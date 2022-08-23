Siyah noktaları kökten bitiren yöntem! Sadece kabartma tozu ve…

Cildimizdeki lekelerden kurtulmak için, pahalı kremlere ve serumlara tonlarca para harcasakta çoğu zaman kesin sonuç alamıyoruz. Siyah noktalardan, sivilcelerden ve lekelerden kurtulmak için, evde kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç tarif önerisiyle geldik. İşte bunları uyguladığınızda ışıl ışıl bir cilde sahip olacaksınız.
SİYAH NOKTA NEDİR?
Ölü cilt hücreleri ve yağlar, cilt folikülüne açılan boşlukta toplanır ve komedon olarak adlandırılır.Siyah nokta, cildinizdeki foliküllerde tıkanma meydana geldiğinde oluşur. Cildin üst tabakasında hava ile temas ettiğinden zamanla siyah renk alır.
KABARTMA TOZU VE SU
Kabartma tozu, cildi nötralize eder. Kiri, yağı ve ölü deriyi ciltten uzaklaştırmada çok etkilidir. İki yemek kaşığı karbonatı iki yemek kaşığı su ile karıştırıp siyah nokta olan cilde yayın. Ardından ılık suyla durulayın ve yüzünüzü nemlendirici bir kremle yağlayın. Bunu haftada iki veya üç kez tekrarlayın.
ESMER ŞEKER, BAL VE LİMON
Yukarıdaki bileşenler bir araya geldiğinde etkili bir yüz peelingi oluşturur. Bir yemek kaşığı esmer şeker, iki yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı balı karıştırmanız yeterlidir. Ardından dairesel hareketlerle yüzünüze yayın. Sonrasında güzelce durulayın.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay içmenin cildimiz için çok faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeşil çay antioksidan açısından çok zengindir. Ayrıca cildi onaran maddeler içerir. Yeşil çayınızın poşetini keserek açın ve bir çay kaşığı su ile karıştırın. Yüzünüze yaklaşık üç dakika masaj yapın, ardından ılık suyla durulayın. Yeşil çay, cildinizin yağ üretimini azaltmaya yardımcı olur, bu da siyah noktaların hızla kaybolmasını sağlar.