Siyah nokta bantları gerçekten faydalı mı? Dermatologlar açıkladı...

Siyah nokta bantları muhtemelen gözeneklerin içindeki birikintileri gidermede etkili olabilse de, etkileri uzun süreli değildir ve bu bantlar cilde yarardan çok zarar verebilir. İşte dermatologların siyah nokta bantları hakkında düşünceleri…

SİYAH NOKTA BANTLARI NASIL İŞE YARAR?

Teorik olarak siyah nokta bantları, gözenek içlerindeki birikintiye yapışarak gözeneklerinizi temizlemeyi hedefler. Dr. Purvisha Patel "Siyah nokta bantları, açık komedonları veya siyah noktaları yapıştırmak ve çıkarmak için bir tarafında yapışkan bulunan malzemedir" diye açıklıyor. "Siyah noktalar, cildin gözeneklerindeki yağ havaya maruz kaldığında ve oksitlendiğinde (bu durum siyah görünmelerine neden olur) meydana gelir. Yapıştırıcı gözenekte yağı gerçekten tutar ve dışarı çekerse, siyah noktayı çıkarır."

Ancak diğer dermatologlar, etkinlikleri konusunda o kadar ikna olmuş durumda değiller. Dr. Patel devam ediyor, "Bandın yapışma ve gözenekleri temizleme yeteneği değişken bir faktördür ve gözenek şeritleri herkeste, özellikle de yapışkan alerjisi olanlarda işe yaramayabilir." Dr. Jennifer Herrmann, "İşe yaradıklarına dair yaygın bir algı olmasına rağmen, çoğu gözenekleri 'temizleyecek' kadar güçlü değil " diye ekliyor.