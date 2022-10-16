Sadece 2 dakikada sizi daha ince gösterecek tüyolar! 10 kilo vermiş gibi olmak için…

Makyaj tekniklerini bilmek, yüzünüzü daha dar gösterir ve gıdıyı bile gizleyebilir. Sadece koyu ve açık tonları doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hatırlanması gereken temel kural, gizlemek istediğiniz her şeyi koyulaştırmak ve vurgulamak istediğiniz her şeyi açık hale getirmektir. Uygulama sırasını hatırlamak da önemlidir. Önce bir fosforlu kalem kullanıyorsunuz ve ardından koyu tonları uyguluyorsunuz. Tabii kenarların görünmez olması gerektiğini de unutmayın. Dikkatli bir şekilde parlak makyaj uygulayın. Örneğin kırmızı ruj, çene ve çene hatlarını öne çıkarır.

Kaba malzemelerden yapılmış giysiler veya çok dar giysiler satın almayın. Yalnızca sorunlu alanlara dikkat çekeceklerinden kare silüetler ve açısal çizgilerden kaçının. Kusurları örtmek için pürüzsüz ve esnek kumaşlardan yapılmış giysiler seçin.

AKSESUAR TERCİHİ ÇOK ÖNEMLİ

Dar eşarplar ve balıkçı yakalar sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. Sadece bir eşarp takıp gevşeterek bir kemer veya kayışın altına sokabilirsiniz. Yuvarlak veya V şeklinde boyun çizgileri en iyi seçimdir. Ayrıca boyun bölgesinin yakınında 2-3 düğmeyi açık bırakın.

Hacimli olmayan uzun kolyeler ve küçük saplama küpeler de boynunuzu uzattığı ve dekolte bölgenizin altını çizdiği için görüntünüzü mükemmelleştirecektir.