Saçlarınız sizi yansıtıyor! İşte yeni trend bottleneck kakül...

28 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Uluksar, tarzıyla adından söz ettiren isimlerden. Uzun ve sağlıklı saçlarıyla göz dolduran Uluksar, son dönemin saç trendini nasıl bulduğunu ve güzelliğe dair ipuçlarını anlattı.



Son dönemde saçında birçok değişiklik yaptın. Hepsinde birlikte karar aldık ama okuyucularımız için biraz bu değişimlerden bahseder misin?



Oynayacağım karakterin saç ile ilgili her türlü değişimine açığım. Eğer günlük yaşantımdan bahsedecek olursak kısa olmamak koşulu ile renk konusunda cesur olduğumu düşünüyorum. Seninle kafa kafaya verip o renk mi, bu renk mi diye tartıştık. Fakat aldığımız kararlar hep doğru çıktı.

Cesur kararlar alabilen biri olman seviliyor. Peki saçın konusunda kırmızı çizgilerin var mı?



Evet cesur kararlar almayı seviyorum. Kırmızı çizgim kısa saç ve saçlarımı güvenmediğim, profesyonel olmayan birine emanet etmek. Dolayısıyla bu değişiklik sürecinde hep yanımda oldun ve birlikte ilerledik. Elbette saçın sürekli değişiminden kaynaklı sıkıntı doğabiliyor. Ama profesyonel ellerde olması bunu önlüyor diyebilirim.





RAPUNZEL AKIMI TAM BENLİK



Sürekli işlem görmesine rağmen saçların çok sağlıklı. Bunun sırrı nedir?



Saçın sağlıklı olması için öncelikle doğru yöntemleri bilen birine emanet edilmesi gerekiyor. Yine senin önerdiğin bakım terapilerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve aktif çalışma hayatı da her şeye olduğu gibi saçımıza da olumlu etkiler sağlıyor diye düşünüyorum.

Saçlar oyunculukta karakterin en önemli aksesuarlarından biri. Sana bir rol teklifi geldiğinde bu karakterin saçı nasıl olmalı diye düşünür müsün?

Saç zaten bir insanın en önemli aksesuarıdır. Elbette karakter analizinde saçın stili önemlidir. Kırmızı çizgim kısa saç demiş olmama rağmen oyunculuk bunu gerektirdiğinde saçımı kestirebilirim. Mesleğimin gerektirdiği her türlü değişime açığım.

Güzellik trendlerini yakından takip eden birisin. Son dönemde Hollywood ve moda devlerinin podyumlarını Rapunzeller bastı desek yeridir. Bu trendle ilgili yorumunuz nedir?

Rapunzel yani uzun saç tam benlik. O yüzden buna itirazım yok. Uzun saçı seviyorum ve bu akımı sonuna kadar destekliyorum.





POZİTİFLİK HER ŞEYE YANSIYOR



Güzellik konusunda sana ne ilham verir?



Bana göre güzellik kavramı, bir bütünü ifade eder. Ruh ve beden sağlığı son derece önemli. Sağlıklı, pozitif düşünen, farkındalığı yüksek, sevgi dolu insan güzeldir. Bence fiziksel özellik bunlardan sonra gelir. Ama bütün bunların yanında dış görünüş de işin bonusudur diyebilirim.

Seni yakından takip edenler için altın değerinde bir güzellik tavsiyen var mı?

Olumlu düşünsünler, yani hayata bardağın dolu tarafından baksınlar. Büyük küçük fark etmeden bir şeyler üretsinler. İyi dostlar edinsinler, bol bol okuyup farkındalıklarını yükseltsinler ve merak duygularını geliştirsinler. O zaman ne kadar güzel olduklarını hissedecekler. Beden ve ruh sağlığının yanı sıra saçlarına da ellerinden gelen özeni göstersinler.



KAKÜLLERİNİ ŞEKİLLENDİRMEKTE ZORLANANLAR İÇİN ALTIN İPUCU



Kakülle ilgili duyuduğum iki zorluktan biri köklerde yaşanan yağlanma nedeniyle saçların sönmesi ve alna yapışması. Bunun önüne geçmek için Aloe jel gibi yağlanmayı kurutmadan dengeleyen bir ürünü saç köklerine uygulayabilirsiniz. Başka bir sorun da tam tersi kakülün kabarması. Bunun için de gün boyu elektriklenmeden şeklini koruması için kaküle şekil verirken Leavein Treatment uygulamak. Bu uygulama sayesinde saç hem yağlandırmaz hem de şeklini korur.





ŞİMDİ TREND 'BOTTLENECK KAKÜL'



Son dönemde 'Bottleneckbang- Bottleneck kaküller' adını sık sık duyuyoruz. Sosyal medyada ve güzellikle ilgilenen herkesin radarında. Neden mi? Çünkü birçok yüz şekline kolayca uyum sağlayabilen bir boya ve forma sahip. Ayrıca ilk defa kakül deneyecekler ya da önceden kötü bir tecrübe edinmiş olanlar için de ideal bir seçim. Çünkü oldu da alışamadınız, boyunu çok kısaltmadığınız için saçınızın uzun katlarıyla harmanlanacak hale dönüşebiliyor. Fransız stil ikonları Jane Birkin'den Bridgette Bardot'a birçok ismin güzellik sırlarından biri olan ve günümüzde de Jeanne Damas, Leia Sfez ve Louise Follain gibi influencer'lar tarafından imza look haline gelen Bottleneck kakül bizim de sıklıkla uyguladığımız modeller arasında.