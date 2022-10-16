Sadece 2 dakikada sizi daha ince gösterecek tüyolar! 10 kilo vermiş gibi olmak için…

Kilolardan kurtulmak için çeşitli diyetler uygulanır fakat kısa sürede istediğimiz kiloya hemen ulaşamayız. Giydiğimiz kıyafetlerden, elimizdeki çantaya kadar ince ya da daha kalın görünebiliriz. İşte bu detaylar sizi olduğunuzdan daha ince gösterecek. Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.
BOL YA DA ÇOK DAR GİYSİLER GİYMEYİN
Daha küçük veya daha büyük boyutta şeyler satın almayın. Bu tür giysiler yalnızca kusurlarınızı vurgulayacak ve görsel olarak biraz kilo katacaktır. Kıyafetiniz size uymalı ve aynı zamanda kusurları gizlerken ne istediğinizi vurgulamalıdır.
SIRTINIZI DÜZ TUTUN
İyi bir duruş her kadını muhteşem gösterebilir ve aynı zamanda belinizi daha küçük gösterir. Bu yüzden kambur durmak çok kötü bir alışkanlıktır, çünkü sadece sizi daha kısa ve daha geniş göstermez, aynı zamanda sağlık sorunlarına da neden olabilir. Bunu önlemek için her zaman sırtınızı dik tutun ve kalçalarınızı biraz gergin tutun. Sizi başınızın üstünden yukarı çeken bir iplik hayal edin.
MAKYAJ TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİN
Makyaj tekniklerini bilmek, yüzünüzü daha dar gösterir ve gıdıyı bile gizleyebilir. Sadece koyu ve açık tonları doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hatırlanması gereken temel kural, gizlemek istediğiniz her şeyi koyulaştırmak ve vurgulamak istediğiniz her şeyi açık hale getirmektir. Uygulama sırasını hatırlamak da önemlidir. Önce bir fosforlu kalem kullanıyorsunuz ve ardından koyu tonları uyguluyorsunuz. Tabii kenarların görünmez olması gerektiğini de unutmayın. Dikkatli bir şekilde parlak makyaj uygulayın. Örneğin kırmızı ruj, çene ve çene hatlarını öne çıkarır.
DOĞRU KUMAŞLARI SEÇİN
Kaba malzemelerden yapılmış giysiler veya çok dar giysiler satın almayın. Yalnızca sorunlu alanlara dikkat çekeceklerinden kare silüetler ve açısal çizgilerden kaçının. Kusurları örtmek için pürüzsüz ve esnek kumaşlardan yapılmış giysiler seçin.
AKSESUAR TERCİHİ ÇOK ÖNEMLİ
Dar eşarplar ve balıkçı yakalar sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. Sadece bir eşarp takıp gevşeterek bir kemer veya kayışın altına sokabilirsiniz. Yuvarlak veya V şeklinde boyun çizgileri en iyi seçimdir. Ayrıca boyun bölgesinin yakınında 2-3 düğmeyi açık bırakın.
Hacimli olmayan uzun kolyeler ve küçük saplama küpeler de boynunuzu uzattığı ve dekolte bölgenizin altını çizdiği için görüntünüzü mükemmelleştirecektir.