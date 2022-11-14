Sağlıklı bir cildin anahtarı bu suda! Hem saçlarınızı güçlendiriyor hem de cildi yeniliyor...

Soğuk su, lenf damarlarınızı delirmeye ve bir pompa gibi 'bir araya gelmeye zorlar. Bu pompa, sıvıyı vücudunuzda hareket ettirir ve bunun sonucunda toksinleri atmak için süreci hızlandırırsınız.

SAÇ DERİSİNİ İYİLEŞTİRİR

Saç derisini mutlu ve nemli tutmak için daha soğuk bir duş öneriyor. "Soğuk su, sıcak suyun aksine, cildinize ve saçınıza koruma sağlayan ve sebum tabakası olarak bilinen doğal olarak yağlanmış bariyeri kurutmaz".

Eğer saç derinizi nemlendirmek istiyorsanız, nemlendirici ürünler tercih edebilirsiniz. oğuk su sadece kafa derisinin nemini korumasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda saç tırnak etlerini kapatır ve nemin saç tellerine kilitlenmesine yardımcı olur.