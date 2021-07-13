Sivilceleri ortadan kaldırıyor! Ağız bakım suyunu bu şekilde kullandığınızda...

1970'lere kadar insanlar, bugün ana kullanımı olan gargara olarak kullanmaya başlamamıştı. Fakat ilerleyen dönemlerde ağız içi hijyeni sağlamak için de oldukça yararlı olduğu keşfedildi. Üstelik sadece dişleriniz için değil cildinizde de oldukça ilginç sonuçlar almanızı sağlıyor.

SİYAH NOKTALAR

Uzun zamandır çözümünü bulamadığınız siyah noktaları aslında ağız bakım suyu ile ortadan kaldırabilirsiniz. Önemli olan nasıl kullandığınız. Cilt katmanının en sinir bozucu sorunlarından biri olan siyah noktalar, oldukça inatçı ve geçmesi zor olabiliyor. İşte ağız bakım suyu ise bu inatçı kir kalıntılarını ortadan kaldırıyor.

Pamuk

Ağız bakım suyu

Bir temizleme pamuğunu ağız bakım suyu ile az miktarda ıslatın ve cildiniz üzerinde gezdirin. Bu noktada özellikle cildinize çok bastırmamaya dikkat edin.