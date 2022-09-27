"Şişmiş bir yüzle" uyanma sorununa son! Sadece 15 dakikada en canlı yüze sahip olacaksınız

Sabahları şişmiş bir yüzle uyanmanın birçok nedeni bulunuyor. Bununla ilgili olarak neler yapabileceğinizi ise Klinik Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zakia Rahman açıkladı. Gün boyunca otururken veya ayakta dururken yerçekiminin "tüm sıvıları aşağıya doğru çektiğini" söyleyen Rahman, bu nedenle insanların çoğunlukla şişmiş ayaklarla karşılaştığını belirtiyor. Uyurken ise tam aksi bir yönde uzanmamız nedeniyle, derinin altındaki yumuşak dokunun şişmesine neden olan herhangi bir şey bulunuyorsa, yerçekimi sıvıları çekmediği için yüz şişmesinin ortaya çıkması daha olasıdır.
YÜZ ŞİŞKİNLİĞİNE NEDEN OLAN KOŞULLAR
Rahman, saman nezlesi, alerji, egzama ve astım gibi tıbbi durumlardan muzdaripseniz, diğer insanlara oranla daha fazla yüz şişliği ile uyanabileceğinizi belirtiyor. Sabah saatlerinde alerji alevlenmeleri ortaya çıktığında, yüzdeki şişkinliğin de arttığını fark edebilirsiniz. Örneğin; ilkbahar polen mevsiminde gözlerin şişmesinin de nedeni budur.
Dr. Rahman, iltihaba neden olan herhangi bir şeyin yüzün şişmesine neden olabileceğini vurguluyor. Özellikle saman nezlesi, alerji ve egzama iltihaplanma ile yakından ilişkilidir.
GENETİK DE ETKİLİ BİR FAKTÖR
Eğer ebeveynleriniz veya ailenizden biri de yüz şişliği yaşıyorsa, sizin de karşılaşmanız olasıdır. Bazı insanlar, yüz şişmesine genetik olarak daha yatkındır. Bu nedenle öncelikle altında yatan sebepleri çözerken genetiğin de rolü olduğunu bilmekte fayda var.
YÜKSEK TUZLU BESLENME
Özellikle gece geç saatlerde tuz oranı yüksek beslenmek, gece boyunca yüz şişmesine önemli bir nedendir. Rahman, beslenme sisteminde fazla tuz alındığında, vücutta homeostazı ve istikrarı korumak için şişebileceğini de sözlerine ekledi.
ÖNLEMEK İÇİN İKİ YASTIK
Fazladan bir yastıkla uyumak, yüz şişkinliğini en aza indirmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Daha fazla eğimde uyumak, gece boyunca sıvıyı yüzünüzden uzaklaştırmaya yardımcı olur.
SERİNLETİCİ YÜZ BAKIM YÖNTEMLERİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ
Pek çok kişi göz kremi veya göz maskesini buzdolabında saklıyor. Bunun nedeni, soğuk bir havanın yüzdeki şişkinliği azaltabilir. Gözlerinize bir dilim soğuk salatalık koyup 15 dakika dinlenmek, yüzünüzdeki şişkinliği büyük oranda azaltır ve bölgeyi yatıştırmayı sağlar.
KAFEİN BİR DİĞER ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Dr. Rahman, kafein vazokonstriktör etkisiyle kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu durum, özellikle rosecea hastaları için yaygın bir tedavi olsa da, basit bir çözüm olarak sabah uyandığnızda, bir fincan kahve ya da çay içmek de yüzdeki şişkinliği azaltmaya yardımcı olur.
YETERİNCE SU TÜKETTİĞİNİZDEN EMİN OLUN
Su, sağlıkla ilgili hemen her şeyin olduğu gibi, güzellik sırlarının da temelini oluşturuyor. Gün içerisinde bol su içmek, sabahları yüzdeki şişkinlikle savaşmanın harika bir yoludur. Yeterince uyku da bu noktada önemlidir. Uyku, vücutta biriken yoğun toksini ortadan kaldırır. Bu sayede şişkinliğe neden olabilecek iltihaplanma riskini de oldukça azaltır.