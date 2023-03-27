Sadece 2 malzeme yetiyor! Bu yöntem istenmeyen tüylerin kökünü kurutuyor...



LİMON KÜRÜ Tüy azaltıcı doğal yöntemlerden biri de limon kürü. Bu kür, limon suyu ve tuz karışımı ile hazırlanmaktadır. Tüy köklerini zayıflatmaya yardımcı olan bu kür, düzenli uygulandığında istenmeyen tüylerin sonunu getirebilir. Limon suyunun içerisine 2 çay kaşığı tuz ilave edin ve malzemeleri iyice karıştırın. Bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Ardından 3-4 saat kadar bekletin. Fakat eğer kürü uygularken cildinizde yanma hissederseniz, hızlıca durulama işlemine geçin. Etkili sonuç için limon kürünü her ağda sonrası düzenli olarak uygulamanız gereklidir.

ASLANPENÇESİ KÜRÜ Aslanpençesi, istenmeyen tüyleri yok etme konusunda oldukça başarılı bir bitkidir. Bu mucizevi bitki hormon seviyesini dengeleyerek, hormon bozukluğu sebebi ile ortaya çıkan aşırı tüylenme problemine karşı doğal bir formüldür. Yapmanız gereken şey, bir tutam aslanpençesi bitkisini 5 dakika kadar demleyin. Su kaynayınca ocağınızı kapatın. Ardından bu karışımı süzdükten sonra çay olarak tüketin. Devamlı ilaç kullanan kişilerin, küçük çocukların, hamilelerin ve emziren kadınların, doktora danışmadan bu bitkiyi kullanmaları tavsiye edilmemektedir.