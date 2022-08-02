Saçlarınızı avuç avuç döküyor! Meğerse sebebi buymuş…

Yediğimiz ve içtiğimiz besinler saç sağlığımızı oldukça etkiliyor. Bunun yanında aldığımız vitaminler, kullandığımız saç ürünler de saçlarımızın sağlıklı olmasını ve dökülmesini ya da daha güçlü kalmasını sağlıyor. Saçlarınız eğer fazlasıyla dökülüyorsa bu size amino asit eksikliğinin bir sinyalini veriyor olabilir.
AMİNO ASİT ÇOK ÖNEMLİ
Amino asitler hayatın besin yapı taşlarıdır ve su için en önemli ikinci bileşendir. Vücut onları yapamadığı için gerekli olarak sınıflandırılır, bu nedenle öğünlerinizde mutlaka takviye yoluyla alınması gerekiyor. Amino asit eksikliği yediğiniz yiyeceklerden, yeterince asit almadığınızda ortaya çıkar.
Bununla birlikte, sizi bu duruma yatkın hale getirebilecek bazı yaşam tarzı faktörleri de vardır. Uzmanlar, yaştan cinsiyete kadar olabilecek farklı tetikleyiciler olduğunu söylüyor. Semptomlar değişebileceğinden amino asitlerdeki eksikliği tespit etmek zor olabilir. Ancak uzmanlar bazı uyarı işaretleri sıraladı.
ENERJİNİN DÜŞMESİNE NEDEN OLUYOR
Kan şekeri dengesizlikleri ve diğer hormon düzensizlikleri, zayıf bağışıklık fonksiyonu, zayıf yara iyileşmesi, zayıf saç durumu, enerji eksikliği ve duygudurum bozuklukları, fark edilebilecek birçok semptomdan sadece birkaçıdır. Bu eksiklik aynı zamanda enerjinin düşmesine, yorgun hissetmeye de neden oluyor.
BU BESİNLERİ MUTLAKA TÜKETİN!
En iyi protein kaynakları et, süt ürünleri, yumurta, balık gibi hayvansal ürünlerden elde edilir, çünkü bunlar dokuz temel amino asidin tümünü içerir. Sebze protein kaynakları da oldukça yararlıdır. Aynı zamanda kinoa, soya ürünleri, fındık, mercimek, tohum, pirinç ve fasulye de vitamin açısından oldukça zengindir. Ancak, bitkisel kaynaklar genellikle bir veya daha fazla amino asitte eksik olacaktır. Bu nedenle vücudun ihtiyaç duyduğu şeyleri, örneğin pirinç ve fasulyeyi birlikte yemek amino asit elde etmek için yiyeceklerin birleştirilmesi gerekir.