Sivilceleri yok eden, yaşlanmayı engelleyen küçük çekirdekler! Tamamen doğal 5 maske tarifi ile...

Koyu halkalardan sivilcelere kadar, kahveyi cilt bakım rutininizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüm bu süreçte hangi sorunlar için nasıl bir yol izleyeceğinizi sizler için derledik.
Koyu halkalar
Kahvede bulunan kafein, koyu halkalara katkıda bulunan kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur. Kahve ayrıca göz altındaki renk bozulmalarını hafifletmeye yardımcı olan doğal ağartıcı maddelere sahiptir. Tek yapmanız gereken bir yemek kaşığı kahve tozunu bir çay kaşığı bal ve birkaç damla E vitamini yağı ile karıştırmak. Bu karışımı göz altlarınıza dikkatlice uygulayın ve 15 dakika sonra yıkayın.
Akne Tedavisi
Kahve, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahip CGA'lar açısından zengin olduğundan, düzenli olarak kahve kullanımı bakteri kaynaklı sivilce ile mücadelede yardımcı olabilir. 3 yemek kaşığı çekilmiş kahve ve 2 yemek kaşığı esmer şekeri karıştırın. Kahve karışımına 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin ve kalın bir fırçalama yapmak için iyice karıştırın. Bu peeling karışımı yüzünüzün her yerine sürün, gözler gibi hassas bölgelerden kaçının. 10 dakika bekletin ve temiz su ile durulayın.
Yaşlanma Karşıtı Faydalar
Kahve maskesini doğrudan cilde uygulamak, güneş lekelerinin, kızarıklıkların ve ince çizgilerin görünümünün azalmasına yardımcı olabilir. Bir kapta kahve tozu, kakao tozunu karıştırın ve küçük porsiyonlarda süt ekleyerek yüz maskesi yapın. Karışıma 2 damla bal ve limon suyu ekleyin ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletin ve temiz su ile yıkayın. Bu karışımı buzdolabında 3 gün saklayabilirsiniz.
Selülitleri Azaltır
Kahvede bulunan kafein, derinin altındaki kan damarlarını genişleterek ve genel kan akışını iyileştirerek selülit azalmasına yardımcı olur.
Canlı Bir Cilt
1/4 fincan kahve telvesini ve 3 yemek kaşığı aloe vera jelini bir kapta karıştırın. Hazırladığınız bu peeling karışımını yüzünüze veya vücudunuza uygulayın ve 10 dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Temiz suyla durulayın. Aloe vera jeli son derece yatıştırıcıdır ve cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Bu peeling ile yapılan iyi bir masaj, hücreleri uyarır ve cilde sağlıklı ve doğal bir ışıltı verir.