Siyah noktaları kökten bitiren yöntem! Sadece kabartma tozu ve…

Cildimizdeki lekelerden kurtulmak için, pahalı kremlere ve serumlara tonlarca para harcasakta çoğu zaman kesin sonuç alamıyoruz. Siyah noktalardan, sivilcelerden ve lekelerden kurtulmak için, evde kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç tarif önerisiyle geldik. İşte bunları uyguladığınızda ışıl ışıl bir cilde sahip olacaksınız.

Ölü cilt hücreleri ve yağlar, cilt folikülüne açılan boşlukta toplanır ve komedon olarak adlandırılır.Siyah nokta, cildinizdeki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde oluşur. Cildin üst tabakasında hava ile temas ettiğinden zamanla siyah renk alır.

KABARTMA TOZU VE SU

Kabartma tozu, cildi nötralize eder. Kiri, yağı ve ölü deriyi ciltten uzaklaştırmada çok etkilidir. İki yemek kaşığı karbonatı iki yemek kaşığı su ile karıştırıp siyah nokta olan cilde yayın. Ardından ılık suyla durulayın ve yüzünüzü nemlendirici bir kremle yağlayın. Bunu haftada iki veya üç kez tekrarlayın.