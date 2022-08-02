Saçlarınızı avuç avuç döküyor! Meğerse sebebi buymuş…

Yediğimiz ve içtiğimiz besinler saç sağlığımızı oldukça etkiliyor. Bunun yanında aldığımız vitaminler, kullandığımız saç ürünler de saçlarımızın sağlıklı olmasını ve dökülmesini ya da daha güçlü kalmasını sağlıyor. Saçlarınız eğer fazlasıyla dökülüyorsa bu size amino asit eksikliğinin bir sinyalini veriyor olabilir.

AMİNO ASİT ÇOK ÖNEMLİ

Amino asitler hayatın besin yapı taşlarıdır ve su için en önemli ikinci bileşendir. Vücut onları yapamadığı için gerekli olarak sınıflandırılır, bu nedenle öğünlerinizde mutlaka takviye yoluyla alınması gerekiyor. Amino asit eksikliği yediğiniz yiyeceklerden, yeterince asit almadığınızda ortaya çıkar.

Bununla birlikte, sizi bu duruma yatkın hale getirebilecek bazı yaşam tarzı faktörleri de vardır. Uzmanlar, yaştan cinsiyete kadar olabilecek farklı tetikleyiciler olduğunu söylüyor. Semptomlar değişebileceğinden amino asitlerdeki eksikliği tespit etmek zor olabilir. Ancak uzmanlar bazı uyarı işaretleri sıraladı.