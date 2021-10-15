Sivilceleri yok eden, yaşlanmayı engelleyen küçük çekirdekler! Tamamen doğal 5 maske tarifi ile...

Kahve en çok bir içecek olarak kullanılır, ancak aynı zamanda cilt bakımı için alternatif bir çare olarak da ün kazanmaktadır. Kahve antioksidanlar açısından zengindir ve sağlıklı cilt hücrelerine zarar veren serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:36

Koyu halkalardan sivilcelere kadar, kahveyi cilt bakım rutininizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüm bu süreçte hangi sorunlar için nasıl bir yol izleyeceğinizi sizler için derledik.

Koyu halkalar Kahvede bulunan kafein, koyu halkalara katkıda bulunan kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur. Kahve ayrıca göz altındaki renk bozulmalarını hafifletmeye yardımcı olan doğal ağartıcı maddelere sahiptir. Tek yapmanız gereken bir yemek kaşığı kahve tozunu bir çay kaşığı bal ve birkaç damla E vitamini yağı ile karıştırmak. Bu karışımı göz altlarınıza dikkatlice uygulayın ve 15 dakika sonra yıkayın.

Akne Tedavisi Kahve, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahip CGA'lar açısından zengin olduğundan, düzenli olarak kahve kullanımı bakteri kaynaklı sivilce ile mücadelede yardımcı olabilir. 3 yemek kaşığı çekilmiş kahve ve 2 yemek kaşığı esmer şekeri karıştırın. Kahve karışımına 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin ve kalın bir fırçalama yapmak için iyice karıştırın. Bu peeling karışımı yüzünüzün her yerine sürün, gözler gibi hassas bölgelerden kaçının. 10 dakika bekletin ve temiz su ile durulayın.

Yaşlanma Karşıtı Faydalar Kahve maskesini doğrudan cilde uygulamak, güneş lekelerinin, kızarıklıkların ve ince çizgilerin görünümünün azalmasına yardımcı olabilir. Bir kapta kahve tozu, kakao tozunu karıştırın ve küçük porsiyonlarda süt ekleyerek yüz maskesi yapın. Karışıma 2 damla bal ve limon suyu ekleyin ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletin ve temiz su ile yıkayın. Bu karışımı buzdolabında 3 gün saklayabilirsiniz. Selülitleri Azaltır Kahvede bulunan kafein, derinin altındaki kan damarlarını genişleterek ve genel kan akışını iyileştirerek selülit azalmasına yardımcı olur.