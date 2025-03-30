Saçlarınız çok sık yağlanıyorsa dikkat! Nedeni hepimizin yaptığı bu hata olabilir...

Saç bakımı uzmanı Anabel Kingsley, insanların neden yağlı saçlara sahip olduğunu ve bunun ardındaki yaygın yanlış anlamaları paylaştı. Saç dokusundan "aşırı yıkama"ya kadar birçok faktör, saç tipinizi etkileyebilir. İşte en iyi ipuçları:

SAÇLARINIZI YETERİNCE YIKAMIYOR OLABİLİRSİNİZ

Yüzünüzü her gün yıkamanın önemi anlaşılmış olsa da, saç yıkama için aynı şey söylenemez. Kadınların neredeyse yarısı (%45) saçlarını haftada sadece iki ila üç kez yıkıyor. %21'i iki günde bir, yalnızca %10'u ise her gün yıkıyor. Anabel, bunun yeterli sıklıkta olmadığını belirtiyor. Saç derisi, yüzünüzdeki cildin bir uzantısıdır; ölü deri hücrelerini döker, sebum (yağ) üretir ve dışarıda kir, toz ve teri toplar.