Sık sık kırılan tırnakları çelik gibi yapıyor! Yapmanız gereken tek şey…

Kırık tırnaklar, yaralanmaya neden olabilir. Bazı durumlarda, tırnak tamamen yırtılabilir, ezilebilir, sıkışabilir veya tırnağın altında kan birikebilir. Bu subungual hematom olarak bilinir.
Tırnak yatağı yaralanmaları, tipik olarak tırnak yaralanmalarından çok daha ciddidir. Bunun nedeni, tırnakların büyüdüğü tırnak matrisine zarar verebilmeleridir. Uygun şekilde tedavi edilmezse, tırnak matriksinden geriye doğru büyümeyi durdurabilir. Peki küçük tırnak kırılmaları nasıl onarılır, gelin birlikte bir bakalım.
TIRNAK TUTKALI
Bazı durumlarda, tırnağınızın kırılan kısmını yeniden takmak için tırnağı yapıştırıcısı (genellikle takma tırnakları veya uçları takmak için kullanılır) kullanabilirsiniz.
ÇAY POŞETİ
TIRNAK KIRILMASI NASIL ÖNLENİR?
Tırnaklarınızın kırılmasını veya yaralanmasını önlemek için bazı ipuçları:
Bu yöntemleri uyguladıktan sonra tırnaklarınızı nemlendirici ile yumuşatmayı ihmal etmeyin. Özellikle ellerinize zeytinyağı ve limon uygulamak, hem ellerinizi yumuşatacak hem de tırnaklarınıza iyi gelecek.