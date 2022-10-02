Saçlarınıza yok edebilir! Uzmanların uyardığı yeni saç trendi: “Ejderha Sarısı”

İlk olarak "Game of Thrones" dizisiyle hayatımıza giren Daenerys ile birlikte gümüş tonlarındaki saç rengi, büyük bir ilgi çekmişti. Şu anda ise House of Dragons dizisinin aynı ilgiyi görmesiyle birlikte Targaryen ailesinin saç tonu, birçok kişinin bu renge dönmek istemesi nedeniyle kuaförlere akın etmesin neden oldu. Fakat bu sarı tonu, oldukça zorlu süreçlerden sonra elde diliyor.

"BU RENK GÖRÜNENDEN DAHA KARMAŞIK BİR İŞLEM GEREKTİRİYOR"

Sağlık uzmanları, bu "ejderha sarısı" rengi görünümünü elde etmek için birçok insanın evde "ağartma" yöntemlerini denediğini ve bunun oldukça tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu renge ulaşmak isteyenleri uyaran Saç Stilisti Ganima Abdullah, bu rengin görünenden daha karmaşık bir dizi işlemle elde edildiğini belirtti.

Bu rengin elde edilmesi için, saç tonunuza göre en az "üç ağartma" işlemi gerektiğini belirten Abdullah, bunu evde denemeniz halinde saçlarınızı neredeyse "yok edebileceğini" belirtiyor. Özellikle evde kullanılan ağartma kitlerinin tipik olarak salonda kullanılanlara göre daha güçlü olabileceğini ve saç tipi, rengi ve hasar düzeyine göre çok büyük zararlar ortaya çıkabileceğini söylüyor. Bu nedenle eğer bu rengi istiyorsanız bile mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini dile getiriyor.