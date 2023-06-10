Siyah nokta bantları gerçekten faydalı mı? Dermatologlar açıkladı...

Siyah nokta bantları muhtemelen gözeneklerin içindeki birikintileri gidermede etkili olabilse de, etkileri uzun süreli değildir ve bu bantlar cilde yarardan çok zarar verebilir. İşte dermatologların siyah nokta bantları hakkında düşünceleri…
SİYAH NOKTA BANTLARI NASIL İŞE YARAR?
Teorik olarak siyah nokta bantları, gözenek içlerindeki birikintiye yapışarak gözeneklerinizi temizlemeyi hedefler. Dr. Purvisha Patel "Siyah nokta bantları, açık komedonları veya siyah noktaları yapıştırmak ve çıkarmak için bir tarafında yapışkan bulunan malzemedir" diye açıklıyor. "Siyah noktalar, cildin gözeneklerindeki yağ havaya maruz kaldığında ve oksitlendiğinde (bu durum siyah görünmelerine neden olur) meydana gelir. Yapıştırıcı gözenekte yağı gerçekten tutar ve dışarı çekerse, siyah noktayı çıkarır."
Ancak diğer dermatologlar, etkinlikleri konusunda o kadar ikna olmuş durumda değiller. Dr. Patel devam ediyor, "Bandın yapışma ve gözenekleri temizleme yeteneği değişken bir faktördür ve gözenek şeritleri herkeste, özellikle de yapışkan alerjisi olanlarda işe yaramayabilir." Dr. Jennifer Herrmann, "İşe yaradıklarına dair yaygın bir algı olmasına rağmen, çoğu gözenekleri 'temizleyecek' kadar güçlü değil " diye ekliyor.
Dr. Nava Greenfield da uzun vadeli bir çözüm olarak daha etkili olduklarını düşünmüyor. Dr. Greenfield, "Ben siyah nokta bantlarının hayranı değilim" diyor. "Bazen gözeneklerdeki keratin birikimini gidermede etkili bir iş çıkarıyorlar, ancak gözenekler hemen yeniden doluyor . Genişlemiş gözenekler ve aşırı aktif yağ bezleri gibi altta yatan sorunlar bu bantlarla giderilmiyor."
SİYAH NOKTA BANTLARINI KULLANMAK GÜVENLİ Mİ?
Etkinliği (veya daha doğrusu etkisizliği) hakkında artık bildiklerinize rağmen, bir siyh nokta bantlarının soyulma hissini ve anında tatminini alışkanlığı bırakamayacak kadar çok seviyorsanız, yine de yapmanın güvenli olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Sonuç: Bu risk size aittir.
Dr. Herrmann, "Alkol veya diğer büzücü maddeler içeriyorsa, hassas cildi tahriş edebilirler" diyor. Dermatolog Dendy Engelman, gözenekleriniz hakkında bilmeniz gereken başka bir önemli bilginin altını çiziyor; Gözenekleri açıp öyle kalmalarına neden oluyor. Bu yüzden onları temizlemek gözeneklerin fiziksel olarak "daha küçük" yapmaz. Aslında, bir siyah nokta bandını çekerek genişletiyor olabilirsiniz."
GÖZENEKLERİNİZİ TEMİZLEMEK İÇİN NE KULLANMALISINIZ?
Siyah nokta bantları sizin için "işe yarayabilir", ancak tehlikeleri faydalarından ağır basar. Sonuç olarak, cildinizdeki kiri gidermeye yardımcı olacak ev yapımı bir maske tarifinden faydalanabilirsiniz.
Bu gözenek temizleyici maske tarifi, ciltte biriken yağ, kir ve ölü deri hücrelerini gidermeye yardımcı olabilir. İşte doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz etkili bir gözenek temizleyici maske tarifi:
Malzemeler:
Yapılışı:
Bir kapta hindistan cevizi yağını hafifçe eritin. Bunu yapmak için yağı mikrodalgada veya su buharında ısıtabilirsiniz. Sadece erimesi için yeterli olacak kadar ısıtın, çok sıcak olmamalıdır.
Eriyen hindistan cevizi yağına balı ekleyin ve iyice karıştırın.
Son olarak, karışıma toz tarçını ekleyin ve homojen bir maske elde edene kadar karıştırın.
Maskeniz hazır!
Kullanımı:
Bu maskeyi haftada bir veya iki kez düzenli olarak kullanabilirsiniz. Cildinizdeki gözenekleri temizlemeye ve cildinizi canlandırmaya yardımcı olacaktır. Ancak, herhangi bir alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa, maskenin içindeki malzemeleri kullanmadan önce bir doktora danışmanız önemlidir.