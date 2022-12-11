Sık sık kırılan tırnakları çelik gibi yapıyor! Yapmanız gereken tek şey…

Kırık tırnaklar, yaralanmaya neden olabilir. Bazı durumlarda, tırnak tamamen yırtılabilir, ezilebilir, sıkışabilir veya tırnağın altında kan birikebilir. Bu subungual hematom olarak bilinir.

Tırnak yatağı yaralanmaları, tipik olarak tırnak yaralanmalarından çok daha ciddidir. Bunun nedeni, tırnakların büyüdüğü tırnak matrisine zarar verebilmeleridir. Uygun şekilde tedavi edilmezse, tırnak matriksinden geriye doğru büyümeyi durdurabilir. Peki küçük tırnak kırılmaları nasıl onarılır, gelin birlikte bir bakalım.