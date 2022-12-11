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Sık sık kırılan tırnakları çelik gibi yapıyor! Yapmanız gereken tek şey…

Sık sık kırılan tırnaklar her kadın için büyük bir sorun haline gelmiştir. Tırnaklarımızı güçlendirmek için birçok yöntem deneriz. Fakat birçoğu bazen işe yaramıyor. Peki tırnaklarımızı nasıl güçlendiririz? İşte tırnakların kırılmasını önleyecek o yöntem...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:24
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Sık sık kırılan tırnakları çelik gibi yapıyor! Yapmanız gereken tek şey…

Kırık tırnaklar, yaralanmaya neden olabilir. Bazı durumlarda, tırnak tamamen yırtılabilir, ezilebilir, sıkışabilir veya tırnağın altında kan birikebilir. Bu subungual hematom olarak bilinir.

Tırnak yatağı yaralanmaları, tipik olarak tırnak yaralanmalarından çok daha ciddidir. Bunun nedeni, tırnakların büyüdüğü tırnak matrisine zarar verebilmeleridir. Uygun şekilde tedavi edilmezse, tırnak matriksinden geriye doğru büyümeyi durdurabilir. Peki küçük tırnak kırılmaları nasıl onarılır, gelin birlikte bir bakalım.

TIRNAK TUTKALI

Bazı durumlarda, tırnağınızın kırılan kısmını yeniden takmak için tırnağı yapıştırıcısı (genellikle takma tırnakları veya uçları takmak için kullanılır) kullanabilirsiniz.

  1. Tırnağınızı temiz, ılık suyla yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.
  2. Tırnağı yumuşaması için ılık suda bekletin.
  3. Tırnağın kırıldığı alana az miktarda tırnak yapıştırıcısı sıkın ve yapıştırıcıyı ince bir tabaka oluşturacak şekilde yayın.
  4. Kırılan tırnağı, koptuğu alana 30 ila 60 saniye boyunca takılı kalana kadar nazikçe ama sıkıca bastırın.
  5. Herhangi bir ekstra yapıştırıcıyı pamuk top ile çıkarın.
  6. Tutkal kuruduktan sonra ince bir tabaka koruyucu kaplama (temiz, taban cilası gibi) uygulayın.

ÇAY POŞETİ

  1. Tırnağınızı temiz, ılık suyla yıkayın ve temiz bir havluyla kurulayın.
  2. Tırnağınızın kırık bölgesini kapatacak kadar büyük, temiz bir poşet çaydan küçük bir parça kesin. Kahve filtre malzemesi de işe yarıyor!
  3. Tırnağınızın kırık kısmına ince bir tabaka tırnak yapıştırıcısı sürün.
  4. Cımbız kullanarak çay poşeti malzemesini tırnağınızın üzerine düz bir şekilde koyun ve bir kısmını tırnak ucunun altına katlayın.
  5. Çay poşeti malzemesinin üzerine başka bir tutkal tabakası koyun.
  6. Tutkal kuruduktan sonra tırnağı doğal görünene kadar parlatın ve koruyucu bir kaplama uygulayın.

TIRNAK KIRILMASI NASIL ÖNLENİR?

Tırnaklarınızın kırılmasını veya yaralanmasını önlemek için bazı ipuçları:

  • Ellerinizi sık sık yıkayın ve kuru tutun.
  • Tırnaklarınızı ısırmayın, koparmayın ya da salyangozları koparmayın.
  • Banyoda veya duşta uzun süre kalmayın.
  • Tırnaklarınızı kısa tutmak için düzenli olarak kesin veya kesin. Bu, takılmalarını ve tırnağın altında kir birikmesini önleyebilir.
  • Ellerinizle çalışırken eldiven veya başka koruyucu giysiler giyin.
  • Sadece kendi tırnak makasınızı kullanın.
  • Takma tırnak yaptırmayın veya çok sık oje çıkarıcı kullanmayın. Bu, tırnağınızı aşındırabilir veya zayıflatabilir.

Bu yöntemleri uyguladıktan sonra tırnaklarınızı nemlendirici ile yumuşatmayı ihmal etmeyin. Özellikle ellerinize zeytinyağı ve limon uygulamak, hem ellerinizi yumuşatacak hem de tırnaklarınıza iyi gelecek.

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