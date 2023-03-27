Sadece 2 malzeme yetiyor! Bu yöntem istenmeyen tüylerin kökünü kurutuyor...

İstenmeyen tüyleri hızlı bir şekilde başınızdan defedebileceğinizi biliyor musunuz? Bu bitkisel çözümleri düzenli uyguladığınız takdirde tüylerde azalma görülebilir, gittikçe büyüme oranını ve hacmini yavaşlatabilirsiniz. Gelin öyleyse mucizevi bitkisel çözümlerin neler olduğuna birlikte bir göz atalım.
UYARI: Bu kürleri uygulamadan önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzmana danışmalısınız.
AŞIRI TÜYLENME NEDEN OLUR?
Aşırı tüylenme kandaki androjenlerin yani erkeklik hormonlarının artmasına bağlı olarak gerçekleşir. Hem erkek hem kadınlarda bulunan bir hormon olan androjenler, erkeklerde daha yüksek düzeylerde görülebilir. Androjenler; zayıf ve kısa olan tüylerin, uzun kıllara dönüşmesine neden olabilir. Bu hormon seviyesi yükseldiğinde ise; menopoz, genetik yapı, belirli ilaçların yan etkileri, polikistik over hastalığı gibi durumlarda aşırı tüylenme tetiklenebilir.
YUMURTA AKI KÜRÜ
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karışımı sonucu ortaya çıkan bu kür, düzenli uyguladığınızda istenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra masaj yolu ile cildinize uygulayın. 10 dakika kadar bekletin. Bu kürü haftada 4 kez uygulanarak tüylenmede azalma gözlenebilir.
LİMON KÜRÜ
Tüy azaltıcı doğal yöntemlerden biri de limon kürü. Bu kür, limon suyu ve tuz karışımı ile hazırlanmaktadır. Tüy köklerini zayıflatmaya yardımcı olan bu kür, düzenli uygulandığında istenmeyen tüylerin sonunu getirebilir. Limon suyunun içerisine 2 çay kaşığı tuz ilave edin ve malzemeleri iyice karıştırın. Bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Ardından 3-4 saat kadar bekletin. Fakat eğer kürü uygularken cildinizde yanma hissederseniz, hızlıca durulama işlemine geçin. Etkili sonuç için limon kürünü her ağda sonrası düzenli olarak uygulamanız gereklidir.
ASLANPENÇESİ KÜRÜ
Aslanpençesi, istenmeyen tüyleri yok etme konusunda oldukça başarılı bir bitkidir. Bu mucizevi bitki hormon seviyesini dengeleyerek, hormon bozukluğu sebebi ile ortaya çıkan aşırı tüylenme problemine karşı doğal bir formüldür. Yapmanız gereken şey, bir tutam aslanpençesi bitkisini 5 dakika kadar demleyin. Su kaynayınca ocağınızı kapatın. Ardından bu karışımı süzdükten sonra çay olarak tüketin. Devamlı ilaç kullanan kişilerin, küçük çocukların, hamilelerin ve emziren kadınların, doktora danışmadan bu bitkiyi kullanmaları tavsiye edilmemektedir.
SOĞAN KÜRÜ
Tüy azaltıcı etkisiyle bilinen soğan kürü, istenmeyen tüyleri ortadan kaldırma konusunda oldukça etkilidir. Bu kür, kıl köklerini zayıflatarak, tüylerin yeniden çıkma süresini uzatabilir. Soğan kürünü hazırlamak için yapmanız gereken şey; bir orta boy soğanı rendeleyerek, suyunu çıkarmak olacak. Hazırladığınız soğan suyunu ağda işlemi sonrasında cildinize uygulayın. Yaklaşık olarak bir saat bu şekilde bekledikten sonra cildinizi güzelce durulayın. Soğan kürünün 4 aydan fazla yapılması tavsiye edilmemektedir.
ZERDEÇAL KÜRÜ
Toz zerdeçal ve süt ile hazırlanan zerdeçal kürü, istenmeyen tüylerden kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olabilir. Zerdeçal kürünü, hazırlamak için bir kasenin içerisine yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyin. Sonra üzerine 1 bardak kadar süt ilave edin. Hazırladığınız bu karışımı ağda sonrası cildinize uygulayın. Karışımın yarım saat boyunca bekletin. Haftada 3-4 kere uyguladığınızda tüylerinizde azalma göreceksiniz.