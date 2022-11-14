Sağlıklı bir cildin anahtarı bu suda! Hem saçlarınızı güçlendiriyor hem de cildi yeniliyor...

Soğuk bir duşun en belirgin faydası cildinizi güzelleştirmesi. Sıcak su cildinizin doğal yağlarını alıp kurutabilir, soğuk su ise kan damarlarını daraltarak gözenekleri geçici olarak sıkılaştırmaya ve kızarıklığı azaltmaya yardımcı olur.
CİLDİN NEMLİ KALMASINI SAĞLAR
Sıcak su, cildinizdeki doğal, koruyucu yağları ve lipitleri soyma özelliğine sahiptir. Bu lipid bariyerini (epidermisinizin yaklaşık %50'sini oluşturan) tehlikeye attığınızda, gergin, kaşıntılı ve rahatsız edici cilt çok geride kalmaz.
GENÇ BİR CİLDE SAHİP OLMANIZI SAĞLAR
Uzmanlar, "Soğuk su ayrıca daha sıkı, daha sıkı ve daha genç bir cilt sağlamak için gözeneklerinizdeki küçük kasları uyarır" diyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor, cilt tonunu eşitliyor.
SOĞUK DUŞ ALMAK
Soğuk su, lenf damarlarınızı delirmeye ve bir pompa gibi 'bir araya gelmeye zorlar. Bu pompa, sıvıyı vücudunuzda hareket ettirir ve bunun sonucunda toksinleri atmak için süreci hızlandırırsınız.
SAÇ DERİSİNİ İYİLEŞTİRİR
Saç derisini mutlu ve nemli tutmak için daha soğuk bir duş öneriyor. "Soğuk su, sıcak suyun aksine, cildinize ve saçınıza koruma sağlayan ve sebum tabakası olarak bilinen doğal olarak yağlanmış bariyeri kurutmaz".
Eğer saç derinizi nemlendirmek istiyorsanız, nemlendirici ürünler tercih edebilirsiniz. oğuk su sadece kafa derisinin nemini korumasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda saç tırnak etlerini kapatır ve nemin saç tellerine kilitlenmesine yardımcı olur.
PÜRÜZSÜZLÜĞÜ VE PARLAKLIĞI ARTIRIR
Saçınızın kütikülleri saç telinin en dış katmanını oluşturur ve bir çatıdaki zona gibi hafifçe birbirlerinin üzerine uzanırlar. Isı ve buhar, bu kütikülleri açabilir ve nemin içeri sızmasını kolaylaştırabilir. Soğuk bir duş almak, soğuk suyun gözeneklerinizi ve tırnak etlerinizi kapatması için yer açar, bu da nemi içeride tutmaya yardımcı olur ve daha pürüzsüz, daha parlak ve daha az kıvırcık saçlar yaratır.