Selülitten eser bırakmıyor! 3 haftada pürüzsüz bir görünüm için…

"Önce bir eşarp alın ve onu bacağınıza sarın" dedi. "Eşarbı sıkılaştırın, ardından eşarbın her iki ucunu da bacağınızın dışına gelecek şekilde çekin."

Sosyal medyada 1,6 milyon takipçisi olan Kathy, kanalında selülitleri 3 haftada geçiren egzersizin nasıl yapılacağını paylaştı.

Kathy, egzersizi üç hafta boyunca günde yedi kez yapmayı önerdi. Şöyle açıkladı: "Bu egzersizi yaparak mide meridyeninizi uyarabilirsiniz, bu da size daha iyi dolaşım ve daha iyi emilim sağlayabilir."

Daha sonra şu tavsiyede bulundu: "Tüm vücudunuzu kullanarak bacağınızdan uzaklaşın, yedi saniye bekleyin, rahatlayın ve tekrarlayın."

Uyarı:

Ancak bunun sadece bir tavsiye olduğunun ve doktor önerisinin yerine geçmediğini belirtelim.

Bazı selülit tedavilerinde masaj da kullanılmaktadır. Uzmanlar şöyle açıklıyor: "Bazı selülit tedavileri, kuvvetli masajın lenfatik akışı artıracağı, toksinleri uzaklaştıracağı ve selülite yatkın bölgelerdeki fazla sıvıyı azaltacağı konseptine dayanmaktadır."