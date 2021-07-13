Sivilceleri ortadan kaldırıyor! Ağız bakım suyunu bu şekilde kullandığınızda...

1970'lere kadar insanlar, bugün ana kullanımı olan gargara olarak kullanmaya başlamamıştı. Fakat ilerleyen dönemlerde ağız içi hijyeni sağlamak için de oldukça yararlı olduğu keşfedildi. Üstelik sadece dişleriniz için değil cildinizde de oldukça ilginç sonuçlar almanızı sağlıyor.
SİYAH NOKTALAR
Uzun zamandır çözümünü bulamadığınız siyah noktaları aslında ağız bakım suyu ile ortadan kaldırabilirsiniz. Önemli olan nasıl kullandığınız. Cilt katmanının en sinir bozucu sorunlarından biri olan siyah noktalar, oldukça inatçı ve geçmesi zor olabiliyor. İşte ağız bakım suyu ise bu inatçı kir kalıntılarını ortadan kaldırıyor.
Bir temizleme pamuğunu ağız bakım suyu ile az miktarda ıslatın ve cildiniz üzerinde gezdirin. Bu noktada özellikle cildinize çok bastırmamaya dikkat edin.
AKNE
Akne sorununuz varsa yüzünüzü temizlemek için de ağız bakım suyu kullanabilirsiniz. Ağız bakım suyundaki alkol, gözeneklerinizi temizleyerek sonunda yüzünüzdeki tüm düzensiz noktaları yok edebilir. Pahalı tedaviler veya temizlik ürünleri olmadan kısa sürede parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Ağız gargaraları genellikle diş macunu ile aynı canlandırıcı elementleri içerir ve kuruma etkisine sahiptir. Ancak dikkatli olun, gargara gibi ağız bakım suları, cildinizi o kadar kurutabilir ki ona zarar verebilir. Bu nedenle, sivilce üzerine çok fazla sürmediğinizden ve günlerce kullanmadığınızdan emin olun.