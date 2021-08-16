Sadece 3 malzeme ile selülite son! Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz güzellik sırları

Kuru bir cilt, göz altı morlukları, kurumuş saçlar gibi bakım sorunlarının aslında evinizin rahatlığında birkaç malzemeyle çözebileceğiniz problemler olduğunu biliyor muydunuz? Kullandığınız şampuana ufak bir ekleme veya mutfağınızdaki birkaç malzeme ile harika saçlar ve cilde kavuşabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.08.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 09:59

Birbirinden farklı tüyoları sizler için bir araya getirerek en iyi güzellik sırlarına en kolay yolla ulaşmanızı hedefledik. İşte o güzellik sırları…

CANLI SAÇLAR İÇİN Yağlı saçlarınız varsa, basit yemeklik tuzunuz veya daha da iyisi deniz tuzu ihtiyacınız olan şeydir. En sevdiğiniz şampuana 2-3 yemek kaşığı ekleyin, saçınızın kökleri daha uzun süre temiz kalacaktır. GÜR VE CANLI KİRPİKLER Eski maskara şişenizi atmayın. Yıkayın ve biraz hint yağı, E vitamini ve aloe vera suyunu karıştırmak için kullanın. Maskara fırçası, karışımı kaşlarınıza ve kirpiklerinize uygulamak için mükemmeldir. Yatmadan önce bir ay boyunca her gece yapın. GÖZ ALTI MORLUKLARI Kahveyi seviyorsanız, kullanılmış kahve telvelerini atmayın. Bunlar gözlerinizi taze tutmanıza yardımcı olabilir. Bunları hindistancevizi yağı ile 1: 1'lik bir solüsyonda karıştırın ve 15 dakika boyunca gözlerinizin altındaki cilde uygulayın. Bu maskeyi haftada 3-4 kez uygulayın.

SELÜLİTSİZ BİR VÜCUT Evde bile selülit önleyici sargı yapmak mümkündür. 2 yemek kaşığı öğütülmüş zencefil, 5 yemek kaşığı kozmetik kil ve 10 yemek kaşığı ılık suyu karıştırın. Karışımı sorunlu bölgelere (göbek, yanlar, kalçalar, kollar) uygulayın ve plastik sargı ile sarın. Bu sargıyı bir saat bu şekilde bırakın, ardından üzerinizi açın ve ılık bir duş alın. Bunu haftada bir kez yapın. PÜRÜZSÜZ BİR CİLT Şekerleme en iyi epilasyon yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Daha az ağrılıdır, cildi tahriş etmez ve batık veya kıl benzeri tüyleri yok eder. 1/4 bardak limon suyu, 2 bardak şeker ve 1/4 bardak suyu karıştırın. Karışımı altın rengi olana kadar kısık ateşte ısıtın, soğutun ve saç uzamasına karşı bacaklarınıza uygulayın. Ardından macunu keskin bir şekilde çıkarın.

UZUN VE GÜÇLÜ TIRNAKLAR Hindistan cevizi yağı ve balın birkaç damla lavanta yağı ile 1: 1 karışımı tırnakları güçlendirmek için mükemmeldir. Daha kullanışlı hale getirmek için, kullanılmış bir oje şişesine dökün. SİYAH NOKTASIZ BİR YÜZ Burnunuzda veya çenenizde siyah noktalardan bıktıysanız basit bir maske yapın: 1 tatlı kaşığı ılık su, 1 yemek kaşığı un ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın. Bu karışıma bir pamuklu ped veya bir parça bez batırın ve sorunlu bölgeye uygulayın. 10-15 dakika sonra çıkarın. KOLTUK ALTI LEKELERİNİ BİTİRİYOR Çiğ öğütülmüş patateslerden yapılan kompresler yardımıyla koltuk altlarınızdaki koyu lekeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Patatesleri yaklaşım yarım saat orada koltuk altınızda bekletmeyi unutmayın. GÜNEŞ YANIKLARINI HAFİFLETİN Bir kabartma tozu solüsyonu cildi sakinleştirmeye ve güneş yanığının neden olduğu kızarıklıktan kurtulmaya yardımcı olacaktır. Soğuk lapayı ağrılı bölgeye 10-15 dakika uygulayın.