. Saç uzmanı, "Bu, uzun saçlarınızın güzelliğini artırmak için nazik bir şampuan ve doğru saç kremi kullanmayı içerir," diye ekliyor. "Saçın taranmasına yardımcı olmak için bir saç açıcı sprey kullanılır. Saçın yanmaması için saçın kurutulması birçok bölümde yapılmalıdır." Temel olarak, eğer merak ediyorsanız ve saçınızın ne kadar uzayabileceğini görmek istiyorsanız, ısı aletlerinin kullanımını en aza indirmeye, saç bakım rutininizi artırmaya ve saçlarınızı sağlıklı ve uzun tutmaya daha fazla zaman ayırmaya hazır olun. Saç deriniz ve saçınız için hangi ürünlerin en iyi olduğunu bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir, ancak saçınız için neyin işe yaradığını öğrendikten sonra, sizinle hayatınızın en uzun saçı arasında duran tek şey tutarlılıktır.
SAÇINIZI NE SIKLIKLA KESTİRMELİSİNİZ?
Penny James'in açıkladığı gibi, bir kişinin çok uzun saç uzatmaya karar vermesinin çeşitli nedenleri vardır. Ancak, uzun saç istiyorsanız, düzenli olarak saçınızı kestirmeniz önerilir çünkü uçlarının kırılmaması imkansızdır.
"Çok uzun saçlarda amaç, saçaklı, ince ve dağınık değil, kalın ve sağlıklı görünmesidir," James bunu bizimle özel olarak paylaşıyor. "Her 12 haftada bir uçlara güzel bir küçük düzeltme öneriyorum. Bu, saçın en iyi şekilde görünmesini sağlar." Ve düzenli düzeltmelerle, kırılma nedeniyle daha önce bahsedilen daha yavaş saç uzaması görünümünden kaçınabilirsiniz. Sonuçta, kırık uçlar onarılamaz.