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Sizi anında daha yaşlı gösteren en büyük makyaj hatası! Makyaj artisti uyarıyor…

Amanda Leehil, kadınların daha genç görünmek amacıyla makyajlarında sıkça yaptığı iki hatayı anlattı ve aslında bu yanlışların tam tersi bir etki yarattığını söyledi. TikTok’da konu hakkında bir video paylaşan makyaj sanatçısı, bu hataların genellikle 40 yaş üstü kadınlar tarafından yapıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:41
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Sizi anında daha yaşlı gösteren en büyük makyaj hatası! Makyaj artisti uyarıyor…

Makyaj artisti, kadınların yaptıkları ve onları daha yaşlı gösteren en büyük iki hatayı anlatıyor…

Amanda, özellikle 40 yaş üstü kadınların en yaygın yaptığı iki makyaj hatasını videoda anlattı. "Amacın dikkati yaşlanmadan uzaklaştırmak olduğunu anlıyorum, ama bu hatalar tam tersini yapıyor" dedi.

Amanda videosunda, kadınların yaşlanmaktan uzaklaşmak istediklerinde kullanmamaları gereken iki makyaj ürününün ekstra kalın hacimli kirpikler ve pudra göz farı olduğunu açıkladı.

Amanda, "Kalın hacimli kirpikler ve toz göz farı kesinlikle kullanılmamalı" dedi. Ancak kullanılabilecek alternatiflerden de bahsetti.

Amanda, " Eğer profesyonel bir makyaj yaptırırsanız artisten takma kirpiklerin hacmini ve uzunluğunu %30 azaltmasını isteyin. Gölgeli yumuşak bir tonda zarif far kullanmayı düşünün."

Bu sayede çok daha dinamik ve canlı bir görüntü elde edebilir ve en yaygın yapılan, yaşlı gösteren makyaj hatalarından kolayca kaçınabilirsiniz.

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