Selülitten eser bırakmıyor! 3 haftada pürüzsüz bir görünüm için…

Selülit, genellikle hormonal değişiklikler, genetik faktörler, yaşlanma, düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, dolaşım sorunları ve stres gibi çeşitli faktörlerle ilişkilidir. Kilolu olmak, selülit olasılığını artırabilir, ancak zayıf kişilerde de görülebilir.
Selülitin tamamen tedavi edilmesi zordur, ancak birçok kişi görünümünü azaltmak için çeşitli yöntemlere başvurur. Bu yöntemler arasında egzersiz, sağlıklı beslenme, cilt bakım ürünleri, masaj ve profesyonel tedaviler bulunmaktadır. Ancak, herhangi bir tedavi yönteminin kesin sonuçları kişiden kişiye değişebilir.
Buna karşın 30 yılı aşkın süredir geleneksel Çin tıbbı alanında çalışan Kathy Zhang, evde basit bir egzersiz yapmak görünümün iyileşmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.
Sosyal medyada 1,6 milyon takipçisi olan Kathy, kanalında selülitleri 3 haftada geçiren egzersizin nasıl yapılacağını paylaştı.
"Önce bir eşarp alın ve onu bacağınıza sarın" dedi. "Eşarbı sıkılaştırın, ardından eşarbın her iki ucunu da bacağınızın dışına gelecek şekilde çekin."
Daha sonra şu tavsiyede bulundu: "Tüm vücudunuzu kullanarak bacağınızdan uzaklaşın, yedi saniye bekleyin, rahatlayın ve tekrarlayın."
Kathy, egzersizi üç hafta boyunca günde yedi kez yapmayı önerdi. Şöyle açıkladı: "Bu egzersizi yaparak mide meridyeninizi uyarabilirsiniz, bu da size daha iyi dolaşım ve daha iyi emilim sağlayabilir."
Uyarı:
Ancak bunun sadece bir tavsiye olduğunun ve doktor önerisinin yerine geçmediğini belirtelim.
Bazı selülit tedavilerinde masaj da kullanılmaktadır. Uzmanlar şöyle açıklıyor: "Bazı selülit tedavileri, kuvvetli masajın lenfatik akışı artıracağı, toksinleri uzaklaştıracağı ve selülite yatkın bölgelerdeki fazla sıvıyı azaltacağı konseptine dayanmaktadır."