Sizi anında daha yaşlı gösteren en büyük makyaj hatası! Makyaj artisti uyarıyor…

Amanda Leehil, kadınların daha genç görünmek amacıyla makyajlarında sıkça yaptığı iki hatayı anlattı ve aslında bu yanlışların tam tersi bir etki yarattığını söyledi. TikTok’da konu hakkında bir video paylaşan makyaj sanatçısı, bu hataların genellikle 40 yaş üstü kadınlar tarafından yapıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:41 PAYLAŞ ABONE OL

Makyaj artisti, kadınların yaptıkları ve onları daha yaşlı gösteren en büyük iki hatayı anlatıyor…

Amanda, özellikle 40 yaş üstü kadınların en yaygın yaptığı iki makyaj hatasını videoda anlattı. "Amacın dikkati yaşlanmadan uzaklaştırmak olduğunu anlıyorum, ama bu hatalar tam tersini yapıyor" dedi.