Saçlarınız çok sık yağlanıyorsa dikkat! Nedeni hepimizin yaptığı bu hata olabilir...

Saç bakımı uzmanı Anabel Kingsley, insanların neden yağlı saçlara sahip olduğunu ve bunun ardındaki yaygın yanlış anlamaları paylaştı. Saç dokusundan "aşırı yıkama"ya kadar birçok faktör, saç tipinizi etkileyebilir. İşte en iyi ipuçları:
SAÇLARINIZI YETERİNCE YIKAMIYOR OLABİLİRSİNİZ
Yüzünüzü her gün yıkamanın önemi anlaşılmış olsa da, saç yıkama için aynı şey söylenemez. Kadınların neredeyse yarısı (%45) saçlarını haftada sadece iki ila üç kez yıkıyor. %21'i iki günde bir, yalnızca %10'u ise her gün yıkıyor. Anabel, bunun yeterli sıklıkta olmadığını belirtiyor. Saç derisi, yüzünüzdeki cildin bir uzantısıdır; ölü deri hücrelerini döker, sebum (yağ) üretir ve dışarıda kir, toz ve teri toplar.
Her saç folikülüne bağlı bir yağ bezi bulunur ve bu bez sebum üretir. Saçınızı sık yıkamamak, saç köklerinin tıkanmasına yol açabilir. Bu durum, kir, ölü deri hücreleri, yağ ve ürün birikintilerini artırarak saç büyümesini engelleyebilir. Düzenli şampuanlama, kepek gibi kafa derisi problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.
NE KADAR SIK YIKAMALI?
Anabel, "Yağlı saçların başlıca nedeni saçınızı yeterince yıkamamanızdır. Şampuanlamalar arasında iki günden fazla zaman bırakmamaya çalışın. Şampuanlarken saç derinize nazikçe ama sertçe bir dakika masaj yaparak, tüm bölgelere dikkat edin. Şampuan kalıntılarının ve sıkışan kir, yağ, ölü deri hücrelerinin temizlendiğinden emin olun" dedi.
SAÇ TELLERİNİZİN YAPISI ÖNEMLİDİR
Anabel, saç dokusunun kafa derisinin ne kadar yağlı olduğunu belirlemede önemli bir rol oynadığını söylüyor. İnce saç dokusuna sahip kişiler, daha kalın, sert veya kıvrımlı saç dokularına sahip olanlara göre daha fazla saça sahip olurlar. Bu da daha fazla yağ bezi anlamına gelir. İnce saçlar, genellikle daha hızlı yağlanır ve bu da kişilerde saçlarını her gün yıkama ihtiyacı hissi yaratır.
YAĞLI SAÇLARDAN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?
Anabel, saç derisini tamamen yağsız tutmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak doğru yıkama rutini ve uygun ürünlerle, saç derinizi daha az yağlı tutabilirsiniz. "Saçınızı aşırı yıkamak, saç derinizi veya doğal yağlarınızı yok etmez. Yağ, saç derisinde üretilir (saçta değil). Saç deriniz temizlendikten sonra, aynı oranda yağ üretmeye devam eder" diyor.
ÜRÜN SEÇİMİ DE ÖNEMLİ
Saç tipinize uygun ürünler kullanmanız gerektiğini de vurgulayan Anabel, "Eğer saçlarınız kuruyorsa, bunun nedeni saçınızı aşırı yıkamanız değil, kullandığınız ürünlerin saçınıza ihtiyaç duyduğu nemi ve bakımı vermemesi olabilir" şeklinde açıklıyor.
YAĞLI SAÇLARLA BAŞ ETMENİN YÖNTEMİ
Anabel'e göre, yağlı saç kökleriyle başa çıkmanın en iyi yolu, düzenli şampuan kullanımı ve içeren haftalık bir saç derisi peelingi uygulamaktır. "Sülfat tahriş edici olabilir, bu yüzden hassas bir saç deriniz varsa sülfatsız şampuan kullanmanızda fayda var" diyor.
Her şeyden önemlisi, Anabel, "Saç derinizi sık sık şampuanlayarak düzgün şekilde temizlemeniz gerektiğinden emin olun. Saç tipinize uygun, doğru temizleme ve nemlendirme özelliklerine sahip bir şampuan seçmek de çok önemli" şeklinde uyarıyor. Ayrıca, ince saçlara sahip kişiler için yağlı şampuanların saçlarını ağırlaştırabileceğini ve cansız bir görünüme yol açabileceğini belirtiyor.