"Şişmiş bir yüzle" uyanma sorununa son! Sadece 15 dakikada en canlı yüze sahip olacaksınız

Sabahları şişmiş bir yüzle uyanmanın birçok nedeni bulunuyor. Bununla ilgili olarak neler yapabileceğinizi ise Klinik Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zakia Rahman açıkladı. Gün boyunca otururken veya ayakta dururken yerçekiminin "tüm sıvıları aşağıya doğru çektiğini" söyleyen Rahman, bu nedenle insanların çoğunlukla şişmiş ayaklarla karşılaştığını belirtiyor. Uyurken ise tam aksi bir yönde uzanmamız nedeniyle, derinin altındaki yumuşak dokunun şişmesine neden olan herhangi bir şey bulunuyorsa, yerçekimi sıvıları çekmediği için yüz şişmesinin ortaya çıkması daha olasıdır.

YÜZ ŞİŞKİNLİĞİNE NEDEN OLAN KOŞULLAR

Rahman, saman nezlesi, alerji, egzama ve astım gibi tıbbi durumlardan muzdaripseniz, diğer insanlara oranla daha fazla yüz şişliği ile uyanabileceğinizi belirtiyor. Sabah saatlerinde alerji alevlenmeleri ortaya çıktığında, yüzdeki şişkinliğin de arttığını fark edebilirsiniz. Örneğin; ilkbahar polen mevsiminde gözlerin şişmesinin de nedeni budur.

Dr. Rahman, iltihaba neden olan herhangi bir şeyin yüzün şişmesine neden olabileceğini vurguluyor. Özellikle saman nezlesi, alerji ve egzama iltihaplanma ile yakından ilişkilidir.

GENETİK DE ETKİLİ BİR FAKTÖR

Eğer ebeveynleriniz veya ailenizden biri de yüz şişliği yaşıyorsa, sizin de karşılaşmanız olasıdır. Bazı insanlar, yüz şişmesine genetik olarak daha yatkındır. Bu nedenle öncelikle altında yatan sebepleri çözerken genetiğin de rolü olduğunu bilmekte fayda var.